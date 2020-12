cca2b41730

Género Justicia Silvana Del Valle: "Los cambios legislativos en materia de femicidios han sido cosméticos" La abogada e integrante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, se refirió a los últimos casos de femicidio registrados en la última semana y apuntó a la debilidad de las políticas públicas en la materia. Diario Uchile Lunes 28 de diciembre 2020 12:07 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada e integrante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana Del Valle, se refirió a los últimos casos de femicidios registrados en nuestro país durante la última semana y a la fallas que a nivel institucional presenta Chile en la materia. Respecto de cuáles son las razones que permiten que este tipo de crímenes sigan ocurriendo en nuestro país, la abogada sostuvo que “se produce por muchas razones, pero la principal es el patriarcado, mientras esa idea se mantenga enquistada en la sociedad el femicidio y otras muestra de violencia hacia las mujeres se mantendrán”, recalcó. En ese sentido, la profesional agregó que “2020 es un año en que no hay una diferencia estadísticamente significativa respecto de años anteriores, esta estructura patriarcal se mantiene y los esfuerzos en materia de políticas públicas no han sido suficientes y estos últimos femicidios muestras las fallas que existen a nivel institucional”. A juicio de Silvana Del Valle “el Estado está al debe en la materia desde hace por lo menos dos décadas, pero además hay un problema basal respecto del Estado dado que no existe un trabajo multisectorial en el tema verdadero, no existe una interacción entre los distintos órganos estatales involucrados en el problema de la violencia. No se ve el trabajo entre los ministerios y el tema se encapsula en el ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero no hay un trabajo que los involucre a todos, incluido el sistema jurídico y las policías. El caso del femicidio de Viña del Mar es la síntesis de todos los problemas institucionales que existen en la actualidad”. La abogada de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres recalcó que “los esfuerzos legislativos para introducir un cambio cultural al interior de las instituciones estatales no han sido suficientes” y agregó que “los cambios legislativos han sido mínimos, cosméticos, no se ve desde estas instituciones esfuerzos educacionales para promover los derechos humanos de las mujeres”. En esa línea insistió en que “la sociedad necesita soluciones multisectoriales y se necesitan acciones de educación al interior de las instituciones, el sistema jurídico, las policías, hay que abandonar la creencia que por el hecho de ser profesionales poseen una formación en la materia”. Finalmente, la abogada señaló que “entendemos que hay esfuerzos de parte de personas que debiesen ser reforzados para que se genere el mínimo de respeto hacia los derechos humanos de las mujeres, si se quieren generar acciones reales en la formación respecto de las personas que integran el poder judicial y las policías, debería estar integrada desde la formación básica y no en cursos añadidos, de corta duración, como los que existen actualmente“.

