Pensiones Alejandra Krauss por Reforma de Pensiones: "Intentar cerrar el debate en un mes es una falta de seriedad para con la ciudadanía" La ex ministra del Trabajo rechazó la propuesta de las AFP de aumentar la cotización obligatoria a un 20 por ciento que vaya íntegramente a las cuentas individuales y también criticó las indicaciones presentadas por el Gobierno. "El debate sobre el sistema de pensiones en los términos que lo plantea al Gobierno con sus indicaciones, me parece empobrecido, que solo se reduzca al incremento o fórmulas para incrementar las pensiones es esencial, pero no es lo único". Diario Uchile Miércoles 6 de enero 2021 16:57 hrs.

Esta semana el debate sobre las pensiones concita gran parte de la atención de la Cámara Alta. El lunes, uno de los senadores que integra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Rodrigo Galilea (RN), aseveró en conversación con nuestro medio que esa instancia resolvió darle prioridad a la discusión y despachar la iniciativa que llegó de la Cámara Baja durante el mes de enero. “Nosotros, como Comisión de Trabajo, nos hemos propuesto, intentar y dedicarle todo el tiempo posible, darle la prioridad uno a sacar esto durante enero, o simplemente votar lo que ya vino de la Cámara, si tiene los votos bien, sino, no no más, lo dejaremos para el próximo período legislativo. Habremos fracasado nosotros en este esfuerzo”, dijo el parlamentario en la oportunidad. En ese mismo sentido se había pronunciado el ahora ex ministro Cristián Monckeberg, quien afirmó que el primer mes del año es “determinante para llegar a acuerdos políticos que nos permitan sacar adelante la reforma de pensiones que es tan necesaria”. Este miércoles, en la primera edición de Radioanálisis, la ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, analizó esta premura del oficialismo por zanjar el debate de la Reforma de Pensiones en el breve plazo y criticó las propuestas de financiamiento que irroguen un mayor costo para la población. “Soy contraria a que sea un incremento del IVA el mecanismo elegido, porque no se restaura la regresividad con que parte de ello integre el pilar solidario. Me parece mucho más razonable pensar en replantear las exenciones tributarias de modo de recaudar fondos adicionales para el Fisco para abordar ésta y otras materias. Si se insiste en un 1 por ciento adicional en el IVA como forma de financiamiento, me temo que la oposición no va a entregar sus votos”, señaló. “Un tema importante de analizar es la insistencia en que la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, cuando sabemos a ciencia cierta que debemos incorporar la solidaridad en el sistema”, agregó la abogada. “El debate de la pensiones no solo se reduce a una mayor regulación o de aumentar sanciones al empleador que no cotice, sino que requerimos modificaciones muchísimo más profundas. Nada se dice respecto del ente fiscal y el rol prioritario que el Estado debe tener en materia de la protección y la seguridad social. El debate sobre el sistema de pensiones en los términos que lo plantea al Gobierno con sus indicaciones, me parece empobrecido, que solo se reduzca al incremento o fórmulas para incrementar las pensiones es esencial, pero no es lo único”. Consultada sobre si vale la pena usar gran parte de las energías políticas en enero para aprobar la reforma tal como se presentó hasta ahora, la ex ministra reiteró que es necesario ampliar la discusión a todo el sistema de pensiones, pues es algo que va conectado al debate de una nueva constitución. “En ese debate se abordará cómo se regula la seguridad social, nosotros aspiramos que el rol del Estado sea diametralmente distinto y, en consecuencia, la garantía de los derechos sea distinta a la concepción plasmada en la Constitución actual. En consecuencia, apurar un debate en un tema absolutamente trascendental para las personas y la sociedad, para resolverlo en un mes cuando tenemos la discusión constitucional al lado no es recomendable, porque podría ocurrir que la Convención apruebe la garantía de la seguridad social de una manera tal que nos obligue, en dos años más, volver entrar al debate del sistema de pensiones. Debemos ser lo suficientemente astutos para abordar como corresponde la modificación planteada en el proyecto de ley del Presidente Piñera”. Este martes, el Presidente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, en el marco de la cuenta anual del gremio manifestó que los retiros desde las cuentas de capitalización “causarán un daño irreversible que aumentará la vulnerabilidad y la desigualdad que hoy tiene el país”. En razón de lo anterior, las administradoras propusieron definir una cotización cercana al 20% que vaya a las cuentas individuales en una carta que hicieron llegar a los senadores de la Comisión. Para Alejandra Krauss esa propuesta no entrega ningún tipo de avance en mejorar la seguridad social de la población chilena, sino que solo ahonda en los problemas que tenemos en la actualidad. “En esa carta las AFP insisten en aumentar la cotización adicional a un 10 por ciento para ser ingresado a las cuentas individuales, es decir, profundizar el sistema actual, en consecuencia, intentar cerrar el debate en un mes es una falta de seriedad para con la ciudadanía y también respecto de lo que significa la seguridad social”.

