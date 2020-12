5d65a97c34

Covid-19 COVID-19: Región Metropolitana se mantiene en Fase 2 y adelantan toque de queda en todo el país En un reporte del Ministerio de Salud marcado por los anuncios sobre las medidas restrictivas de cara a fin de año, la autoridad sanitaria informó que la RM se mantendrá en Fase 2 al menos hasta el 4 de enero y que desde el 26 de diciembre el toque de queda comenzará a las 22 horas. Diario UChile Lunes 21 de diciembre 2020 13:40 hrs.

En un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud, marcado por los anuncios de las medidas restrictivas que se implementarán de cara a las fiestas de fin de año, las autoridades reportaron 1.943 nuevos casos confirmados y 43 fallecimientos inscritos en el DEIS en las últimas 24 horas. Todo esto mientras la cifra de casos activos se alza hasta los 13.047, con un total de 587.488 contagiados en el país y 16.197 fallecidos desde el arribo de la pandemia. “La edad promedio de los nuevos casos positivos de coronavirus es de 39 años. Hacemos una llamado a la responsabilidad“, sostuvo el ministro de Salud, Enrique Paris, al inicio del balance, haciendo un llamado sobre todo a los jóvenes a ser más responsables y tomar todas las precauciones para evitar la diseminación del virus a la población de mayor riesgo, los adultos mayores. Anuncios La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, fue la encargada de dar los anuncios respecto de las medidas restrictivas que regirán en adelante. En la Región Metropolitana se mantendrá la Fase 2, situación que no cambiará hasta al menos el 4 de enero 2021. “Eso significa que los viajes interregionales no están permitidos hasta que se cambie de etapa en la región”, advirtió Martorell. Asimismo, hubo avances y retrocesos en distintas comunas del territorio nacional: Retroceden a transición a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5.00 am. Región de Valparaíso: Concón, Valparaíso y Viña. Región del Maule: Talca, Maule y Molina. Región del Biobío: San Rosendo. Región de La Araucanía: Nueva Imperial, Villarrica, Pitrufquén. Avanzan a Transición a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5.00 am: Región de La Araucanía: Cholchol, Curarrehue y Los Sauces. Región de Los Ríos: Valdivia, Río Bueno y Paillaco. Región de Los Lagos: Maullín y Calbuco. Avanzan a Apertura Inicial a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5.00 am: Región de Los Lagos: Palena, Chaitén, Hualaihué y Futaleifú. Por otra parte, y a nivel nacional, se informó que, a partir del 26 de diciembre, se adelanta el toque de queda en todo el país. Es decir, desde el 26 de diciembre el toque de queda comienza a las 22.00 horas y termina a las 5.00 am. No obstante, en la Región de Los Ríos, se adelantará el toque de queda a partir de este miércoles 23 de diciembre, comenzando a las 22.00 horas y terminando a las 5.00 am. “Más allá de los anuncios y etapas, necesitamos la colaboración de todos y todas para poder cuidarnos y evitar los contagios”, señaló la subsecretaria Martorell. Plan Navidad y Año Nuevo La subsecretaria de Prevención del Delito aprovechó de recordar las medidas que se decretaron para la fiestas de fin de año. En ese sentido, advirtió que éstas consideran distintas etapas y tendrán una regulación para cada una de las fases del Plan Paso a Paso. Plan Navidad: Toque de queda 25 de diciembre: desde las 2.00 hrs. hasta las 5.00 am. Aforos permitidos: Cuarentena: Sólo los residentes del hogar. Transición: 15 personas. Preparación: 20 personas. Apertura inicial: 30 personas. Plan Año Nuevo: Toque de queda para el 1 de enero: desde las 2.00 hrs. hasta las 7.00 hrs. Aforos permitidos: Cuarentena: Sólo los residentes del hogar. Transición: 15 personas. Preparación: 20 personas. Apertura inicial: 30 personas.

