Nacional Política Proceso Constituyente Axel Callis: "Los que están contra la lista unitaria favorecen la elección de personas de extrema derecha" El sociólogo y experto electoral advirtió las consecuencias que tendrá la opción de las oposiciones de ir en listas separadas para las elecciones constituyentes y que podría hacer peligrar el hacer un cambio real a la Constitución: "En resumen nos habla de la irracionalidad y, sobre todo, de la falta de conocimiento de los partidos". Diario Uchile Miércoles 6 de enero 2021 9:42 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo, experto electoral y director de Tú Influyes, Axel Callis, se refirió a los escenarios que se abren en las oposiciones al ir en listas separadas de cara a las elecciones constituyentes. Callis planteó que este sería un escenario desalentador para las personas que votaron Apruebo, ya que si bien había una promesa implícita en ese voto que es cambiar la Constitución de Pinochet, esto no sería posible hacerlo en profundidad dado que las oposición no se han dado el trabajo de entender la relevancia de ir en una lista única. Y la razón, desde su punto de vista para que no lo hayan hecho hasta ahora, tendría que ver con la desconexión de la clase política que no entiende que esta no es una elección normal sino que es una elección constituyente que determinará el devenir del sistema político de Chile para los próximos 50 años. “Lo miserable de algunas perspectivas de partido que han llenado de ideologismo para justificar la no construcción de una lista unitaria es muy desalentador, porque tiene que ver con el futuro de la nueva constitución, es decir de llegar algunos, porque va a haber una mayoría pero esa mayoría va a ser absolutamente insuficiente con respecto a los dos tercios que se requerían para tratar de generar esa legitimidad popular y de valores que debía tener la constitución, se va al tarro de la basura por esta falta de entendimiento”. El director de Tú Influyes sostuvo que algunas de las consecuencias que estas acciones tendrán en el corto plazo y en la conformación de la Convención Constituyente es, por ejemplo que ahora habrá presencia de la extrema derecha en ella; también la frustración de que la derecha sacará una representación absolutamente superior a la cantidad real de votos. El experto electoral calificó además como absurdos los argumentos de los partidos como el PC, tal como lo planteó la diputada Karol Cariola en nuestro medio, de no ir en unidad por las supuestas diferencias políticas entre los miembros de las oposiciones, y con esto las colectividades estarían planteando implícitamente que prefieren que salga electo el adversario político a pactar con quienes tienes más coincidencias. “En vez de que salga tu aliado con el cual tienes diferencias, lo que haces es potenciar para que salga tu adversario con el cual no tienes ninguna coincidencia. Es decir, al final Karol Cariola o el PC o la DC, o las personas que están en contra de la lista unitaria, están promoviendo la electividad de personas de derecha y extrema derecha. Esa es la consecuencia final de estos planteamientos que a mí me parecen absurdos”: Axel Callis sostuvo que la pregunta central que hay que hacerse es si dos opositores tienen más en común que dos adversarios políticos, e insistió en que “el efecto de ir en dos listas no es interpretable, es matemático”, y eso es lo que, plantea, han entendido en la derecha, que tienen un acuerdo electoral listo con las fuerzas de extrema derecha. “Cuando yo voy en dos listas porque en el fondo la oposición va a ir en dos, más otras cuatro listas que van a ir por fuera, a lo menos, lo que estoy haciendo yo es elegir automáticamente a la tercera o cuarta mayoría de la lista de la derecha, y esa tercera o cuarta mayoría van a ser personas de Kast. Entonces no es que yo voy a conversar sobre los mínimos o máximos comunes, lo que voy a hacer es apretar un botón y hacer que yo elija a alguien que no es mi adversario, muchos de ellos no creen en la democracia. Ese es el efecto práctico”. Finalmente, respecto a la gran cantidad de precandidatos que existen en el Distrito 10, Axel Callis señaló que al igual que en otros distritos en Chile, lo más probable es que se genere una gran frustración en las oposiciones y se pierdan grandes nombres por la imposibilidad de generar una lista de unidad: “En resumen nos habla de la irracionalidad y, sobre todo, de la falta de conocimiento de los partidos”, concluyó. Foto principal: AIM

