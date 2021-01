48641ad3eb

ba8a78dbec

Pensiones Cambio de tono: Comisión de Trabajo del Senado decide buscar acuerdo por pensiones durante enero El presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier, valoró la disponibilidad de los representantes del oficialismo y la oposición de dialogar para llegar a acuerdos y aseguró que la sesión de este miércoles tuvo una importancia mucho más allá de los consensos alcanzados. "Este es un día muy importante en la Comisión de Trabajo", señaló al finalizar la cita. Claudia Carvajal G. Miércoles 6 de enero 2021 18:00 hrs. Compartir

Este miércoles, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Alta retomó las sesiones de discusión de la Reforma de Pensiones que habían quedado en suspenso desde marzo de 2019. Se esperaba que el Gobierno hiciera llegar a la instancia una serie de indicaciones tendientes a que esta materia quedara zanjada durante el mes de enero, sin embargo, eso no sucedió y lo senadores en la sesión de hoy manifestaron su intención de avanzar en las negociaciones y conversaciones en orden a llegar a un acuerdo “lo más consensuado posible”. Durante la breve reunión de hoy, estuvieron como invitadas Cristina Tapia, Presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile quien interpeló al Gobierno a integrar a sus propuestas a los aquellos pensionados que no reciben pensiones de solidaridad en orden a que también puedan ver mejorados sus ingresos; y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que valoró la buena voluntad de los senadores de avanzar en el diálogo. Desde el oficialismo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe fue la primera en tomar la palabra y si bien aseguró que ella está de acuerdo con el proyecto de Reforma de Pensiones que ya fue aprobado por la Cámara Baja, señaló que luego del 18 de octubre de 2019 quedó completamente claro que una de las principales demandas ciudadanas es el mejoramiento de las jubilaciones y que es necesario buscar acuerdos para responder a esa exigencia, acercando posiciones entre las fuerzas políticas. “A partir del 18 de octubre, tengo el convencimiento más profundo que una de las demandas que pedía la ciudadanía era el aumento de las pensiones. No solamente de las pensiones futuras sino de las de hoy día, y, en este escenario, el acuerdo de la Cámara no tiene los votos para ser aprobada. Me gustaría, si existe la posibilidad, llegar a un acuerdo que nos permita avanzar en algo común, que mejore las pensiones hoy y les dé sustentabilidad aun aumento a futuro”. En ese mismo sentido se manifestó su par de RN, Rodrigo Galilea, quien reiteró su intención de que enero sea el mes en que la Comisión formalice una propuesta. y “al menos votar para abrir período de presentación de indicaciones ojalá lo más consensuada posible”. Desde la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goic valoró la voluntad de todos los integrantes de la Comisión en explorar nuevas propuestas y mantener el diálogo en orden a entregar una reforma que sea más consecuente con las demandas de la sociedad. “En el ánimo de generar un acuerdo, que quizás no es todo lo que uno quisiera, pero que sí signifique un avance. El decir que en la Cámara se cumplió una etapa y que aquí nos abrimos a generar una distinta, una discusión son ese ánimo, creo que es un cambio de tono que quiero valorar”. Finalmente, el presidente de la Comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS) puso fina la sesión señalando que durante enero la instancia legislativa trabajará en un itinerario en orden a avanzar con las negociaciones con el objeto de votar el proyecto idealmente antes de fin de mes. El parlamentario también relevó la disposición al diálogo tanto del oficialismo y la oposición y manifestó que hay una opinión común entre los miembros de la instancia en que el proyecto de la Cámara hoy es insuficiente. “Aquí cualquier acuerdo lo que va a hacer es sentar las bases para caminar en cierta dirección, probablemente no sea un mejor sistema de pensiones mixto, pero tampoco vamos a crear en un una ley crear de una vez todos los cambios que necesita un sistema de pensiones en nuestro país. No generemos expectativas respecto de que con este proyecto vamos a resolver todos los problemas en esta materia”. La comisión se fijó un plazo de entre 15 a 20 días para llegar a acuerdo, sesionará cada miércoles en las que escucharán a otros actores del mundo laboral y a organizaciones dela sociedad civil. Paralelamente, los asesores parlamentarios trabajarán en posibles indicaciones y en las negociaciones necesarias para lograr un consenso.

Este miércoles, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Alta retomó las sesiones de discusión de la Reforma de Pensiones que habían quedado en suspenso desde marzo de 2019. Se esperaba que el Gobierno hiciera llegar a la instancia una serie de indicaciones tendientes a que esta materia quedara zanjada durante el mes de enero, sin embargo, eso no sucedió y lo senadores en la sesión de hoy manifestaron su intención de avanzar en las negociaciones y conversaciones en orden a llegar a un acuerdo “lo más consensuado posible”. Durante la breve reunión de hoy, estuvieron como invitadas Cristina Tapia, Presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile quien interpeló al Gobierno a integrar a sus propuestas a los aquellos pensionados que no reciben pensiones de solidaridad en orden a que también puedan ver mejorados sus ingresos; y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que valoró la buena voluntad de los senadores de avanzar en el diálogo. Desde el oficialismo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe fue la primera en tomar la palabra y si bien aseguró que ella está de acuerdo con el proyecto de Reforma de Pensiones que ya fue aprobado por la Cámara Baja, señaló que luego del 18 de octubre de 2019 quedó completamente claro que una de las principales demandas ciudadanas es el mejoramiento de las jubilaciones y que es necesario buscar acuerdos para responder a esa exigencia, acercando posiciones entre las fuerzas políticas. “A partir del 18 de octubre, tengo el convencimiento más profundo que una de las demandas que pedía la ciudadanía era el aumento de las pensiones. No solamente de las pensiones futuras sino de las de hoy día, y, en este escenario, el acuerdo de la Cámara no tiene los votos para ser aprobada. Me gustaría, si existe la posibilidad, llegar a un acuerdo que nos permita avanzar en algo común, que mejore las pensiones hoy y les dé sustentabilidad aun aumento a futuro”. En ese mismo sentido se manifestó su par de RN, Rodrigo Galilea, quien reiteró su intención de que enero sea el mes en que la Comisión formalice una propuesta. y “al menos votar para abrir período de presentación de indicaciones ojalá lo más consensuada posible”. Desde la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goic valoró la voluntad de todos los integrantes de la Comisión en explorar nuevas propuestas y mantener el diálogo en orden a entregar una reforma que sea más consecuente con las demandas de la sociedad. “En el ánimo de generar un acuerdo, que quizás no es todo lo que uno quisiera, pero que sí signifique un avance. El decir que en la Cámara se cumplió una etapa y que aquí nos abrimos a generar una distinta, una discusión son ese ánimo, creo que es un cambio de tono que quiero valorar”. Finalmente, el presidente de la Comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS) puso fina la sesión señalando que durante enero la instancia legislativa trabajará en un itinerario en orden a avanzar con las negociaciones con el objeto de votar el proyecto idealmente antes de fin de mes. El parlamentario también relevó la disposición al diálogo tanto del oficialismo y la oposición y manifestó que hay una opinión común entre los miembros de la instancia en que el proyecto de la Cámara hoy es insuficiente. “Aquí cualquier acuerdo lo que va a hacer es sentar las bases para caminar en cierta dirección, probablemente no sea un mejor sistema de pensiones mixto, pero tampoco vamos a crear en un una ley crear de una vez todos los cambios que necesita un sistema de pensiones en nuestro país. No generemos expectativas respecto de que con este proyecto vamos a resolver todos los problemas en esta materia”. La comisión se fijó un plazo de entre 15 a 20 días para llegar a acuerdo, sesionará cada miércoles en las que escucharán a otros actores del mundo laboral y a organizaciones dela sociedad civil. Paralelamente, los asesores parlamentarios trabajarán en posibles indicaciones y en las negociaciones necesarias para lograr un consenso.