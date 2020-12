8d124c75a6

b1c24d3012

Internacional Senado argentino aprueba ley de despenalización del aborto Por 38 votos a favor y 29 en contra, la Cámara Alta trasandina dio luz verde al proyecto de interrupción del embarazo seguro, legal y gratuito que impulsó el gobierno. Diario Uchile Miércoles 30 de diciembre 2020 8:51 hrs. Me Gusta Compartir

La algarabía de la llamada “marea verde” se desató en las afueras del Congreso de Argentina cuando a las 4 de la mañana, la senadora y expresidenta del país, Cristina Fernández, comunicó el resultado final de la votación que selló la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por 38 votos a favor y 29 en contra. Al principio de la sesión, existía cierto pesimismo de parte de quienes apoyaban la moción de que se lograran los votos suficientes en el Senado para convertir en ley este anhelo que hace 15 años lleva adelante la Campaña por el Derecho al Aborto, pero con el correr de las horas los senadores indecisos se fueron plegando a la opción de aprobar el proyecto. Recordemos que ya en 2018 la IVE ya había sido rechazada por el Senado, por lo que la discusión este año se anticipaba áspera. Por ejemplo, el senador José Mayans, líder de los “celestes” que estaban por el rechazo a este cuerpo legal señaló que los embriones y fetos “tienen derecho a que se les respete la vida. No tienen voz y es el Estado el responsable de hacerlo. Para el niño deseado todo. Para el no deseado, ni justicia. Es la pena de muerte. El Estado no se puede desentender y decir ‘hacé lo que quieras, si querés matalo, si querés no lo mates'”. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, quien por lo demás es compañera de bancada de Mayans, defendió la ley: “Lo más fácil es mirar para otro lado. Pero los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Las mujeres abortamos. Y algunas tienen la dicha de poder pagar un lugar seguro y no ser penalizadas. Otras entregan su vida porque lo prefieren antes de entregar su proyecto”. Además, la senadora mendocina cerró su intervención señalando que “hoy va a ser una bisagra en Argentina”. La maratónica jornada legislativa se inició pasadas las 16 horas y cuando el reloj marcó las 4.12 de la mañana, el proyecto vio la luz, que despenalizará el aborto hasta las semana 14 del embarazo.

La algarabía de la llamada “marea verde” se desató en las afueras del Congreso de Argentina cuando a las 4 de la mañana, la senadora y expresidenta del país, Cristina Fernández, comunicó el resultado final de la votación que selló la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por 38 votos a favor y 29 en contra. Al principio de la sesión, existía cierto pesimismo de parte de quienes apoyaban la moción de que se lograran los votos suficientes en el Senado para convertir en ley este anhelo que hace 15 años lleva adelante la Campaña por el Derecho al Aborto, pero con el correr de las horas los senadores indecisos se fueron plegando a la opción de aprobar el proyecto. Recordemos que ya en 2018 la IVE ya había sido rechazada por el Senado, por lo que la discusión este año se anticipaba áspera. Por ejemplo, el senador José Mayans, líder de los “celestes” que estaban por el rechazo a este cuerpo legal señaló que los embriones y fetos “tienen derecho a que se les respete la vida. No tienen voz y es el Estado el responsable de hacerlo. Para el niño deseado todo. Para el no deseado, ni justicia. Es la pena de muerte. El Estado no se puede desentender y decir ‘hacé lo que quieras, si querés matalo, si querés no lo mates'”. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, quien por lo demás es compañera de bancada de Mayans, defendió la ley: “Lo más fácil es mirar para otro lado. Pero los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Las mujeres abortamos. Y algunas tienen la dicha de poder pagar un lugar seguro y no ser penalizadas. Otras entregan su vida porque lo prefieren antes de entregar su proyecto”. Además, la senadora mendocina cerró su intervención señalando que “hoy va a ser una bisagra en Argentina”. La maratónica jornada legislativa se inició pasadas las 16 horas y cuando el reloj marcó las 4.12 de la mañana, el proyecto vio la luz, que despenalizará el aborto hasta las semana 14 del embarazo.