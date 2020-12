f418209703

Nacional Ministro Paris en balance COVID-19: “Aún estamos lejos de la segunda ola de la Unión Europea” Según informó el titular del ministerio de Salud, actualmente Chile presenta 85 casos por millón de habitantes; mientras que, países como Alemania, llegan a 210. Diario Uchile Lunes 14 de diciembre 2020 13:42 hrs. Compartir

En un nuevo informe del Ministerio de Salud por el avance del COVID-19 en Chile, el titular de dicha cartera, Enrique Paris, despejó algunas hipótesis que dicen relación con un posible avance de fases en el plan Paso a Paso para la región Metropolitana, esto en vísperas de las fiestas de fin de año. La decisión final, según informó Paris, será evaluada en una reunión que se realizará este jueves 17 de diciembre, así como en mismo lunes 21, en el que se volverá a actualizar la situación sanitaria de cada comuna. “Cuando uno toma la decisión de cambiar de paso a una comuna, generalmente tiene que esperar entre 10 y 14 días para ver los resultados. Por lo tanto, no me puedo adelantar y sería muy riesgoso comenzar a decir en este momento que paso vamos a dar. Obviamente no nos gustaría que volviéramos a la cuarentena, por eso estamos pidiendo la mayor colaboración de toda la población”, indicó el secretario de Estado. Ministro @DrEnriqueParis “Las medidas se adoptan según las cifras que tenemos y el día 21 de diciembre consideraremos la evolución de los casos en los últimos 14 días y se tomará una decisión”. pic.twitter.com/wf6zx8j2hg — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 14, 2020 Asimismo, Paris se refirió a las medidas de restricción que están tomando algunos países europeos por lo que se ha denominado “el segundo rebrote”, pero que -según dijo- no sería una situación equiparable con lo que viene presentando Chile durante las últimas semanas. “He mostrado gráficos que relatan la cantidad de casos nuevos por millón de habitantes tanto en la Unión Europea como en Chile, y nosotros todavía estamos bastante lejos de eso. Estamos teniendo 85 casos por millón de habitantes y ustedes como vieron allí, en Alemania, por ejemplo, llegaron a 210 casos por millón de habitantes hace unos días atrás, y es por eso que Ángela Merkel ordenó el confinamiento parcial de Alemania por 25 días”, explicó. Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza volvió a dar detalles respecto de la situación de la entrada de personas en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Sobre esto, Daza aseguró que “todos los chilenos que ingresan a Chile deben hacer una cuarentena de 14 días. Ellos se eximen de esta cuarentena solamente si se realizan una PCR en Chile”. Lunes 14 de diciembre | Balance diario #COVID_19 🔸 1.911 casos nuevos

🔸 1.243 casos con síntomas

🔸 647 casos asintomáticos

🔸 21 no notificados

🔸 573.830 casos totales

🔸 11.035 activos

🔸 546.538 recuperados

🔸 45 fallecidos (15.931 en total) pic.twitter.com/tPc6ZlP1Ts — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 14, 2020 “Del total de casos positivos en seguimiento, más de un 80 por ciento de ellos son chilenos, por eso es muy importante que mantengamos esta medida. Todos, chilenos y extranjeros, quedan bajo el seguimiento de los síntomas que deben completar durante 14 días en una plataforma que se les hace llegar”, agregó. En relación a las cifras del coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud reportó 1 911 casos nuevos y 45 fallecidos en las últimas 24 horas inscritos en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Con esto, los casos activos en el país alcanzaron los 11 035.

