Guillermo Teillier: “No hay condiciones hoy para la unidad de todas las fuerzas de oposición”

Los acercamientos entre el Frente Amplio y Chile Digno se han hecho cada vez más concretos y es altamente probable que en los próximos días anuncien un pacto de cara a la elección de convencionales constituyentes a realizarse el próximo 11 de abril.

Este fin de semana se hizo pública una carta dirigida a la militancia del FA y firmada por su mesa nacional, en donde dan cuenta de la obstaculizada e infructuosa negociación del bloque con el Partido Socialista y, además, aseguran que las puertas están abiertas “porque los esfuerzos por construir mayorías son fundamentales”. De acuerdo a las últimas tratativas y conversaciones entre los dirigentes del conglomerado, la alianza apuntaría a Chile Digno ( Partido Comunista, Acción Humanista y Federación Regionalista Verde Social), en desmedro de Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Democracia Cristiana).

Así también lo confirmó, en entrevista con nuestro medio, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Teillier abordó el panorama que se empieza a configurar de cara a las elecciones venideras, las tratativas entre los partidos para lograr la anhelada unidad opositora y también los desafíos que este escenario plantea en términos electorales.

¿Cómo se configura el mapa de la oposición ahora con dos bloques: por un lado Chile Digno, y por otro Unidad Constituyente? ¿Ve posible que exista una lista Unitaria de la oposición de cara a la constituyente?

Yo creo que ya no se dieron las condiciones para una lista unitaria. Hubo partidos que estuvimos dispuestos a ello, pero no fue posible. Yo creo que es demasiado corto el tiempo para la discusión y, además, me da la impresión de que no cabemos todos en una sola lista. Ahora, si las dos listas se ponen de acuerdo en no complicarse la vida mutuamente y en llegar a acuerdos respecto de los objetivos centrales, que son lograr que queden en la nueva Constitución las materias que está demandando el pueblo de Chile, yo creo que eso sería un gran avance. Porque lo otro, que vayamos dos listas, es el proceso electoral; algunos dicen que esto podría significar un desmedro de aquellos que estamos por aprobar y redactar una nueva Constitución realmente nueva en sus contenidos, pero yo creo que no es tanto el daño que se le hace desde el punto de vista electoral, en la oposición hemos ido muchas veces en dos listas.

¿Se han sentido excluidos como Partido Comunista?

Es lo que nos ha pasado en este proceso, evidentemente. Es decir, nosotros estábamos con todas las ganas de lista única, de unidad de toda la oposición, pero no ha sido posible. Se han producido escollos, por ejemplo, la elección de la Mesa de la Cámara, por la actitud de algunos de oposición perdimos la Mesa, no fuimos capaces de aprobar la censura el otro día, y así podríamos mencionar muchas otras materias en que decidimos votar juntos como oposición, sin embargo una parte de la oposición vota por la derecha. Entonces, no se han dado las condiciones, no hay condiciones para la unidad hoy día de todas las fuerzas de oposición.

En ese sentido, ¿ha sido real ese discurso de unidad en toda la oposición?

Ha sido real, hemos tratado de llevarlo adelante, hemos tenido muchas conversaciones, hemos hecho muchos intentos. Pero después empezó a decrecer el entusiasmo. Sobre todo después de la derrota de Guillier, seguimos adelante cuatro partidos: PS, PPD, PR y PC tratando de mantener el proceso unitario. El único que se había restado era la DC y por un tiempo. Pero repentinamente, de la noche a la mañana, nos excluyeron a nosotros sin decirnos por qué nos dejaron fuera. Y de ahí nos fueron orillando y fuimos quedando fuera.

Cuando se habló de pactos para los gobernadores eran de manera muy desmedrada para nosotros, no había compensación por la entrega de todos nuestros votos prácticamente para otros y, en el caso nuestro, no logramos nada. Después, cuando Daniel Jadue dijo que estaba dispuesto a ser candidato, todos, y yo diría que de manera hasta grosera, lo descalifican diciendo cómo vamos a votar por un comunista. Entonces no hay reciprocidad. Nosotros hemos votado en cuántas elecciones por candidatos de la Concertación, pero ellos sin embargo dicen no, pero cómo podríamos votar por un comunista. Eso está indicando que no hay ningún interés en un acuerdo con nosotros.

Creo que hoy en día lo que les está preocupando y llevando a declaraciones destempladas, es que vieron que se abrió una posibilidad distinta a la que ellos han preconizado y es esta convergencia entre el Frente Amplio y Chile Digno que, además, contiene mucha presencia de organizaciones sociales y que nosotros vamos a enriquecer con la presencia de personas independientes.

¿Ve en la Unidad Constituyente un proyecto antineoliberal?

En algunos podríamos decir que sí, en algunos de esos partidos o en sectores de partido existe. Ahora, entre los partidos que estamos pactando, Frente Amplio y Chile Digno, sí que hay una posición clara antineoliberal. No somos todos partidos de izquierda, eso tiene que estar claro. Hay partidos que no son de izquierda, que no tienen una matriz marxista; o sea, hay una diversidad grande en Chile Digno y el Frente Amplio.

Cuando dice que hay partidos que no son de izquierda, ¿a qué se refiere?

Bueno, la Federación Regionalista Verde Social no es de izquierda, ellos vienen de la Democracia Cristiana. Jaime Mulet, que es presidente de este partido, fue presidente y diputado de la Democracia Cristiana, y ahora está acá. O sea, él no es marxista, él tiene otra raíz doctrinaria. Pero tiene un pensamiento antineoliberal, eso está claro. Es lo que nos identifica como conjunto de partidos.

¿Cómo van a abordar las diferencias entre el FA y el Partido Comunista en términos de política internacional? Gabriel Boric ha dicho que el PC se iba a arrepentir de haber apoyado a Maduro, mientras que RD también cuestionó el apoyo del PC a Maduro. ¿Cómo toman esas críticas de parte sus “socios” ?

Bueno, como opiniones legítimas. Nosotros no vamos a poner esas diferencias por sobre lo que es esencial en nuestro país, y en este caso es el proceso constituyente. Lo de Venezuela lo van a resolver los venezolanos, créame que podemos discutir mucho acá pero no lo vamos a resolver nosotros. Unos tenemos una visión de cómo se resuelve, otros tienen otra, y eso es todo, qué más le vamos a hacer.

Que se acuerden también que cuando nosotros estuvimos en la Nueva Mayoría estas diferencias ya estaban, y de lo más bien que pudimos avanzar. No fueron las diferencias esenciales en el proceso del gobierno de la Nueva Mayoría, ahí lo esencial fueron los matices que aparecieron respecto del programa, de las reformas, y los matices no aparecieron de parte nuestra, aparecieron desde la Democracia Cristiana, que se trató de justificar más adelante diciendo que teníamos diferencias sobre Venezuela, sobre Cuba, no sé qué más. Pero no es lo esencial en la política chilena, que algunos quieran aprovecharse de eso es otra cosa.

Gabriel Boric y creo que Giorgio Jackson también dio su opinión, pero ellos además afirmaron que con esas diferencias tendríamos que convivir. Después dicen que nos vamos arrepentir, y puede ser, a lo mejor, nadie tiene una bola de cristal hoy día para eso.

¿Las movilizaciones deberían “guiar” de alguna manera la discusión en la Convención Constituyente?

Si no hubiera sido por las movilizaciones no tendríamos proceso constituyente, se manifestó la soberanía del pueblo, como debiera ser. ¿Y por qué ahora debiera interrumpirse ese proceso soberano? Yo creo que no, creo que la ciudadanía y el pueblo necesita saber qué es lo que están discutiendo los constituyentes que va a elegir, y que estos constituyentes de alguna manera deben acoger lo que se plantee desde tantos organismos que están discutiendo sobre la nueva Constitución en cabildos, en asambleas, hay seminarios y una serie de eventos, miles de personas que están en eso. Las organizaciones sociales y de trabajadores quieren discutir, porque se les va la vida en esto, son sus derechos los que tienen que quedar expresados. Entonces, decir no al pueblo ahora, o sea, el pueblo posibilitó esto y ahora le cerramos las puertas al pueblo. Nosotros decimos que no, que hay que avanzar con el pueblo, con el pensamiento del pueblo, darle todas las posibilidades y la convención debiera estar abierta a eso.

Eso es lo que nosotros creemos, que debe expresarse esa soberanía. Algunos han rasgado vestiduras, y es que le temen al pueblo entonces, ¿pero qué temor le tienen al pueblo? Llaman a que voten por ellos pero después no quieren que participen, a mi me parece que eso es un absurdo.

¿Con eso apunta a partidos de la Unidad Constituyente que han relativizado el rol de las movilizaciones en el proceso constituyente?

Desde luego, y a todo el que lo haya dicho, también lo han dicho partidos de gobierno y el propio Gobierno ha salido al paso de esta postura nuestra. Claro, no les gustó la palabra ‘rodear’. Yo he dicho que eso es una metáfora política, pero que tiene un significado profundo: que se exprese la soberanía popular, nada más que eso.