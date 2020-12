60a27a277a

Covid-19 Presidenta de la Confusam y medidas de fin de año: "Están priorizado la economía por sobre la vida y la salud de las personas" Gabriela Flores se manifestó "sorprendida" por la decisión de las autoridades sanitarias de mantener la Región Metropolitana en Fase 2 y no establecer cuarentenas en ninguna comuna. Tomás González F. Lunes 21 de diciembre 2020 17:52 hrs.

Este lunes el Ministerio de Salud anunció las medidas restrictivas que regirán para las próximas semanas y las fiestas de fin de año, estableciendo que la totalidad de la Región Metropolitana se mantendrá en Fase 2 o “Preparación” hasta al menos el 4 de enero de 2021, día en que se evaluarán las medidas. Respecto de la Navidad, anunciaron que el toque de queda del 25 de diciembre comenzará a las 22 horas y terminará a las 5 am., mientras que para el Año Nuevo la medida regirá entre las 2 y las 5 am. del 1 de enero. Una decisión “sorpresiva” para la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), desde donde venían exigiendo medidas más restrictivas de cara a las aglomeraciones que protagonizan el fin de año, y ante la cual manifestaron su preocupación por lo que pueda suceder en las próximas semanas. Así lo expresó en entrevista con nuestro medio la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores. ¿Cómo ven la decisión que tomó el Ministerio de Salud de cara a las fiestas de fin de año? “Nosotros pensábamos que se iba a declarar cuarentena en algunas comunas de la Región Metropolitana, que es una petición que venimos señalando hace un tiempo atrás porque tenemos un nuevo aumento de casos y la única manera de poder frenarlos tiene que ver con el resguardo sanitario, que la verdad no se está cumpliendo. Todo esto, además, asociado a las fiestas que se aproximan, al comercio y a que la gente no controla el distanciamiento social”. ¿El 4 de enero le parece una buena fecha para evaluar? “Lo que se ha planteado, y poner como fecha el 4 de enero, creo que va a generar más complicaciones con respecto a los casos que se van a ir dando día a día, por la falta de resguardo de la población. La gente está muy porfiada y no quiere entender que debemos cuidarnos ante esta segunda ola, que está descontrolada”. ¿Es el toque de queda una buena medida sanitaria? “Si hubiese verdaderamente un control con respecto del toque de queda, un control sanitario como debe ser, podría decir que está bien. Pero eso no es así, no es efectivo, porque uno lo ve cuando viene de regiones, por ejemplo, que no hay ningún control. Solo una aduana en la que piden un control sanitario y nada más”. ¿A qué cree que responde aquello? “Estamos resguardando nuevamente lo económico, se está priorizando la economía por sobre la salud y la vida de los chilenos y chilenas. Nosotros en la atención primaria hemos tenido un aumento de contagiados, en los servicios de urgencia, en los mismos Cesfam y en los hospitales. Creo que es un grave error la decisión tomada por el equipo de asesores del ministro y el Presidente. Lo vuelvo a decir y bien responsablemente, el Presidente ha priorizado la economía y el comercio, por sobre la vida y la salud de los chilenos”. Foto en portada: Agencia UNO.

