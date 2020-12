abb96bf9a0

Salud "Una nueva oportunidad perdida": las reacciones tras la confirmación en Chile de la variante británica del coronavirus La nueva variante del coronavirus ingresó al país el pasado 22 de diciembre, a través de una ciudadana chilena proveniente de Madrid, tras pasos previos por Dubai y Londres. Diario Uchile Martes 29 de diciembre 2020 19:39 hrs.

Una lamentable noticia, pero, de todas formas, esperada. Ese es el sentir de los médicos y especialistas tras la confirmación, este martes, del primer caso de la cepa británica de Covid-19 en Chile. La nueva variante del coronavirus ingresó al país el pasado 22 de diciembre, a través de una ciudadana chilena proveniente de Madrid, tras pasos previos por Dubai y Londres. Luego de ingresada al país, se trasladó a Panguipulli, donde se encuentra en observación en el hospital de la comuna. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, fue la encargada de hacer el anuncio, afirmando que la persona portadora, así como sus contactos estrechos, se encuentran aislados y en permanente vigilancia, ya que esta nueva variante del Covid-19 tiene una mayor contagiosidad. “No es una cepa más agresiva, aunque sí tenemos información que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad. Es por eso que se tomaron las medidas de alerta sanitaria y la persona se encuentra en el hospital de su comuna, así como los contactos estrechos para su vigilancia y seguimiento”. Inmediatamente las reacciones al ingreso de la cepa británica al país no se hicieron esperar. Desde el Colegio Médico lamentaron la noticia, criticando, además, la oportunidad perdida para poder cortar la cadena de contagio. De todas formas, el secretario nacional del gremio, José Miguel Bernucci, advirtió que aún se conoce poco de esta nueva variante, no pudiendo afirmarse si generará más mortalidad u hospitalizaciones. “Creemos que hemos perdido una nueva oportunidad de poder cortar la cadena de contagio para esta nueva cepa, la verdad es que no es una buena noticia la llegada de esta nueva cepa. Lo que sí hay que saber es que a pesar de que sabemos que produce un aumento de contagiosidad, esta nueva cepa todavía no está claro -referente a la ciencia- si esta conlleva un aumento de mortalidad y un aumento de hospitalizaciones o requerimientos de pacientes en ventilador mecánico. Es una cepa de la que todavía estamos aprendiendo y que no conocemos sus alcances, por lo tanto, esperamos que las autoridades puedan tomar los resguardos necesarios para poder cortar la cadena de transmisión de esta nueva cepa en nuestro país, así también como cortar la cadena de transmisión de todas las cepas de coronavirus que conocemos”. Por su parte, desde el Instituto de Salud Pública, su director subrogante, Heriberto García, llamó a no alarmarse con la noticia, pues recordó que no se ha demostrado que esta cepa sea más dañina que la que conocemos. Además, afirmó que la confirmación del primer caso de la variante británica demuestra el buen trabajo que han hecho en Chile los equipos de salud. “Es una noticia que habla bien de la coordinación que tenemos como equipo de salud, considerando que la seremi hizo su tarea de hacer PCR en el aeropuerto y de esa manera hacer una vigilancia específica al viajero que viene desde Inglaterra por esta mutación en el gen S del virus”. Más duro fue el diputado y ex presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, quien calificó la noticia como una “negligencia”, llamando al Gobierno a que “actúe con fuerza sanitaria” porque lo que queda para el futuro inmediato solo puede ser peor. “Esta es una negligencia sin límites, porque se dijo en todos los tonos, por muchos de nosotros, que para frenar esto había que impedir todos los vuelos desde Europa o cerrar los aeropuertos, y nada de eso se hizo. Por lo tanto, en esta condición en la que nos encontramos, con esta precariedad, donde no basta con tropezar con la misma piedra una y otra vez, yo le pido al Gobierno que médicamente actúe con la fuerza sanitaria que corresponde porque (…) la transmisión va a aumentar porque hay una cepa de mayor contagiosidad en nuestro país”. El investigador y salubrista Gonzalo Bacigalupe fue más allá, afirmando que el plan del Gobierno no funcionó y, por tanto, la sub secretaria de Salud, Paula Daza, debiese dejar el cargo. “Lo que aquí vemos es una falta de planificación, de prevención, de seguimiento. Esto tiene un costo político muy alto, lo lógico sería que la subsecretaria dejara el cargo, además está querellada. Su plan no funcionó. Según la OMS, la nueva variante ya ha sido detectada en varios países, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Italia, Islandia y los Países Bajos. Chile es el primer país de América Latina en detectarla.

