Nacional Ministerio de Ciencia, ISP y universidades redoblan esfuerzos para vigilancia de nueva cepa de coronavirus Respecto de la variante registrada en Reino Unido, el titular de Ciencia, Andrés Couve, aseguró que "no la tenemos detectada dentro de las secuencias que han sido analizadas en el país". Diario Uchile Martes 22 de diciembre 2020 13:12 hrs.

Este martes se llevó a cabo una reunión encabezada por el ministro de Ciencia, Andrés Couve, representantes de instituciones públicas y académicas como el director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, la jefa de la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) de la Subsecretaría de Salud Pública, Johanna Acevedo, el asesor en COVID-19 de la Subsecretaria de Salud Pública, Rafael Araos, y el representante del consorcio universitario Cov2 y Director del Centro de Regulación del Genoma, Miguel Allende, esto con el fin de analizar la situación de la cepa de coronavirus aparecida en Reino Unido. Al respecto, el titular de Ciencia recalcó el objetivo de planificar un programa de vigilancia genómica, es decir, comprender que variantes genéticas del virus circulan en nuestro país, trabajo que destacó de parte de las instituciones implicadas, pero que requerirán hoy un refuerzo ante los sucesos registrados en Europa. “El ISP ha hecho un trabajo muy significativo de secuenciación de variantes que circulan en nuestra población, y lo mismo ha hecho un consorcio de universidades. A través de ese esfuerzo conocemos hoy día que variantes tenemos en nuestro país; sin embargo, necesitamos incrementar ese esfuerzo para alcanzar mejores niveles de representatividad y para vincular esas secuenciaciones que tenemos del virus, es decir, la caracterización genética, con otros datos que pueden ser de muchísimo interés con respecto a la epidemia”, declaró posterior a la reunión. Asimismo, Couve dio detalles de lo que se conoce hasta el momento de la nueva cepa de COVID-19, asegurando que actualmente existen más de 12 mil mutaciones secuenciadas a nivel global, y que en el caso de la cepa mencionada, aún no se tiene información de su llegada a Chile. “Esta variante particular se ha detectado en Reino Unido, y se ha detectado con mayor frecuencia, y por eso creemos que tiene una mayor transmisibilidad. Es decir, aparece con mayor frecuencia en la población. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esta variación tenga que ver con la agresividad del virus, por ejemplo. Y por otro lado, nosotros hoy día con las secuencias que tenemos a disposición en nuestro país, podemos decir que esa variante no la tenemos detectada dentro de las secuencias que han sido analizadas en el país”, resaltó. Finalmente, el secretario de Estado se mostró conforme con las medidas sanitarias y de control implementadas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y precisó que van en la dirección de evitar la llegada de la cepa mencionada al país. Sobre cuanto podría versa afecta la vacuna que será aplicada en Chile, Couve indicó que se tienen que aún se debe profundizar la investigación en ese sentido, y que dependerá de las distintas tecnologías aplicadas en las vacunas.

