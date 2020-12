e6ac9ed6ac

Nacional Eduardo Saffirio y proyecto de indulto: "Es un proyecto jurídicamente pésimo" El abogado expresó que en Chile no existen presos políticos, y que un tema como este debió ser discutido de otra manera, comenzando por la búsqueda de acuerdos. Miércoles 23 de diciembre 2020

Este martes por la mañana comenzó la revisión del proyecto que busca un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados por desórdenes en el contexto del estallido social y que se mantienen en prisiones preventivas en varios casos. El análisis se inició en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, instancia en la que, entre otros expositores, participó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien fue crítico de la iniciativa. En conversación con el noticiero Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el abogado y ex diputado Eduardo Saffirio comentó esta iniciativa y señaló que contiene errores complejos. Según explicó, a partir de la moción se discuten y mezclan varias cosas, entre ellas está el problema real de las prisiones preventivas en Chile. “Aquí se abrió un debate a raíz de esta moción de los cinco senadores donde están confundidas un montón de cosas. Y yo dentro del espacio que puedo ocupar trataría de manera impresionista, primero, el tema del uso de la prisión preventiva en Chile francamente abusivo, pero abusivo para todos y desde hace rato. Es un problema general, no solamente de las personas que puedan estar hoy en esa situación debido a lo que ocurrió después del 18 de octubre, es un problema severo y generalizado del cual sin duda hay que hacerse cargo”. A eso añadió que también se encuentra la posibilidad de que algunos detenidos hayan sido vulnerados en sus derechos, tema que sin perjuicio de los cargos o condenas deben aclarados: “Procede que sea investigado y sancionado al margen de lo que pueda ser la situación procesal, o incluso de como concluyan esos procesos, aunque haya sentencia condenatoria de término”. El también consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó que aunque se reconocen esos problemas, el proyecto presentado por cinco senadores de oposición es incorrecto. “El proyecto en si mismo es un proyecto jurídicamente pésimo. En primer lugar no es de indulto general, es de una amnistía propia, como lo dijo ayer el ministro de Justicia que tuvo un par de frases a mi juicio bastante certeras a la hora de descalificar el proyecto. La minuta del Gobierno que salió en la prensa tenía cerca de 10 puntos, muchos de los cuales eran obviamente políticos y que excedían lo jurídico que a mi la verdad no me interesaron mayormente, porque tendía a no compartirlo, pero desde el punto de vista jurídico eso que dice Larraín es cierto”. “Yo no sé por qué se legisla de esta manera, yo sé que ninguno de los cinco senadores son abogados pero hay fondos para asesorarse debidamente y no puedes llamar indulto general a una cuestión que no es indulto, que es una amnistía propia”, agregó. Junto a ello, el abogado de la Universidad de Chile comentó en las amnistías se conceden “por razones de política criminal o como procesos de pacificación política”. “Eso implica que tiene que haber una cierta lógica de generalidad y no solamente para quienes puedan haber delinquido en medio de manifestaciones políticas de un solo lado. Hay un tipo, por ejemplo, que aparentemente está excluido, que se puso a dispararle a civiles en Viña, un ultraderechista, entonces quiero decir que estas cosas no son simples. Volvemos a lo mismo: no se puede hacer política con estos niveles de chantería. Yo lo vuelvo a reiterar, no se puede no más, salvo que uno quiera que esto termine en otro golpe de estado después de una farándula populista que va a durar poco, como ha pasado en otros momentos en la historia de Chile por lo demás”, expresó. En esa línea, el ex parlamentario indicó que lo se debió hacer fue conversar el tema y tomar acuerdos que entregaran legitimidad y caminos de resolución. En tanto, sobre la discusión de la existencia de presos políticos en Chile, Eduardo Saffirio dijo que eso no ocurre hoy en el país. “No no hay, no hay presos políticos, si en Chile hay estado de derecho. A uno le puede gustar o no esta democracia, le puede gustar o no esta Constitución, le puede gustar o no esta Corte Suprema, esta Fiscalía, esta Defensoría, pero es evidente que este no es el escenario de gobiernos autoritarios. Eso no significa que no puedan haber negligencias, atrasos, situaciones injustas, incluso violaciones a los derechos humanos como ha habido, pero aquí no hay un dispositivo sistemático destinado a perseguir opositores”. “Distinto es poder decir que esto se produjo en tal contexto, busquemos una solución en torno a una amnistía general por ejemplo. Son personas jóvenes, muchos sin antecedentes, que venían de situaciones sumamente complejas del punto de vista biográfico y donde la sociedad tiene que tener en consideración estos factores, pero esto no se hace como lo hicieron los cinco senadores y menos con este proyecto que es vergonzoso. Yo lo lamento mucho”, agregó. Finalmente, el abogado señaló que en el corto plazo lo lógico es que los procesos judiciales deben ser agilizados, e indiferente de la pandemia debe existir una prioridad de revisar estas situaciones desde el punto de vista procesal. Créditos fotografía referencial: Sebastián Brogca – Agencia UNO

