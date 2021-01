9d041a9029

Proceso Constituyente Lucio Cuenca: "Hay que desmercantilizar la Constitución" El dirigente medioambiental y candidato independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 12, abordó las razones por las que ha decidido postular a este proceso. También comentó sus proyecciones sobre una nueva Carta Fundamental. Andrea Bustos C. Martes 5 de enero 2021 18:10 hrs.

En el marco de las candidaturas independientes a la Convención Constitucional, el área del medio ambiente no está ausente. La protección de la naturaleza y los recursos naturales es fundamental, por lo que el debate constitucional que se de en la materia es clave para el país. En el marco de la defensa del medio ambiente, un candidato que busca un espacio en el proceso futuro es Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), precandidato independiente a la Convención Constitucional por la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, que incluye las comunas de Pirque, San José de Maipo, Puente Alto, La Pintana y La Florida. Su candidatura es apoyada además por la Red Metropolitana No Alto Maipo y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). “Desde el movimiento socioambiental del que somos parte, desde hace años ya se ha identificado que las soluciones de fondo, las soluciones estructurales para la situación de crisis ambiental que vive Chile pasan por cambiar la Constitución. Por ejemplo, la problemática de la privatización del agua, la reprivatización que se hizo de recursos estratégicos como la minería, todo el sistema de gestión ambiental del país que está montado sobre la lógica del estado subsidiario, y no de la protección de la población y del medioambiente, cada día hacía más patente que los cambios de soluciones de largo plazo pasaban por modificar la Constitución”, comentó en entrevista con Radio Universidad de Chile, Lucio Cuenca, sobre la motivación de su candidatura. A ello agregó que “si bien la convención constitucional no nos da todavía las garantías de que sea una expresión de la soberanía plena de la gente de este país, nos parece que es el espacio que tenemos que copar y transformar para que definitivamente se acerque lo más posible a la asamblea constituyente”. Según expresó el director de OLCA, los protagonistas de este proceso son los movimientos sociales, las organizaciones y la ciudadanía en general, un campo de participación que no se puede dar hoy desde los partidos políticos. “Buscamos el camino donde se pueda expresar lo mejor posible esta soberanía de los pueblos que habitan Chile”, comentó. La unión en el Distrito 12 A nivel nacional, en función de la distribución distrital son decenas los candidatos y candidatas que buscan postular a la convención vía independiente. En el caso del distrito 12, en el que participa Lucio Cuenca, este ha contando con la particularidad de que desde la independencia ha surgido la unión. En este distrito la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales, compuesta por más de 40 colectividades, acordó una lista compuesta por 6 personas de diversas organizaciones, haciendo así un trabajo conjunto de difusión y trabajo local. “En el distrito 12 ha habido una voluntad de las organizaciones sociales, de las nuevas organizaciones que surgen en el tiempo de la revuelta, que son las asambleas territoriales, los cabildos, nuevas coordinaciones en el distrito que hicieron un proceso de deliberación, de convergencia, de no solo tratar el tema electoral constituyente, sino tratar el conjunto del tema constituyente donde estas organizaciones se sienten actores y actrices protagonistas del proceso. Si bien hemos tenido toda la institucional en contra para que esto se materialice, en este caso el proceso se ha caracterizado de esa manera. Aquí no son expresiones personalistas de una candidatura”, expresó Lucio Cuenca sobre la unión que se ha generado en su distrito. Y agregó: “Acá ha primado un interés común y un proceso colectivo, y eso me parece que ha sido distinto en otros distritos”. Junto a ello, el dirigente medioambiental comentó el reparo que tiene con el aprovechamiento que ha existido en el espacio que hoy tienen los independientes. “La vía de los independientes está siendo utilizada para distorsionar la expresión legítima de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Acá que aparezcan 180 candidaturas independientes en el distrito 10 es algo anormal, absolutamente anormal, eso no tiene parangón con otros distritos y se está tomando lo que ahí ha sucedido para generalizar a todos los distritos y eso no es así”, dijo. Además, sobre la distorsión y aprovechamiento del espacio independiente, el director de OLCA ejemplificó con el llamado que hizo Felices y Forrados a generar inscripciones e incluso crear una lista. Según expresó Lucio Cuenca si bien eso es legal y se enmarca en lo posible, no es legítimo desde el punto de vista social, pues existen vinculaciones con ciertos intereses. “Se está usando el campo de los independientes para mantener el status quo o para otros fines que me parece no son loables, o no son independientes del punto de vista de lo que debería ser un proceso social y ciudadano”, aseveró. Las proyecciones En entrevista con Radio Universidad de Chile, Lucio Cuenca también abordó sus expectativas y deseos sobre lo que debería ser el contenido de una nueva Constitución. Al respecto señaló que el proceso constituyente abre todo a la discusión: “Eso parte por superar el Estado subsidiario, necesitamos un Estado que otorgue garantías a los derechos sociales, limitar la acción de la propiedad privada que aparece hoy día con supremacía incluso al nivel de las garantías constitucionales, a la vida y otros derechos esenciales protegidos en la Constitución. Eso no puede ser, hay que desmercantilizar la Constitución y sacar la empresa y lo privado de ella”. “Y eso se hace configurando una nueva propuesta de Estado, una nueva propuesta de sistema democrático con descentralización real, con mecanismos de participación más directos de la población, con revocación de mandatos en caso de que haya fraude programático”, señaló. En tanto, en lo que refiere a su área de experiencia, el medio ambiente, Lucio Cuenca expresó que la visión que se tiene de la naturaleza debe cambiar a partir de la nueva Carta Fundamental. “El tema ambiental es un tema transversal. La Constitución se tiene que hacer cargo de la crisis ambiental que estamos viviendo y eso pasa, por ejemplo, por enfrentar un tema crucial que es la desprivatización del agua, recuperar el agua como bien común, establecer el agua como un derecho humano en la Constitución, pero también desprivatizar los bienes comunes en general”, indicó. A ello añadió: “Nosotros hablamos de que debemos dar un paso adicional en términos de concebir la naturaleza como un sujeto de derechos, nos parece que del punto de vista de las valoraciones, la naturaleza tiene derecho a existir en sí misma, no a partir de la utilidad que le presta a las comunidades humanas”. Los candidatos independientes a la Convención Constitucional, como Lucio Cuenca y otros de cualquier lugar del país pueden ser patrocinados a través de servel.cl hasta el próximo 11 de enero, fecha en que en función de los apoyos se definirán los candidatos finales para la elección del 11 de abril.

