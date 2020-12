f30eeafa18

Género Diputada Camila Rojas: "A muchas mujeres la denuncia no les significa nada y pueden terminar muertas igual" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada frenteamplista se refirió a la política pública respecto de la violencia de género, lamentando que se ponga énfasis en la denuncia y no en la prevención. Camilo Villa J. Viernes 25 de diciembre 2020 16:11 hrs.

Dos nuevos casos de mujeres asesinadas violentamente se registraron en las últimas horas en el país. Este jueves, en Viña del Mar, una mujer fue asesinada de una puñalada en el tórax por su pareja. Casi simultáneamente, el cuerpo de la estudiante de Obstetricia, María Isabel Pavez, fue encontrado sin vida luego de horas de desaparición. Así, son más de 50 mujeres las que han sido asesinadas por su pareja en lo que va del año, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Una de las diputadas que ha trabajado sistemáticamente en la generación de acciones políticas e institucionales contra esta situación es Camila Rojas, quien mostró su preocupación por la gran cantidad de femicidios en Chile. La legisladora del Frente Amplio criticó lo que ha sido la política pública del país al respecto, indicando que se da énfasis en la denuncia en desmedro de la prevención, responsabilizando así a las mujeres por sobre la violencia de la que son víctimas. Esto se agrava aún más tomando en cuenta que las instituciones poco hacen con las denuncias. “Yo creo que estamos en una situación bien crítica, principalmente, porque el llamado que ha hecho este gobierno, pero que en todo caso es la política pública que tenemos, es la denuncia, cuando a muchas mujeres la denuncia no les significa nada y pueden terminar muertas igual, entonces situarnos en políticas que ponen la responsabilidad sobre los hombros de las mujeres y que no van más allá en términos de prevención, termina responsabilizando absolutamente a las mujeres y, pese a ello, las instituciones no responden”. En ese sentido, si bien la parlamentaria reconoció a la denuncia como una política pública, afirmó que el actual gobierno de Sebastián Piñera ha puesto especial énfasis en este punto, sin considerar la falta de mecanismos de protección hacia las mujeres. “Creo que es una cuestión de Estado más que de gobierno, pero si hay que hablar del Gobierno en particular yo creo que han estado excesivamente haciendo un llamado a la denuncia, sin que esté el respaldo suficiente para las mujeres víctimas de violencia. Esto es una característica de esta administración”. Por lo mismo criticó lo que, según ella, ha hecho el Ejecutivo: dejar el cargo de ministra de la Mujer a disposición del cuoteo político, menospreciando, de esta manera, un puesto que requiere compromiso y conocimiento. “Gran parte del presupuesto se orienta a las campañas de denuncia, sin embargo todos sabemos que eso no es suficiente, por tanto hay un trabajo que deja mucho que desear por parte del Ministerio de la Mujer. En este gobierno, a quienes han puesto de ministras es más bien por cuoteo político que por su desempeño en el área”. “Desde las organizaciones sociales y feministas ha quedado muy clara esta idea de que no tenemos ministra, yo creo que es así, especialmente porque hay llamados a la denuncia, en que hay campañas publicitarias, pero no se ponen los esfuerzos en prevención, no se ponen los esfuerzos en acudir cuando las mujeres denuncian, entonces se les llama a denunciar pero luego no se les responde desde el Poder Judicial o desde otros organismos estatales”, añadió la diputada. Esta situación, a juicio de Camila Rojas, pone a Chile en una posición muy desfavorable en cuanto a la lucha por erradicar la violencia de género, no cumpliendo las obligaciones adquiridas internacionalmente. “El compromiso de Chile, que fue ratificado en 1994 en la Convención Belem do Pará, de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, es un compromiso que todavía está pendiente”, apuntó. Sin embargo, desde La Moneda han anunciado avances sobre el tema. De hecho, el 25 de noviembre el Presidente Sebastián Piñera anunció que se aumentarán los recursos para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres en un 36 por ciento el próximo año. La buena nueva, por el contrario, no termina por convencer a la diputada Rojas, pues, según señaló, este aumento “está maquillado” y se aleja de la realidad. ”Eso tiene que ver con los recursos que se gastaron este año y respecto de eso se ve el aumento. Pero no del presupuesto que estaba asignado, entonces son cifras más bien manejadas para dar la sensación de que hay un aumento presupuestario, pero no. Es una versión arreglada de la realidad”.

