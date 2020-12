ccfd50eec7

5d4b2c0b36

Proceso Constituyente Carolina Cortés, historiadora afrodescendiente: “La estructura colonial está muy presente, principalmente en la derecha” La también integrante de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda comentó el amplio debate que se ha dado durante los últimos días sobre los escaños reservados para la Convención Constitucional. Andrea Bustos C. Viernes 11 de diciembre 2020 18:35 hrs. Compartir

Luego de un amplio y complejo debate durante esta semana, este jueves la Comisión Mixta sobre escaños reservados llegó a un acuerdo y estableció finalmente 17 escaños para pueblos originarios más uno para el tribal afrodescendiente. Estos cupos estarán considerados dentro de los 155 que contempla la Convención Constitucional, tal como había propuesto inicialmente el oficialismo. Uno de los debates que marcó las últimas horas fue el cupo al pueblo tribal afrodescendientes. Desde Chile Vamos había resistencia en este tema, mientras que el Gobierno señaló que se contaba con poca información sobre este pueblo y sus integrantes, lo que dificultaba la inclusión del escaño. Finalmente se decidió aprobar este único escaño, sin embargo, este será votado por separado del resto en la Sala de la Cámara, lo que dificulta su aprobación. El debate ha generado molestia en los integrantes del pueblo tribal afrodescendiente, desde donde se ha observado esta discusión como una muestra más de la falta de reconocimiento de su histórica lucha. “Nos parece nefasta esta negación sistemática, este racismo estructural que, a pesar de todas las luchas que hemos llevado a través de estos 20 años de reivindicación de nuestro pueblo, todavía se está dando una misma discusión arcaica, donde encontramos en palabras de la ministra Rubilar argumentos como que no se tiene registro de nosotros, cuando existen una serie de investigaciones en todo Chile, no solamente en Arica, donde partió este movimiento, donde hemos tenido la posibilidad de organizarnos. Existen un montón de historiadores, historiadoras que han relevado nuestra presencia histórica en el territorio”, señaló Carolina Cortes, historiadora afrodescendiente e integrante de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda. Respecto de por qué se dan estas actitudes por parte de la clase política, especialmente en Chile Vamos, Carolina Cortés señaló que esto se debe a que, lamentablemente, las actitudes colonialistas no han desaparecido con el paso de los años. “Es por el racismo estructural, por el sistema colonial que se impuso durante los siglos de la colonia y que perdura en el tiempo. Toda esa estructura colonial que tiene que ver con un tema racial, con un tema patriarcal de clases, está muy presente, principalmente en la derecha que sin lugar a duda deben ser los descendientes de los mismos esclavistas, porque así lo vemos nosotros. Es un sistema que ha permanecido en el tiempo y que ha sido muy difícil de derogar y lo vimos muy presente en las discusiones parlamentarias”, señaló la historiadora recordando por ejemplo las palabras del diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien indicó en la discusión que el pueblo tribal afrodescendiente “nada tiene que ver con nuestros pueblos originarios”. En lo que refiere a la votación de este escaño por separado de los demás, Carolina Cortés comentó que cree que esto es algo intencionado para que finalmente este tema no cuente con el quórum. “Nosotros en ningún momento nos consideramos pueblos originarios y es algo que no han querido entender, que quieren mezclarnos, pero no entienden nuestras motivaciones. Nosotros somos un pueblo tribal, entonces consideramos que esta es una decisión que es intencionada para no dar el escaño”, expresó. Junto a ello también lamentó que los escaños hayan quedado dentro de los 155 cupos de la Convención Constitucional: “Consideramos una tremenda injusticia que los escaños reservados tanto para afrodescendientes como para pueblos originarios salgan de los 155 constituyentes, porque en vez de sumar creo que están restando y porque la derecha sabe perfectamente, o lo intuye por lo menos, que aquellos escaños reservados para pueblos originarios y afrodescendientes no son de su sector político”, comentó. Finalmente, la historiadora afrodescendiente e integrante de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda comentó que se mantienen expectantes y esperanzados ante la votación de los escaños en la Sala de la Cámara, puesto esto es esencial para participar del proceso constituyente y lograr en esa instancia el tan necesario reconocimiento constitucional.

Luego de un amplio y complejo debate durante esta semana, este jueves la Comisión Mixta sobre escaños reservados llegó a un acuerdo y estableció finalmente 17 escaños para pueblos originarios más uno para el tribal afrodescendiente. Estos cupos estarán considerados dentro de los 155 que contempla la Convención Constitucional, tal como había propuesto inicialmente el oficialismo. Uno de los debates que marcó las últimas horas fue el cupo al pueblo tribal afrodescendientes. Desde Chile Vamos había resistencia en este tema, mientras que el Gobierno señaló que se contaba con poca información sobre este pueblo y sus integrantes, lo que dificultaba la inclusión del escaño. Finalmente se decidió aprobar este único escaño, sin embargo, este será votado por separado del resto en la Sala de la Cámara, lo que dificulta su aprobación. El debate ha generado molestia en los integrantes del pueblo tribal afrodescendiente, desde donde se ha observado esta discusión como una muestra más de la falta de reconocimiento de su histórica lucha. “Nos parece nefasta esta negación sistemática, este racismo estructural que, a pesar de todas las luchas que hemos llevado a través de estos 20 años de reivindicación de nuestro pueblo, todavía se está dando una misma discusión arcaica, donde encontramos en palabras de la ministra Rubilar argumentos como que no se tiene registro de nosotros, cuando existen una serie de investigaciones en todo Chile, no solamente en Arica, donde partió este movimiento, donde hemos tenido la posibilidad de organizarnos. Existen un montón de historiadores, historiadoras que han relevado nuestra presencia histórica en el territorio”, señaló Carolina Cortes, historiadora afrodescendiente e integrante de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda. Respecto de por qué se dan estas actitudes por parte de la clase política, especialmente en Chile Vamos, Carolina Cortés señaló que esto se debe a que, lamentablemente, las actitudes colonialistas no han desaparecido con el paso de los años. “Es por el racismo estructural, por el sistema colonial que se impuso durante los siglos de la colonia y que perdura en el tiempo. Toda esa estructura colonial que tiene que ver con un tema racial, con un tema patriarcal de clases, está muy presente, principalmente en la derecha que sin lugar a duda deben ser los descendientes de los mismos esclavistas, porque así lo vemos nosotros. Es un sistema que ha permanecido en el tiempo y que ha sido muy difícil de derogar y lo vimos muy presente en las discusiones parlamentarias”, señaló la historiadora recordando por ejemplo las palabras del diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien indicó en la discusión que el pueblo tribal afrodescendiente “nada tiene que ver con nuestros pueblos originarios”. En lo que refiere a la votación de este escaño por separado de los demás, Carolina Cortés comentó que cree que esto es algo intencionado para que finalmente este tema no cuente con el quórum. “Nosotros en ningún momento nos consideramos pueblos originarios y es algo que no han querido entender, que quieren mezclarnos, pero no entienden nuestras motivaciones. Nosotros somos un pueblo tribal, entonces consideramos que esta es una decisión que es intencionada para no dar el escaño”, expresó. Junto a ello también lamentó que los escaños hayan quedado dentro de los 155 cupos de la Convención Constitucional: “Consideramos una tremenda injusticia que los escaños reservados tanto para afrodescendientes como para pueblos originarios salgan de los 155 constituyentes, porque en vez de sumar creo que están restando y porque la derecha sabe perfectamente, o lo intuye por lo menos, que aquellos escaños reservados para pueblos originarios y afrodescendientes no son de su sector político”, comentó. Finalmente, la historiadora afrodescendiente e integrante de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda comentó que se mantienen expectantes y esperanzados ante la votación de los escaños en la Sala de la Cámara, puesto esto es esencial para participar del proceso constituyente y lograr en esa instancia el tan necesario reconocimiento constitucional.