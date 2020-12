e6ac9ed6ac

a9f2f58ba8

Cultura Ceac TV despide 2020 con programación especial para toda la familia A partir del 23 de diciembre y hasta el domingo 3 de enero, el público podrá disfrutar de atractivos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretando extractos de famosas obras universales, un especial con música de cine para niños y el concierto que en 2017 brindó junto al reconocido grupo Mazapán. Diario Uchile Miércoles 23 de diciembre 2020 9:52 hrs. Compartir

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile ha preparado una programación especial para que las familias puedan despedir el año en compañía de Ceac TV, con lo mejor de la música sinfónica y la danza contemporánea. Es así que los miércoles 23 y 30 de diciembre a partir de las 19:40 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile protagonizará un especial concierto con extractos de grandes obras de todos los tiempos, denominado “Grandes momentos sinfónicos”, que incluye algunos de los pasajes más reconocidos de creaciones de compositores como Mozart, Beethoven y Tchaikovsky, entre otros. Asimismo, los sábados 26 de diciembre y 2 de enero (en el mismo horario) se podrán escuchar algunos de los éxitos musicales del cine, con parte de las bandas sonoras de películas como Star Wars, Frozen y Toy Story, en arreglos y dirección del maestro Guillermo Rojas, con la participación de la soprano y miembro de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, Soledad Mayorga. En tanto, los jueves 24 y 31 de diciembre desde las 19:00 horas, la música invitará a las familias a un recorrido especial a través de “Chile, un viaje musical de norte a sur”, proyecto que en 2017 reunió con éxito en el escenario del Teatro Universidad de Chile a la Sinfónica Nacional y al grupo Mazapán. Con arreglos especiales para la Orquesta trabajados por Sebastián Vergara, Félix Cárdenas y Sebastián Errázuriz, este último también en la dirección artística, la dirección orquestal estuvo a cargo del maestro Francisco Núñez. Autoras de himnos infantiles como Vaquita loca y Una cuncuna amarilla, el talento y entrega artística de Mazapán les ha valido el reconocimiento del público y una serie de premios por parte de instituciones y la crítica especializada, trabajando ininterrumpidamente por tres décadas con distintos estilos y las más variadas sonoridades. La música sacra y los sonidos navideños llegarán de la mano de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, en un registro especialmente preparado para esta ocasión, el que se estrenará el viernes 25 de diciembre a las 19:40 horas y que podrá verse también el viernes 1 de enero en el mismo horario. En él, los cantantes del conjunto coral de cámara interpretarán extractos del oratorio El Mesías, de Haendel, además de una selección de conocidos villancicos. El director de la Camerata, maestro Juan Pablo Villarroel, comenta que todo el repertorio fue acompañado de piano, a cargo de Pablo Morales, y que se definió a partir de que “busqué dentro de la primera parte de El Mesías, que está enfocada en el nacimiento de Cristo y en el anuncio de los profetas respecto de su llegada. Son coros de mucha velocidad, muy bellos”. En tanto, acerca de la segunda parte menciona que “casi la mayoría de los villancicos son europeos, pero incorporamos también uno chileno, de Alfonso Letelier (En los brazos de la luna), y los otros son parte del repertorio mundial, como Adeste fideles, Villancico de las campanas, Noche de paz, que son algunos de los infaltables de las celebraciones de Navidad”. Por su parte, la danza contemporánea marcará presencia con el Ballet Nacional Chileno y Alicia, de Mathieu Guilhaumon, que podrá verse el jueves 24, domingo 27, jueves 31 de diciembre, y domingo 3 de enero a las 20:00 horas. La obra está inspirada en el afamado cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, en el que una niña traspasa un espejo y llega a un mundo en el que se entrelazan lo fantástico y lo maravilloso. “Siempre es un desafío llevar a la danza un cuento, porque hay un imaginario en torno a la obra. Además, esta historia en particular es bastante compleja. Ella hace todo un viaje que no sólo la lleva a descubrir todos esos personajes locos, sino también a conocerse a sí misma, por lo que tiene que ver igualmente con la búsqueda de la propia identidad. Con todos esos elementos, me pareció que Alicia era un personaje muy atractivo para trabajarlo desde la mirada de la danza”, explica Mathieu Guilhaumon respecto de la génesis de su obra. Así, la pieza es una una invitación a redescubrir un clásico de la literatura para todo público.

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile ha preparado una programación especial para que las familias puedan despedir el año en compañía de Ceac TV, con lo mejor de la música sinfónica y la danza contemporánea. Es así que los miércoles 23 y 30 de diciembre a partir de las 19:40 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile protagonizará un especial concierto con extractos de grandes obras de todos los tiempos, denominado “Grandes momentos sinfónicos”, que incluye algunos de los pasajes más reconocidos de creaciones de compositores como Mozart, Beethoven y Tchaikovsky, entre otros. Asimismo, los sábados 26 de diciembre y 2 de enero (en el mismo horario) se podrán escuchar algunos de los éxitos musicales del cine, con parte de las bandas sonoras de películas como Star Wars, Frozen y Toy Story, en arreglos y dirección del maestro Guillermo Rojas, con la participación de la soprano y miembro de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, Soledad Mayorga. En tanto, los jueves 24 y 31 de diciembre desde las 19:00 horas, la música invitará a las familias a un recorrido especial a través de “Chile, un viaje musical de norte a sur”, proyecto que en 2017 reunió con éxito en el escenario del Teatro Universidad de Chile a la Sinfónica Nacional y al grupo Mazapán. Con arreglos especiales para la Orquesta trabajados por Sebastián Vergara, Félix Cárdenas y Sebastián Errázuriz, este último también en la dirección artística, la dirección orquestal estuvo a cargo del maestro Francisco Núñez. Autoras de himnos infantiles como Vaquita loca y Una cuncuna amarilla, el talento y entrega artística de Mazapán les ha valido el reconocimiento del público y una serie de premios por parte de instituciones y la crítica especializada, trabajando ininterrumpidamente por tres décadas con distintos estilos y las más variadas sonoridades. La música sacra y los sonidos navideños llegarán de la mano de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, en un registro especialmente preparado para esta ocasión, el que se estrenará el viernes 25 de diciembre a las 19:40 horas y que podrá verse también el viernes 1 de enero en el mismo horario. En él, los cantantes del conjunto coral de cámara interpretarán extractos del oratorio El Mesías, de Haendel, además de una selección de conocidos villancicos. El director de la Camerata, maestro Juan Pablo Villarroel, comenta que todo el repertorio fue acompañado de piano, a cargo de Pablo Morales, y que se definió a partir de que “busqué dentro de la primera parte de El Mesías, que está enfocada en el nacimiento de Cristo y en el anuncio de los profetas respecto de su llegada. Son coros de mucha velocidad, muy bellos”. En tanto, acerca de la segunda parte menciona que “casi la mayoría de los villancicos son europeos, pero incorporamos también uno chileno, de Alfonso Letelier (En los brazos de la luna), y los otros son parte del repertorio mundial, como Adeste fideles, Villancico de las campanas, Noche de paz, que son algunos de los infaltables de las celebraciones de Navidad”. Por su parte, la danza contemporánea marcará presencia con el Ballet Nacional Chileno y Alicia, de Mathieu Guilhaumon, que podrá verse el jueves 24, domingo 27, jueves 31 de diciembre, y domingo 3 de enero a las 20:00 horas. La obra está inspirada en el afamado cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, en el que una niña traspasa un espejo y llega a un mundo en el que se entrelazan lo fantástico y lo maravilloso. “Siempre es un desafío llevar a la danza un cuento, porque hay un imaginario en torno a la obra. Además, esta historia en particular es bastante compleja. Ella hace todo un viaje que no sólo la lleva a descubrir todos esos personajes locos, sino también a conocerse a sí misma, por lo que tiene que ver igualmente con la búsqueda de la propia identidad. Con todos esos elementos, me pareció que Alicia era un personaje muy atractivo para trabajarlo desde la mirada de la danza”, explica Mathieu Guilhaumon respecto de la génesis de su obra. Así, la pieza es una una invitación a redescubrir un clásico de la literatura para todo público.