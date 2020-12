Senador Latorre: “Hay una empatía social con este proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta”

5adaf10905

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió al proyecto de ley que busca indultar a los presos por el estallido social, y sobre el veto a la propuesta que anunció este lunes el Presidente Piñera. Respecto del anuncio presidencial, señaló que no es nada nuevo de parte del Mandatario ya que, a su juicio, Piñera siempre amenaza con vetar proyectos que no le gustan y que, por otro lado, no pueden ser impugnados por inconstitucionalidad, como ha sucedido con otros proyectos, ya que en este caso, es parte de las atribuciones del Parlamento. Es por esto que desde su perspectiva, este anuncio “muestra un grado de desesperación y desorientación del Gobierno frente a este proyecto”, ya que además de ser una atribución del Congreso, la iniciativa ni siquiera ha comenzado a ser discutida y ya ha comenzado a ser atacada desde el Ejecutivo. Latorre destacó que esta iniciativa ha recibido apoyo desde toda la oposición en el Senado, lo mismo en la Cámara, por lo que consideró que también el Gobierno puede tener temor de que esta causa siga creciendo, considerando que el Mandatario sólo tiene un 7 por ciento de popularidad, según la última encuesta de Criteria. Además, el parlamentario del Frente Amplio recordó que en su primer gobierno indultó a una serie de personas que tenían condenas graves, y ahora en su segundo período en La Moneda ha indultado a criminales de lesa humanidad, mientras que este proyecto de indulto deja fuera a personas que cometieron delitos de sangre o terroristas, marcando la diferencia con el actuar del Ejecutivo en esta materia. “No sé si también la preocupación de Piñera tiene que ver con que acá se empieza a destapar todas las irregularidades, el abuso que ha habido del derecho penal en muchísimos casos, la prisión preventiva, las pruebas falsas. Eso se puede empezar a destapar con este proyecto de ley”. Para el senador Latorre, otro de los elementos que estarían en juego con la discusión de este proyecto, es la desigualdad de trato de parte del Gobierno y la Justicia, frente a delitos cometidos, por ejemplo en el contexto del estallido social y los llamados delitos de cuello y corbata. Mientras que en el primer caso el Ejecutivo ha planteado la doctrina de guerra contra su propio pueblo, la del enemigo interno, criminalización de la protesta social, y la cárcel para quien se manifiesta, en otros casos los imputados no han pisado la cárcel ni por un día, y esto es parte de las demandas del estallido social, sostuvo el parlamentario de RD. Eso por esto, que el senador por Valparaíso planteó que este proyecto se enmarca dentro de la idea de la justicia transicional en que Chile está reconstruyendo sus vínculos con personas que han sufrido atropellos a sus derechos humanos y que han sufrido distintos tipos de abusos por parte del Estado en todos estos años, no obstante reconoció que la iniciativa puede ser perfectible durante la discusión en el Parlamento. “Tenemos una oportunidad de reconstrucción de vínculos en una sociedad que está fracturada, que está fragmentada, que está profundamente quebrada, y eso se manifestó con mucha fuerza en el estallido social, pero al mismo tiempo también se expresó con mucha fuerza en el plebiscito del 25 de octubre, un camino democrático, y ese camino -y otras sociedades lo han experimentado en situaciones históricas de postconflicto- generan medidas jurídicas especiales, excepcionales y ese camino tiene que ver con un proyecto de indulto para los presos de la revuelta, en el contexto de la revuelta, de masivas violaciones a los derechos humanos”. Respecto de la declaración de la Asociación de Fiscales que asegura que quienes están detenidos y procesados por el estallido social no lo están por su pensamiento, sino que por delitos comunes, Latorre aseguró que el proyecto no habla de presos políticos sino de personas que fueron detenidas en contexto de protesta social, sin pruebas contundentes, muchas veces sólo con el parte policial como respaldo. El senador de RD recordó el caso del incendio a la estación Pedrero del metro, en que los imputados estuvieron un año en prisión preventiva y luego fueron dejados en libertad, y manifestó que el Congreso, en este caso, sólo está cumpliendo con su atribución al presentar este proyecto: “acá nadie está pasando a llevar a nadie, estamos en el pleno ejercicio de nuestras facultades, de un Poder Legislativo, frente a una situación particular”. Sobre las constantes pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, Latorre insistió en que el Presidente Piñera ha sido especialmente “prepotente y brutal” en su relación con el Parlamento, y también hacia las demandas de la gente, lo que ha quedado evidenciado en el contexto de pandemia, como por ejemplo el veto al proyecto de suspensión de pagos de servicios básicos, lo mismo con el retiro del 10 por ciento, lo que lo lleva a plantear que “el Gobierno más que parte de la solución, es parte del problema”. Finalmente, Juan Ignacio Latorre si bien reconoció que la iniciativa de indulto general es polémica y controversial, goza también de respaldo a nivel de la sociedad: “Acá no sólo estamos hablando de un grupo de familiares que han golpeado la puerta una y otra vez, de distintas puertas hace un año con sus familiares privados de libertad, sino que tiene que ver con una demanda social, una demanda que hace sentido en muchísima gente que probablemente ni las conoce a las personas que están presas, pero en el fondo como el estallido social fue tan profundo en nuestro país, cualquier persona pudo haber sido detenida en ese contexto, cualquier persona pudo haber sido violada en sus derechos humanos. Por eso hay una empatía social con este proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta”.

