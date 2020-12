a3e18395bf

ISP asegura que variante del COVID descubierta en el Reino Unido no ha sido detectada en Chile En base al análisis del genoma completo de 510 casos, se observó que es otra la variante (GR) que predomina en el país. Diario UChile Martes 22 de diciembre 2020 8:41 hrs.

Ante la información de una nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) afirmó que la cepa no ha sido detectada en el país. Según detallaron en un comunicado, solo existe reporte de algunos casos en Dinamarca, Italia y Australia, por lo que no se ha detectado en el continente americano el linaje B.1.1.7, según los últimos datos entregados por la autoridad sanitaria. “Desde el inicio de la pandemia, científicos del Instituto han secuenciado el genoma completo de las cepas virales chilenas aisladas para conocer sus características genotípicas con el objetivo de realizar una vigilancia clínica y epidemiológica de las variantes virales”, explicaron desde el ISP. El jefe del subdepartamento de Genética Molecular del ISP, Jorge Fernández, señaló que “al ser un virus cuyo genoma es ARN, es esperable la aparición de mutaciones, como lo hemos observado con las diferentes variantes que están circulando en el mundo. Un ejemplo cercano, es lo que se detectó en la región de Magallanes. El efecto de las mutaciones de la Spike, N501Y, y las deleciones 69-70, detectadas en el linaje B.1.1.7, están siendo investigadas por diferentes laboratorios para determinar el potencial impacto en la propagación y el diagnóstico”. El Instituto de Salud Pública ha realizado el análisis del genoma completo de 510 casos chilenos de SARS-CoV-2, donde se observa que la variante GR es la que está circulando predominantemente. Es importante mencionar que las variantes del virus son GR, GH, G y que cada una de estas variantes cuentan con diferentes linajes. Los principales linajes asociados a variante GR que han circulado en Chile son B.1.1, B.1.1.33, B.1.1.1, B.1.1.35. Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre el linaje B.1.1.33 ha sido predominante. Por su parte, el director (s) del ISP, Heriberto García, recalcó que no existe evidencia científica suficiente que hoy ponga en duda la eficacia de las vacunas. “Es importante que la población no se alarme, este es un virus nuevo y que, desde luego, es esperable que mute, lo que no constituye un riesgo”, sostuvo. En la misma línea, aseguró que la coordinación que se llevará a cabo entre el ISP y el Ministerio de Ciencias “es esencial para unificar los datos de los secuenciamientos que han realizado los laboratorios de las universidades del país”.

