Covid-19 Chile recibe las primeras 10 mil vacunas contra el Covid-19 En horas de la mañana, el Presidente Sebastián Piñera junto a gran parte de su gabinete, recibieron el vuelo que trajo al país el primer cargamento con vacunas para enfrentar la pandemia. Los primeros en recibirla serán los funcionarios de la Posta Central y hospitales San José y Metropolitano. Desde mañana viernes será el turno de funcionarios de la salud de La Araucanía, Bíobio y Magallanes. Diario Uchile Jueves 24 de diciembre 2020 9:01 hrs.

“El plan de vacunación parte hoy”. Con estas palabras el Presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros de Interior, Salud, Relaciones Exteriores y Ciencia, recibió el primer cargamento con 10 mil vacunas de Pfizer con las que se dará inicio a la inoculación de la población en Chile, poco antes de las 7 de la mañana en el Aeropuerto de Santiago. El Mandatario especificó que los primeros en recibir la vacuna será el personal de salud de los hospitales Metropolitano, Posta Central y San José, “y mañana vamos a ir a regiones, partiendo por las más afectadas: La Araucanía, Biobío y Magallanes”, acotó el jefe de Estado., en medio del operativo policial y militar para desembarcar las dosis que arribaron desde Bélgica en un vuelo Latam. 🔴 [LLEGADA VACUNAS] Tras el aterrizaje del avión desde Bélgica con las primeras 10 mil dosis 💉 de la vacuna Pfizer, el Presidente @sebastianpinera se dirigió al país:

“Estas vacunas son una luz de esperanza” 👇🏼 pic.twitter.com/LBctBUG00A — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 24, 2020 “Llamo a mis compatriotas a vacunarse. El hecho que llegó la vacuna por fin no significa que terminó la pandemia, tenemos que seguir conviviendo con el coronavirus muchos meses más. No bajemos la guardia, no caigamos en falsas esperanzas, cada uno se debe cuidar a si mismo”, expresó el Presidente Piñera haciendo un llamado a no confiarse y seguir manteniendo las medidas de autocuidado frente a la pandemia. “El plan para el cual trabajamos y hemos colaborado muchas personas contempla en primer lugar a todas las personas en situación de riesgo, partiendo por el personal de salud”, agregó respecto de los próximos pasos que se darán en relación con el plan de vacunación. 🔴MOMENTO HISTÓRICO ¡Aterrizan en Chile las primeras 10 mil dosis de vacunas Pfizer! 🇨🇱 Hoy nuestra país comienza el proceso de vacunación contra el COVID 19 💪🏼 pic.twitter.com/ixEFRNxj6X — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 24, 2020 Luego, las cargas fueron llevadas al Estadio Nacional por un helicóptero de Carabineros y entregadas en el centro de distribución dispuesto para el caso , y desde este viernes las vacunas comenzarán a ser distribuidas y administradas al personal de salud de los centros hospitalarios de regiones. De acuerdo a las proyecciones entregadas desde el Gobierno, se espera inocular a más de 5 millones de personas en el país durante el primer trimestre de 2021, toda vez que el propio Mandatario aseguró que en enero llegarán más vuelos con cargamentos de vacunas de Pfizer-BioNTech.

