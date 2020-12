fbc56259ec

Nacional Subsecretario Dougnac por irregularidades en el pago de residencias sanitarias: “En algunas situaciones creo que se improvisó” Respecto de algunas anomalías en los montos acordados para el pago de estos recintos, el subsecretario de Redes Asistenciales agregó que la mejor lección obtenida "es trabajar de forma muy anticipada". Diario Uchile Jueves 17 de diciembre 2020 13:00 hrs. Compartir

Un nuevo reporte de la situación del COVID-19 en Chile, fue la oportunidad para que el Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregara algunas luces de lo que será el proceso de vacunación en el país, una vez conocida la aprobación de la dosis de Pfizer por parte del Instituto de Salud Pública. Haciendo un llamado a las personas a ser parte de este proceso, Daza manifestó que “esto no solamente va a proteger a la persona que se vacuna, sino que es un proceso solidario, cuando yo me vacuno no solamente me estoy protegiendo yo, sino que estoy protegiendo a otros”. Asimismo, se refirió a las críticas que ha recibido este proceso, enfatizando que “en Chile tenemos una cultura de adherencia a las vacunas que ha permitido eliminar muchas enfermedades. En general, tenemos un buen programa de vacunación, más del 95 por ciento de cobertura de nuestro plan nacional de vacunación, debido a que las personas entienden que la vacunación es uno de los pilares más esenciales para prevenir enfermedades y para erradicar enfermedades que hemos tenido en Chile”. Subsec @pdazan “El proceso de vacunación se realizará de forma paulatina, iniciando por personal de salud, según indicó anoche el Presidente @sebastianpinera, quien además entregará más detalles durante esta jornada”. pic.twitter.com/3s146tjxBc — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 17, 2020 No obstante, el balance también contó con la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, que, si bien no descartó que la Región Metropolitana pueda retroceder en el plan Paso a Paso, aseguró que dicha información será entregada con tiempo. “La pandemia siempre se comporta de distintas maneras, los indicadores van variando, pero siempre buscamos poder anticiparnos y entregarles la información necesaria a la comunidad para que pueda adoptar las medidas tanto para poder celebrar las fiestas en la forma en que corresponde hacerlo, pero con el tiempo para prepararse, y de esa manera ir generando la fiscalización y el cuidado que se requiere para que estas se cumplan y protejamos la salud y la vida de las personas”, señaló. Por otro lado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, respondió algunas preguntas de la prensa referente a las irregularidades detectadas en las últimas semanas por Contraloría, y que dicen relación con anomalías en los montos acordados para los pagos de residencias sanitarias como Espacio Riesco o el Hotel Radisson. Jueves 17 de diciembre | Balance diario #COVID_19 🔸 1.998 casos nuevos

🔸 1.414 casos con síntomas

🔸 535 casos asintomáticos

🔸 49 no notificados

🔸 578.732 casos totales

🔸 11.199 activos

🔸 551.200 recuperados

🔸 48 fallecidos (16.007 en total) pic.twitter.com/8qtOYQ2loN — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 17, 2020 Al respecto, Dougnac añadió: “No es por justificar, pero muchas de las acciones que se tomaron en un momento fueron porque no se tenía un conocimiento muy acabado. En algunas situaciones creo que se improvisó en función de la difícil situación que estábamos pasando (…) Creo que ahora la mejor lección es trabajar de forma muy anticipada, definir con mucha claridad cuales son los procesos de modo tal de no caer nuevamente en estos errores que son más bien de carácter administrativo”. Sobre las cifras entregadas este jueves por el Minsal, hay que recordar que, de los 1 998 casos nuevos informados, 1 414 presentan síntomas, mientras que 535 son asintomáticos, y 49 no han sido notificados de su test positivo. Con esto, del total de 578 732 pacientes registrados desde el inicio de la pandemia, son hoy 11 199 los que aún se encuentran con dicha enfermedad.

