Infectóloga Claudia Cortés por inicio de vacunación: “Es una buena noticia, pero hay que tomarla con calma”

Con cinco funcionarios de la salud de la Región Metropolitana se inició este jueves la vacunación en Chile, proceso médico que estuvo acompañado de un amplio despliegue comunicacional por parte del Gobierno. De acuerdo a las proyecciones entregadas desde el Ejecutivo, se espera inocular a más de 5 millones de personas en el país durante el primer trimestre de 2021, toda vez que el propio Mandatario aseguró que en enero llegarán más vuelos con cargamentos de vacunas de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, por ahora solo se cuenta con 10 mil vacunas, las que consideran a 5 mil personas, dado que se necesitan dos dosis por paciente. Respecto del comienzo de este proceso, la infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, explicó que sin duda es de gran importancia para el país y debe valorarse. Sin embargo, llamó a la calma, pues será algo que tomará tiempo antes de que realmente se llegue al objetivo real. “Es muy importante, porque estamos por primera vez recibiendo vacunas y la gente más expuesta se va a vacunar, son todos los funcionarios que ven directamente pacientes con coronavirus, médicos, enfermeras, técnicos, personal de aseo, que están en ese ambiente. Es una muy buena noticia, pero hay que tomarla con calma, faltan dosis todavía que se supone llegarán las próximas semanas para completar la vacunación y de ahí viene recién, después de que se vacune a medio millón de funcionarios de la salud en Chile, la vacunación hacia la gente no funcionaria de la salud”, señaló. Ante la forma en que se ha generado este proceso, con un amplio protagonismo del presidente Sebastián Piñera, quien estuvo presente en la sala en que se producía la inoculación, se han dado diversas apreciaciones, entre ellas la de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien llamó esta mañana a no “farandulizar” la vacunación. Sobre este debate, la académica del Departamento de Medicina Interna Centro de la Facultad de Medicina, Claudia Cortés, comentó que está bien reconocer el trabajo que han hecho las autoridades, pero sin excesos. “Se ha hecho una buena gestión, de hecho tenemos vacunas antes que muchos otros países del mundo siendo que somos un país chiquito con un poder de compra pequeño y que estamos lejos de los grandes mercados, pero también el proceso de vacunación es un acto médico, es un acto que debiera ser privado. Me parece bien que el Gobierno muestre lo exitoso que ha sido su negociación, pero también me parece que tiene que ser con una sobriedad de un proceso médico, privado y no en cámara, en primera fila. Yo sé que ha sido así en muchos otros lugares, pero ir una delegación oficial a recibir cajas congeladas me parece un exceso”, dijo. Si bien se ha confirmado que serán inoculados inicialmente los funcionarios de la salud, públicamente se ha generado el debate de si se deberían elegir figuras públicas para dar confianza en la ciudadanía. Al respecto, Claudia Cortés indicó que “no creo que haya que desperdiciar las muy escasas vacunas en gente que no está expuesta al riesgo, como lo estamos el personal de salud. Estas dosis que están llegando ni siquiera alcanzan para todo el personal de salud, de todos los hospitales de Santiago, por ejemplo”. “A mi me parece que hay que destacar a una funcionaria que sea adulto mayor o funcionarios que han seguido trabajando durante toda la pandemia, me parece que ésa es la gente que tiene que vacunarse. Yo creo que todo el mundo lo entiende, yo no necesito una gran estrella que se vacune para entender que las vacunas son seguras, necesito que se vacune la gente que está expuesta al riesgo”, expresó. Finalmente, la infectóloga llamó a la población a no dejar de cuidarse, y continuar con las medidas de protección, dado que por ahora quedan muchas semanas para que la vacuna realmente llegue a toda la población. “La solución al problema va a ser cuando se vacune el 80 por ciento de la población, eso son 15 millones de personas, y han llegado recién 10 mil vacunas. Faltan meses para que lleguemos a eso y en el intertanto tenemos que seguir con las medidas de lavado de manos, de uso de mascarillas, de mantenerse ojalá a dos metros de las personas, y evitar los traslados y viajes innecesarios. Ésa es la vacuna que tenemos en nuestro poder, es una vacuna efectiva, que ha funcionado si uno hace bien todos los pasos y es lo que podemos hacer en espera de que llegue la inyección para todos”, finalizó Cortés.

