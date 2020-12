2ecf9e2675

Internacional Perú cede cientos de miles de hectáreas de bosque a empresas investigadas por tráfico ilegal de madera El portal de investigación Ojo al Público reveló que el gobierno regional ha entregado en concesión miles de bosques, incluso de zonas protegidas, a la empresa Inversiones La Oroza y otras diez compañías madereras de Perú investigadas por el delito de tráfico ilegal de madera en Loreto, la región más grande de la Amazonia de Perú. RFI Miércoles 16 de diciembre 2020 13:59 hrs.

“El tráfico ilegal de madera en Loreto, la región más grande de la Amazonia peruana, se encubre con papales falsos creados por las empresas que, en contubernio con las autoridades locales, talan en regiones protegidas, comercian esa madera dentro del país y exportan la de mayor valor. Julia Urrunaga, directora de la ONG Agencia de Investigación Ambiental (IEA), que sigue la pista delictiva a estas empresas desde 2012, explicó a nuestro medio asociado Radio Francia Internacional (RFI) el modus operandi del lavado de la madera prohibida llevado a cabo por Inversiones La Oroza y otras compañías. “Estas empresas que venimos investigando piden concesiones sobre bosques naturales de la Amazonia peruana -que pertenecen a todos los peruanos, eso no se vende sino que se entrega en concesión- para supuestamente hacer una extracción planificada y sostenible de los recursos. Pero luego, estas empresas crean inventarios forestales falsos, los utilizan para lavar madera que extraen de otras zonas prohibidas, cercanas a los ríos, que pertenecen a territorios indígenas – incluso territorios de indígenas no contactados- y a áreas naturales protegidas”, detalla la ambientalista. En noviembre de 2015 las autoridades forestales de Loreto inmovilizaron 1.300 metros cúbicos de madera (equivalente a 60 camiones de carga) que estaban en la embarcación Yacu Kallpa a punto de partir del puerto de Iquitos en la frontera de Perú con Brasil, atravesar el río Amazonas, y salir al Atlántico rumbo a México y Estados Unidos. El 97% de la madera que ese barco llevaba era de origen ilegal y pertenecía a la empresa Inversiones La Oroza. A pesar de que existe una investigación penal en marcha por este caso de mega tráfico ilegal de madera, el Gobierno Regional de Loreto entregó Inversiones La Oroza , entre 2016 y 2019, cinco concesiones forestales adicionales que corresponden a 177.285 hectáreas de bosques. Es decir, en cuatro años esta empresa en la mira de la justicia recibió en concesión las mismas hectáreas que fueron entregadas durante 40 años, denuncia el portal “Ojo al Público“. Interrogado por el portal sobre la cuestionable entrega de concesiones forestales a una empresa investigada, el gerente regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, Kenjy Teran Piña respondió que “ aunque está investigada (…) sí cumplía con todos los requisitos: tiene capacidad financiera, capacidad técnica, no tiene ninguna sentencia, ni ningún impedimento. Según los requisitos, no se le puede entregar solo si estuviera sentenciada. Pero eso no ha ocurrido”. La Máquina Lavadora de madera prohibida Loreto es la región que más madera ilegal provee en Perú, advierte el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán. Y la actividad delincuencial de las empresas madereras en esta región amazónica fronteriza con Brasil es ampliamente conocida en el país. Al respeto Urrunaga de la Ong IEA recuerda que “En 2012 nosotros hicimos el primer informe sobre esta empresa que se llamaba la “Maquina lavadora” y ya contenía ilegalidades realizadas por Inversiones La Oroza. Estados Unidos la bloqueo dos veces, así como a la empresa exportadora Inversiones WCA, las dos estan bloquedas por haberse encontrado madera extraída ilegalmente en su cadena de suministro”. Ojo al Público recuerda que al tiempo que La Oroza era impedida en 2017 por el gobiernio de Estados Unidos para exportar madera hacia ese país, la empresa obtuvo dos concesiones por parte del exdirector ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, Rildo Rojas Tuanama, durante la gestión del entonces gobernador regional Fernando Meléndez Celis. Actualmente Meléndez Celis es congresista por Alianza Para el Progreso y enfrenta una investigación por el presunto delito ambiental de forestación. Un año antes el Gobierno Regional de Loreto le había entregado otra concesión a La Oroza, de casi 7 mil hectáreas en el distrito Las Amazonas. Tala ilegal y asesinato de indígenas Lo más grave, enfatiza la ambientalista de IEA, no es solo que las autoridades sigan entregando bosques a estas empresas sino que “el gobierno de Loreto les haya entregado ilegalmente concesiones forestales en territorio que está siendo titulado o está en proceso de entrega para pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial. Esos pueblos originarios necesitan grandes territorios para conservar su estilo de vida y la ley protege esos territorios impidiendo que sean tocados o entregados a terceros”. Pese a ello, el gobierno de Loreto le ha entregado a La Oroza parte de esos territorios”. Ampliamente conocido y extendido en la Amazonia peruana, el delito de la tala ilegal va ligado a crímenes inscritos en el ámbito de los derechos humanos: el asesinato de líderes indígenas defensores del medio ambiente. Urrunaga: “Los pueblos y líderes indígenas son los primeros que hacen frente a esos actores ilegales y, por ello, son amenazados, atacados y asesinados”. Durante la pandemia, en Perú han sido asesinados por lo menos cinco líderes indígenas a manos de, aparentemente, traficantes de terreno y taladores ilegales”.

