TC y 10%: Gobierno valora inconstitucionalidad mientras oposición cuestiona rol de ministra Brahm

60a27a277a

9982bc148a

Este lunes se conoció la decisión del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad del proyecto de 10% de parlamentarios. Con un voto decisivo de la ministra María Luisa Brahm, la institución declaró inconstitucional la iniciativa, lo que causó valoración por parte del Ejecutivo, desde donde surgió el ingreso del requerimiento. “Sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho. La decisión del Tribunal Constitucional ratifica que el proyecto impugnado no se ajustaba a nuestro ordenamiento constitucional, puesto que utilizaba disposiciones transitorias para establecer un régimen paralelo a la Constitución, sin modificar su texto permanente”, indicaron desde el Gobierno en un comunicado. La postura fue ratificada por el vocero Jaime Bellolio, quien expresó que como Gobierno “esperamos que los parlamentarios hagan caso de este fallo, que establece que la vía que ellos estaban buscando, esta trampa constitucional, es una que tiene que detenerse”. “En una democracia es esencial la institucionalidad, seguir las reglas y decir que no a la violencia como método legítimo de expresión política, en este caso el TC ha sido clarísimo en determinar que aquí había una trampa constitucional y que es necesario seguir las reglas para seguir fortaleciendo la democracia y el estado de derecho”, añadió el ministro. En tanto, desde Renovación Nacional también existió una manifestación a favor de la decisión adoptada por el TC. El presidente del partido, el senador Rafael Prohens llamó a los y las legisladoras a comprender el significado de este fallo: “Comparto la opinión del Tribunal Constitucional porque más allá del retiro del 10%, lo que norma a partir de ahora son los quórums calificados que tiene el Congreso para dirimir algunas materias (…) Independientemente del fondo, la forma no era la correcta ya que se estaban rompiendo las normas y la facultad exclusiva del Presidente de la República”. A las reacciones oficialistas se sumó el diputado UDI Jorge Alessandri, quien destacó el rol del Tribunal Constitucional. “El TC es de la época del presidente Frei Montalva, todos los gobiernos han recurrido a ellos, es una institución común en la política no solo de Sudamérica, sino que del mundo. También es normal que existan contiendas entre Poder Ejecutivo y Legislativo, y es positivo a nuestro juicio que exista un tribunal donde llevar esas contiendas para que sea resueltas”, expresó el parlamentario. El cuestionado rol de María Luisa Brahm En el análisis del requerimiento hubo un empate de 5 votos a favor y 5 en contra, lo que fue zanjado por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quien se inclinó a favor de la posición defendida por el Gobierno, siento un voto dirimente para declarar inconstitucional el proyecto de diputados y diputadas de oposición. Brahm, quien fue jefa del segundo piso de La Moneda durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, fue nombrada para el Tribunal por el mismo mandatario. La cercanía de la abogada con el presidente Piñera y su voto esencial en este debate han generado una serie de cuestionamientos por parte de la oposición, desde donde además de lamentar el fallo han cuestiona la politización del TC. “Esto es la gráfica y lo que entendemos por un tribunal politizado. Cuando se trata de un voto disidente que emana de una ex asesora del Presidente de la República, la verdad es que lo que se prueba es que este tribunal no puede seguir funcionando de esta manera”, expresó la diputada PPD Loreto Carvajal. Además, la parlamentaria agregó que “hay propuestas que van por eliminar el control preventivo que tiene el Tribunal Constitucional, cuestión que sería de toda lógica, pero además cómo se conforma el TC. Es necesario contar con un ente que no sea politizado, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, donde existe un control de legalidad, un estamento similar al Tribunal Constitucional, pero que no emerge de una figura política”. Desde Revolución Democrática, su presidenta y diputada Catalina Pérez señaló que el presidente acudió al poco apoyo con el que hoy cuenta: “Nuevamente el presidente apela a las únicas mayorías que le quedan, las del TC. El tribunal heredado de la dictadura que atenta contra los derechos de la gente debe desaparecer, no puede ser que una ex asesora del presidente termine determinando el futuro del ahorro de los chilenos, no se justifica seguir sosteniendo una tercera Cámara para que el presidente recurra cuando pierde todo lo demás”. En tanto, el Partido Comunista emitió una declaración sobre este fallo y expresó su rechazo a lo determinado por el tribunal. En el texto difundido se indica que lo ocurrido este lunes pone en entredicho la facultad legisladora del parlamento. “El Tribunal Constitucional adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo”, se expresa. “Dada la cercanía de la jueza María Luisa Brahm con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quien además se desempeñó como asesora en su primer mandato, era de esperar que se inhabilitara para votar, esto, como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos”. Desde el Gobierno, el vocero Jaime Bellolio también tuvo palabras para las críticas y expresó que el tribunal y la ministra Brahm solo se acogieron a lo que hoy dicta la institucionalidad, que es que quien preside el órgano puede tomar la decisión decisiva.

Este lunes se conoció la decisión del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad del proyecto de 10% de parlamentarios. Con un voto decisivo de la ministra María Luisa Brahm, la institución declaró inconstitucional la iniciativa, lo que causó valoración por parte del Ejecutivo, desde donde surgió el ingreso del requerimiento. “Sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho. La decisión del Tribunal Constitucional ratifica que el proyecto impugnado no se ajustaba a nuestro ordenamiento constitucional, puesto que utilizaba disposiciones transitorias para establecer un régimen paralelo a la Constitución, sin modificar su texto permanente”, indicaron desde el Gobierno en un comunicado. La postura fue ratificada por el vocero Jaime Bellolio, quien expresó que como Gobierno “esperamos que los parlamentarios hagan caso de este fallo, que establece que la vía que ellos estaban buscando, esta trampa constitucional, es una que tiene que detenerse”. “En una democracia es esencial la institucionalidad, seguir las reglas y decir que no a la violencia como método legítimo de expresión política, en este caso el TC ha sido clarísimo en determinar que aquí había una trampa constitucional y que es necesario seguir las reglas para seguir fortaleciendo la democracia y el estado de derecho”, añadió el ministro. En tanto, desde Renovación Nacional también existió una manifestación a favor de la decisión adoptada por el TC. El presidente del partido, el senador Rafael Prohens llamó a los y las legisladoras a comprender el significado de este fallo: “Comparto la opinión del Tribunal Constitucional porque más allá del retiro del 10%, lo que norma a partir de ahora son los quórums calificados que tiene el Congreso para dirimir algunas materias (…) Independientemente del fondo, la forma no era la correcta ya que se estaban rompiendo las normas y la facultad exclusiva del Presidente de la República”. A las reacciones oficialistas se sumó el diputado UDI Jorge Alessandri, quien destacó el rol del Tribunal Constitucional. “El TC es de la época del presidente Frei Montalva, todos los gobiernos han recurrido a ellos, es una institución común en la política no solo de Sudamérica, sino que del mundo. También es normal que existan contiendas entre Poder Ejecutivo y Legislativo, y es positivo a nuestro juicio que exista un tribunal donde llevar esas contiendas para que sea resueltas”, expresó el parlamentario. El cuestionado rol de María Luisa Brahm En el análisis del requerimiento hubo un empate de 5 votos a favor y 5 en contra, lo que fue zanjado por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quien se inclinó a favor de la posición defendida por el Gobierno, siento un voto dirimente para declarar inconstitucional el proyecto de diputados y diputadas de oposición. Brahm, quien fue jefa del segundo piso de La Moneda durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, fue nombrada para el Tribunal por el mismo mandatario. La cercanía de la abogada con el presidente Piñera y su voto esencial en este debate han generado una serie de cuestionamientos por parte de la oposición, desde donde además de lamentar el fallo han cuestiona la politización del TC. “Esto es la gráfica y lo que entendemos por un tribunal politizado. Cuando se trata de un voto disidente que emana de una ex asesora del Presidente de la República, la verdad es que lo que se prueba es que este tribunal no puede seguir funcionando de esta manera”, expresó la diputada PPD Loreto Carvajal. Además, la parlamentaria agregó que “hay propuestas que van por eliminar el control preventivo que tiene el Tribunal Constitucional, cuestión que sería de toda lógica, pero además cómo se conforma el TC. Es necesario contar con un ente que no sea politizado, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, donde existe un control de legalidad, un estamento similar al Tribunal Constitucional, pero que no emerge de una figura política”. Desde Revolución Democrática, su presidenta y diputada Catalina Pérez señaló que el presidente acudió al poco apoyo con el que hoy cuenta: “Nuevamente el presidente apela a las únicas mayorías que le quedan, las del TC. El tribunal heredado de la dictadura que atenta contra los derechos de la gente debe desaparecer, no puede ser que una ex asesora del presidente termine determinando el futuro del ahorro de los chilenos, no se justifica seguir sosteniendo una tercera Cámara para que el presidente recurra cuando pierde todo lo demás”. En tanto, el Partido Comunista emitió una declaración sobre este fallo y expresó su rechazo a lo determinado por el tribunal. En el texto difundido se indica que lo ocurrido este lunes pone en entredicho la facultad legisladora del parlamento. “El Tribunal Constitucional adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo”, se expresa. “Dada la cercanía de la jueza María Luisa Brahm con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quien además se desempeñó como asesora en su primer mandato, era de esperar que se inhabilitara para votar, esto, como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos”. Desde el Gobierno, el vocero Jaime Bellolio también tuvo palabras para las críticas y expresó que el tribunal y la ministra Brahm solo se acogieron a lo que hoy dicta la institucionalidad, que es que quien preside el órgano puede tomar la decisión decisiva.