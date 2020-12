738738fda9

Política Vlado Mirosevic: "Nosotros no seremos los responsables que la derecha tenga mayoría en la Convención Constituyente" El diputado del Partido Liberal se refirió a la conformación del nuevo referente que integra su colectividad llamado "Nuevo Trato" y a la incapacidad de las oposiciones de encarar unidas la elección para la Convención Constitucional. Diario Uchile Jueves 31 de diciembre 2020 12:35 hrs.

En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se refirió a la creación del nuevo referente político “Nuevo Trato” que la colectividad que representa integra junto a otras figuras independientes y de la ex Nueva Mayoría. Respecto de la conformación de este referente, el diputado Mirosevic señaló que “nosotros no creemos que este es el tiempo para un proyecto identitario, sino que para construir la mayoría más amplia posible, porque sino la derecha podría verse sobrerepresentada en la Convención Constitucional. Si bien hay diferencias, en estos momentos tiene que primer la capacidad de ponernos de acuerdo. Este referente tiene el objetivo de unir a la centro izquierda y de renovarla, porque esa es la forma de construir las mayorías que permitan los cambios que el país requiere”. Mirosevic también se refirió a la participación de exfiguras de la Nueva Mayoría en el conglomerado y recalcó que “creo que es un gobierno que hay que reivindicar, fue un intento reformista que tuvo muchas dificultades, pero fue un intento al fin y al cabo y tampoco creo que la ciudadanía esté rechazando eso”. En esa línea, el diputado liberal agregó que “aquí hay un intento de reunir tanto el espíritu de renovación que encarnó el Frente Amplio, como el espíritu de la capacidad de ser gobierno de la ex Nueva Mayoría. Creo que eso es bueno y el país requiere algo así”. Asimismo y respecto de la separación que ha tenido con el grupo que integran el Frente Amplio y el Partido Comunista, Mirosevic señaló que “creo que con ellos nos volveremos a encontrar, el punto es por qué no lo hicimos ahora, parece que esa oposición está lejos de crear una lista unitaria pero ese es un error histórico, en 20 años más vamos a decir que debimos ir en una lista unitaria y yo no quiero ser responsable de eso, no quiero ser parte de los dirigentes que permitieron que la derecha fuese mayoría en la convención constitucional y diga ‘la embarramos'”. El parlamentario insistió que “uno tiene todo el derecho a crear su propia identidad porque no somos el polo de izquierda, ni tampoco somos la ex Concertación y creo que es legítimo no ser ninguna de las dos cosas, uno puede crear su domicilio, pero a la hora de crear unidad no nos perdemos(…) ellos optaron en este momento histórico arrinconarse y separar aguas con el resto de la oposición y eso puede ser una catástrofe para el proceso constituyente y se puede repetir en las presidenciales lo que sería un fracaso total”. El diputado además adelantó que existen acercamientos con partidos de Unidad Constituyente e independientes pensando en la conformación de la lista de cara a la elección de los constituyentes “desde el 18 de octubre se corrió el límite a favor de las reformas sociales y, por lo tanto, cualquier gobierno progresista en el futuro podrá hacer más reformas que la Nueva Mayoría, pero eso hay que construirlo”, recalcó. Foto: Agencia Uno.

