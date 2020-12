5c90d5a2c7

Covid-19 Nacional Política Maite Orsini: "Lo que le falta a este Gobierno es perspectiva de género" La diputada de Revolución Democrática criticó el silencio del Ejecutivo en materia de defensa de los derechos de las mujeres durante la pandemia, período en el que, a su juicio se han profundizado las vulnerabilidades de este sector de la población. Diario Uchile Viernes 11 de diciembre 2020 12:33 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, se refirió a la propuesta que presentaron junto a un grupo de parlamentarios de modificación a la licencia posnatal parental de 90 días, y que busca que se renueve cada 30 días de manera indefinida mientras dure el Estado de Catástrofe, el que al menos durará hasta marzo. La parlamentaria lamentó que tengan que ser los diputados quienes hayan debido generar instancias de protección a las personas frente a la inacción del Gobierno en esta materia, como es el caso de la licencia posnatal, proceso que calificó como “una batalla legislativa con el Ejecutivo” antes de su aprobación, y ahora avizora una nueva pugna por la extensión de este beneficio cada 30 días. “Los 90 días pasaron, no fueron suficientes, y desde la Cámara y el Senado solicitamos a través de proyectos de resolución apobados de manera unánime en ambas cámaras, la extensión del posnatal al Presidente de la República, pero sólo hemos recibido silencio por parte del Ejecutivo, no nos han contestado ni a nosotros ni a las agrupaciones de madres, y no nos quedó otra que volver a dar la batalla por vía legislativa”. La diputada de RD fue enfática en señalar que no están dispuestos a que este proyecto termine siendo desdibujado en innumerables requisitos que, a la larga, terminen beneficiando a muy pocos, como fue el caso de los bonos y préstamos covid del Gobierno a comienzos de la pandemia. Maite Orsini destacó que esta es una realidad que afecta a las mujeres de manera transversal, que trasciende a los territorios y ejemplificó en que ninguna comuna tiene abiertas sus salas cuna y jardines infantiles: “Si lo que el Gobierno está pensando es entregar una nueva medida con letra chica, con focalización, a cuentagotas para algunas mujeres sí y otras no, sepan desde ya que no van a contar con el apoyo de nosotros”, aseguró. La diputada recordó que en nuestro país, las mujeres están en una condición especial de vulnerabilidad porque reciben salarios más bajos que los hombres por el mismo trabajo, tienen peores condiciones laborales, lo que se suma a la responsabilidad histórica y social que se les asigna de liderar las labores domésticas. Por lo tanto, la pandemia ha venido a profundizar dicha vulnerabilidad, por ejemplo en inserción laboral femenina, en donde a juicio de la parlamentaria “hemos retrocedido décadas”, ya que si antes de la crisis sanitaria la inserción laboral femenina era del 49 por ciento, ahora es cercana al 34 por ciento. Es por esto que la parlamentaria concluye que “lo que falta es perspectiva de género en este Gobierno”, la que de haber existido antes de la pandemia, proyectos como la extensión de la licencia posnatal hubiese emanado desde el propio Ejecutivo, y aseguró que en un eventual gobierno del Frente Amplio, las políticas públicas tendrán un marcado carácter feminista. Foto principal: Agencia Uno

