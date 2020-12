cca2b41730

Salud Médicos de Hospital Sótero del Río se movilizan ante recortes presupuestarios: "El mínimo es que se nos mantenga el sueldo" Los médicos acusan desorden en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente que no ha regularizado las asignaciones a los nuevos profesionales que prestan sus funciones en ese centro asistencial. La movilización de los profesionales cuenta con el apoyo del Colegio Médico. Claudia Carvajal G. Lunes 28 de diciembre 2020 16:25 hrs.

Este lunes los profesionales médicos que prestan sus funciones en el Hospital Sótero del Río iniciaron una movilización en rechazo a los ajustes en las glosas presupuestarias de salud que afectan al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y que implicarían rebajas en las remuneraciones de los médicos. En un punto de prensa realizado en el mismo centro asistencial, Florencia del Río, integrante de la Asociación Médica del Hospital Sótero del Río, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, junto al secretario de la Regional Santiago, Iván Mendoza, señalaron que de parte del Servicio de Salud no han entregado soluciones satisfactorias ante la falta de regularización de las asignaciones médicas. La doctora Del Río explicó que han sostenido conversaciones con el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Fernando Betanzo, a quien se le señaló que los médicos no están dispuestos a aceptar rebajas en sus sueldos en orden a balancear el gasto en el que ha debido incurrir tal servicio, dado que el ajuste a la glosa presupuestaria no refleja el gasto que ha tenido históricamente el hospital Sótero del Río. Según la médica Capitular del Colegio Médico y Vicepresidenta de la Asociación de Leyes Médicas del Hospital ello se debe a una desorganización administrativa, la que no puede ser solventada con los ingresos de los médicos. “Aquí hay un desorden que hay que ordenar y eso lo tiene que hacer Hacienda y no lo podemos hacer nosotros con nuestros sueldos. La frase ser solidarios con el sueldo de uno no corresponde, todos los que estamos acá en pandemia nos pidieron cambiar horarios y lo hicimos, nos pidieron ir a ver a los pacientes a urgencia y lo hicimos, nos pidieron hacernos cargo de la sala y lo hicimos. Lo hicimos todo porque consideramos que es lo mínimo”, manifestó la profesional. “El mínimo es que se nos mantengan los sueldos en el Hospital que no solo es el mejor ubicado en el ránking nacional y número 21 a nivel latinoamericano, sino que es el hospital más grande de Chile”, agregó Del Río señalando que ese estatus del centro asistencial se debe justamente a sus profesionales y trabajadores. En tanto, Iván Mendoza, de la Regional Santiago del Colmed explicó que aún hay muchos profesionales a quienes no se le han pagado las asignaciones correspondientes pese a haber presentado toda la documentación requerida, por lo que perciben remuneraciones menores que sus colegas, pese a realizar el mismo trabajo. En la reunión que sostuvo el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente con los profesionales, se les aseguró a éstos últimos la regularización de esta situación, sin embargo, el dirigente del colegio profesional señaló que tal regularización no puede llevarse a cabo en detrimento de otros profesionales. “No aceptamos bajas remuneracionales para hacerse cargo de este desorden en las asignaciones médicas, ley médica, en rigor, porque hay químicos farmacéuticos que se unieron a esta movilización. Esta pelea está dada acá, pero debe darse también en Hacienda porque ahí es donde nosotros también debemos presionar”. Desde la directiva del Colmed, el doctor Patricio Meza, respaldó la movilización de los médicos del Hospital Sótero del Río y aseguró que no tolerarán rebaja alguna de remuneraciones a ningún médico del país. Además, anunció que la Directiva Nacional iniciará gestiones para negociar con la Dirección de Presupuesto el que no se rebajen las remuneraciones de los médicos porque no tolerarán que el ajuste financiero causado por los gastos de la pandemia afecte los sueldos de quienes son los que se enfrentan directamente con la emergencia sanitaria. “El día miércoles la mesa directiva nacional le irá a entregar una carta al señor presidente de la República, Sebastián Piñera, justamente solicitando un aumento de la glosa presupuestaria para que el desfinanciamiento que pueda tener el presupuesto de salud no sea a costa de las remuneraciones de médicos y médicas de nuestro país. Tenemos todo el apoyo de la Mesa Directiva Nacional y del regional Santiago también, de manera que juntos vamos a impedir que les disminuyan las remuneraciones a todos ustedes, porque necesitamos que la principal preocupación sea enfrentar lo que viene de pandemia y no solo eso, sino todo el resto de las patologías GES que están aumentando y agravando, por lo tanto, es importante que la única preocupación de los médicos sea atender bien y no la disminución de sus remuneraciones”. Con una dotación superior a los dos mil funcionarios, el Hospital Sótero del Río atiende a pacientes provenientes de las comunas de La Florida, Puente Alto, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pirque y San José de Maipo.

