Nacional Política Proceso Constituyente Abogado Jaime Bassa: "La Constitución está al servicio del proyecto político de la Dictadura, no de la democracia" El académico planteó que el proyecto de del segundo retiro del diez por ciento ha dado nuevas luces respecto de cómo funciona el sistema constitucional en nuestro país y de su excesiva politización: "La inconstitucionalidad es utilizada como argumento, pero preferentemente como un argumento político por el sector que defiende el programa político de la Constitución del 80", aseguró. Diario Uchile Martes 22 de diciembre 2020 10:36 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa, se refirió al debate que ha abierto el proyecto de segundo retiro del diez por ciento, el que calificó de interesante dado que esta segunda iniciativa siendo que es prácticamente igual la primera, esta sí va a ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Para el académico lo interesante de la resolución estriba en que este fallo dará luces sobre cómo funciona el sistema constitucional políticamente hablando, y de cómo la lógica constitucional-inconstitucional que se presenta no es en ningún caso binaria o de opuestos, ya que entre ellos existen muchos matices, tal como lo refleja el proyecto del retiro del diez por ciento que esta vez no pasó el filtro del TC, por lo que señala que lo importante es hacerse la pregunta sobre qué ha cambiado entre la presentación de una y otra iniciativa. “Lo único que ha cambiado es el contexto político en este escenario versus el que tuvimos hace unos meses atrás. Meses atrás tuvimos mucha organización social, muchas movilización por parte de la ciudadanía que estaba presionando por la aprobación del diez por ciento, se seguían las deliberaciones por YouTube, y eso generó una presión social sobre los legisladores y el sistema político en general, que condicionó el resultado final y esa presión ahora no estaba”. “En Chile la discusión en torno a lo constitucional está un poco distorsionada”, aseguró Jaime Bassa, ya que la misma Constitución no es normal ya que no garantiza reglas del juego transparente y, por el contrario ha estado al servicio de un programa político y de un proyecto de sociedad determinado, y que permanentemente entra en tensión tanto con la garantía de derechos fundamentales como con el sistema político en general, sostuvo. Además, la Constitución a juicio del abogado constitucionalista, juega un papel político fundamental al ser una herramienta de quienes defienden el proyecto político de la Dictadura, para declarar inconstitucional cualquier tentativa de reforma o transformación, especialmente en el área de los derechos fundamentales “Tienes una Constitución anclada en el programa político de la Dictadura, especialmente en lo que dice relación con los derechos fundamentales. No hay que olvidar que, si perjuicio de que la Constitución tiene decenas de reformas desde el año 89 en adelante, si algo no ha cambiado es el catálogo de derechos fundamentales: salud, trabajo, vivienda, educación, propiedad, libertad de expresión, debido proceso prácticamente no tienen reformas. Entonces ahí se genera esta dicotomía que termina explicando por qué la inconstitucionalidad es utilizada como argumento, pero preferentemente como un argumento político por el sector que defiende el programa político de la Constitución del 80″ El académico de la Universidad de Valparaíso hizo hincapié en que cada vez que se intenta acometer cambios o transformaciones a nivel constitucional, la derecha, especialmente, enarbole el argumento de que se está vulnerando el Estado de derecho, y si hacemos análisis en retrospectiva, sostuvo Bassa, los conflictos armados en nuestro país han tenido su punto de partida en problemas de interpretación de la ley. Por el contrario, para el jurista estas diferencias políticas y jurídicas más que ser un ataque al Estado de derecho, es una señal de que la deliberación democrática goza de buena salud. “Es muy irresponsable recurrir a la idea de que se vulnera el Estado de derecho cada vez que hay una diferencia de interpretación de reglas jurídicas, y en este caso concreto eso es lo que hay, hay una diferencia en la forma que se interpreta el ámbito de competencia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley” Sobre este punto, Jaime Bassa sostuvo que la misma Constitución expresamente señala que para las reformas constitucionales no aplica la norma de la iniciativa exclusiva del Presidente, y aquí es donde más en evidencia queda la distorsión que tiene el sistema constitucional en Chile y cómo se transforma en el último recurso de quienes buscan conculcar cualquier avance en esta materia. Politización del TC Respecto del protagonismo que ha tenido el Tribunal Constitucional en las últimas semanas, el profesor Bassa señaló que este tiene directa relación con el protagonismo de la misma Constitución, “que ocupa un espacio muy central en la historia política chilena, y en la contingencia y el presente político”, y su finalidad es contener ciertos avances democráticos,. Esto ha generado, a su juicio, dos consecuencias fundamentales, en primer lugar la politización del TC, y en segundo término cómo esa misma característica ha ido ampliando sus competencias y atribuciones, cuestión que ejemplificó con la capacidad de actuar prácticamente de oficio que se arrogó por si mismo el TC aun sin la necesidad de que exista un requerimiento de inconstitucionalidad. “Esta politización se explica no necesariamente por la cuota de poder que todo organismo estatal ejerce, en todas las discusiones políticas siempre hay algo de poder que las justifica y sostiene, sino porque este TC, especialmente durante la presidencia anterior de Iván Aróstica, entró en el fondo de los conflictos políticos que estaban siendo sometidos a su consideración, y eso llevó al TC a abanderizarse por una de las opciones políticas en disputa. Y esa politización es la que le ha hecho tanto daño, no solamente a la legitimidad del TC, sino que a la deliberación democrática en el proceso de generación de la ley”, concluyó.

