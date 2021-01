2b3df0cd22

Economía Manuel Agosin proyecta el 2021: "La vacuna es el factor clave para la recuperación económica chilena y del mundo" El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile criticó la falta de ayudas directas a los chilenos para enfrentar la pandemia y aseguró que la política de los retiros desde las cuentas de capitalización individual favoreció a quienes tienen mayores ingresos. "Los retiros son una política tremendamente regresiva, un castigo a la gente pobre y además me parecen muy poco éticos", expresó. Claudia Carvajal G. Domingo 3 de enero 2021 10:12 hrs.

Entre buena parte de los economistas y expertos se estima que Chile crecerá entre un 4 y un 4,5 por ciento el año 2021, en un contexto de reactivación económica luego de un largo periodo de bajo crecimiento iniciado post octubre de 2019 y marcado por las consecuencias financieras que deja la pandemia del COVID-19. Manuel Agosin, economista de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la misma casa de estudios, se desmarca un poco de tal guarismo y proyecta un crecimiento mayor, supeditado eso sí, a un proceso cercano de vacunación masiva. “Vamos a rebotar de una base bastante baja, hemos caído mucho y en ese escenario, subir mucho no es tan difícil. No creo que volvamos a los niveles de ingreso de antes del estallido social, pero creo que un 5, e incluso hasta un 6 por ciento, podría ser una tasa razonable de esperar. Esto especialmente si las vacunas verdaderamente empiezan a llegar en forma más masiva que ahora, que arriban de a cuentagotas y destinadas solo para el personal de salud, no para la población general. Llegadas masivas, por ejemplo, de un millón de dosis no van a ocurrir en el corto plazo, pero en la medida que haya más vacunación con las vacunas reconocidamente efectivas, como son la de Pfizer o la de Astra Zeneca con Oxford, esto va a ir repuntando. Creo que, en ese sentido, el Gobierno lo ha hecho bastante bien asegurando contratos para cubrir a más del total de la población, pero de ahí a que se produzcan y lleguen a este país alejado del centro del mundo, con poca prioridad para las empresas farmacéuticas, va a demorar. Y al demorarnos en vacunarnos, eso va a demorar la recuperación porque no podemos levantar las medidas de precaución sin una vacuna efectiva. Eso sería suicida para mucha gente”. “La vacuna es el factor clave para la recuperación económica chilena y del mundo”, expresó. Para el ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, una vez que las personas puedan salir a trabajar, formar nuevas empresas o el Estado inicie planes de desarrollo de obras públicas, se provocará la reactivación, sin embargo, la situación económica chilena se ha visto determinada por los retiros de fondos previsionales como mecanismo paliativo para las exigidas billeteras de los chilenos. Para el economista, los giros desde las cuentas de capitalización fueron una mala política pública, pues permitieron que los chilenos echaran mano de sus propios recursos para la vejez, de modo de poder sortear las vallas que ha dejado la pandemia “Estos dos retiros han sido horrorosamente malos. No puedo creer que una coalición de centro izquierda haya promovido una política tan favorable para la gente que tiene plata y tan desfavorable para los más pobres, porque la gente de altos ingresos ha hecho trampa por todos lados, pues han accedido a tres beneficios tributarios con cada retiro. primero, al integrar la cotización han recibido un beneficio, al sacarla no pagaron impuesto y luego la van a reintegrar como APV que también rebaja el ingreso imponible. A los pobres, en cambio, los deja sin previsión y reciben menos beneficios tributarios. Los retiros son una política tremendamente regresiva, un castigo a la gente pobre y además me parece muy poco ético”. En relación al segundo retiro surgido de un proyecto presentado por el mismo Gobierno, el especialista en Economía Internacional, Macroeconomía y Desarrollo Económico hace una aclaración que le parece relevante: no se trató de una política impulsada por el Gobierno, sino una decisión forzada producto del acorralamiento del Congreso. “El Ejecutivo debió anticiparse a la votación positiva de un segundo retiro y le ponen un impuesto a los ingresos mayores, pero fue una acción defensiva del Gobierno que jamás hubiera propiciado voluntariamente un segundo retiro. Esto por todos lados es malo y la falla principal del Gobierno fue no llegar a tiempo y con más ayuda y a mucha más gente”. “La ayuda llegó a cuentagotas, llegó mal a destiempo y fue poco”, sentenció. En ese punto, el PhD en Economía por la Universidad de Columbia hace un análisis negativo de la gestión del Ejecutivo y asegura que Chile debió endeudarse para entregar a su población la tranquilidad suficiente que permitiera acatar las medidas sanitarias sin tener que exponerse para alimentar a las familias. “Con el profesor Ramón López presentamos la propuesta de un bono de 400.000 pesos por familia, cien mil pesos por persona, para el 80 por ciento de la gente más pobre, por un periodo de 6 a 8 meses, pero el Gobierno no hizo lo que debió hacer. Ni siquiera hizo lo que el grupo de los 6 economistas convocados por el Colegio Médico recomendó y que llegaba a un gasto de doce mil millones de dólares. ¿Por qué no se ha gastado eso? La gente, desde los con menos recursos hasta aquellos de clase media alta, está sufriendo el impacto de esta pandemia y un gobierno sensible frente a las necesidades de la población debió ser más activo y generoso”. Manuel Agosin es enfático al señalar que el Estado Chileno tiene que endeudarse para responder adecuadamente a las necesidades de sus habitantes. “Tenemos la menor deuda de América Latina y tenemos menos deuda que todos los países europeos, la deuda chilena llega a poco más del 30 por ciento y perfectamente podemos ir al 50 por ciento del PIB en deuda, especialmente ahora que los fondos internacionales para Chile son muy ventajosos. Podemos endeudarnos en lo que quisiéramos a tasas ínfimas, pero sobre todo eso, aquí hay un problema humanitario que no se puede soslayar: un gobierno no puede dejar que los ciudadanos de su país sufran de la manera que los chilenos están sufriendo. Hay que hacer depósitos en las cuentas rut, enseñarles a todos los chilenos a usarla para que todos la tengan. Las transferencias directas son lo más sencillo del mundo, es un trabajo informático de un par de semanas”. El factor externo Chile es el país que ha visto una mayor valoración de su moneda frente al dólar, especialmente durante diciembre, un mes que ha estado marcado por el buen rendimiento de las bolsas, el alza en las inversiones de riesgo y en el precio del cobre. Para el académico de FEN hay que tener en cuenta que la divisa estadounidense se ha depreciado, en general, frente a todas las monedas, pero lo que hay que realmente tener muy en consideración, a la hora de analizar los elementos para una reactivación nacional, es otro factor: China. “La recuperación china le ha venido bastante bien a Chile y ha permitido que suba el precio del cobre y que Codelco tenga nuevamente utilidades grandes y así podrá entregar bastantes recursos al Estado, aminorando las presiones sobre el Fisco. Además, habrá que cambiar los dólares por pesos, por lo tanto habrá más dólares en el mercado, entonces, baja el dólar. También el hierro ha subido y Chile también produce hierro, las exportaciones de frutas están bullantes, en definitiva, todo el sector exportador chileno, que depende mucho de China, le ha ido muy bien”. Consultado sobre las proyecciones de que China se convierta al mediano plazo en la primera economía mundial, el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo manifestó que esa proyección es ya una realidad. “China es la economía más grande del mundo en términos de paridad de poder de compra. Si hacemos un pequeño ajuste ya que la moneda china es mucho más cara que Estados Unidos que es un país rico, entonces habiendo realizado ese ajuste, China ya es la economía más grande del mundo”. Respecto de la situación de Reino Unido que inicia el 2021 completamente fuera de la Unión Europea y necesita de nuevos socios comerciales con quienes intercambiar bienes y servicios y cuál es el rol que podría jugar Chile en ese escenario, el académico de FEN se manifestó poco entusiasta, pues afirmó que ese país ha dejado de ser potente. “El declive del Reino Unido en el concierto internacional continúa, la salida de la UE, le guste o no a Boris Johnson, va a propinar otra caída en el ránking de países de mayores ingresos. Fue un error garrafal por parte del Reino Unido salir de la UE, un mercado de 450 millones de habitantes en el que los países que se han unido en los últimos 20 años están felices y les está yendo muy bien”. “Pese a ello, hay productos chilenos que se venden muy bien en Gran Bretaña como los vinos o las frutas, y un acuerdo de libre comercio con ellos será importante para mantener nuestra posición dentro de ese mercado, sin embargo, es mejor ser aliado de la Unión Europea que es uno de los tres mercados más importante a nivel mundial”. Chile 2021: la receta de la reactivación Mucho se ha hablado de que el año que inicia será crucial para la recuperación del país. 2.5 millones de empleos se perdieron durante el 2020 y es urgente iniciar un proceso de reincorporación a la fuerza laboral de esas personas cesantes. La receta de Manuel Agosin es bastante clara: el Estado debe invertir en obras públicas. “Chile tiene muchas carencias y las habitacionales la hemos estado viendo claramente este año. Hay barrios que son lamentables, que tienen un nivel de vida espantoso y no puede ser que nuestros conciudadanos vivan de esa manera, por eso el Gobierno debería propiciar un plan agresivo de vivienda popular de buena calidad, con un subsidio muy grande. Esto debe ser parte de un programa de recuperación de la economía que tenga en cuenta muchas otras cosas, pues hay que diversificar nuestra producción, nuestras exportaciones, ser mucho más amistosos con el medio ambiente porque tenemos un problema ambiental al que todavía nadie le ha tomado el peso seriamente. Hay que revisar toda la legislación ambiental pues hay reglas que son conflictivas las unas con otras, por otro lado hay que fomentar la creación de empresas en forma rápida, eficiente, que no ponga trabas sino que ayude al pequeño empresario a surgir, todas esas cosas hay que hacerlas”, señaló. “Éste es el momento de repensar al país para salir del desempleo y yo veo una labor muy importante para el Estado, tenemos condiciones que pueden ayudar, pero es el Gobierno el que tiene que jugar para que esa recuperación sea equitativa y ayude particularmente a quienes han sido dejados atrás por el progreso chileno. Esa es mi receta para esto”, reflexionó a modo de conclusión el ex decano de FEN.

