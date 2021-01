797d008fbe

Covid-19 COVID-19 en Iquique: contagios y ocupación de camas despiertan alertas y mantienen en riesgo período estival La comuna se encuentra dentro de las zonas con más casos activos y mantiene al borde del 100 por ciento de ocupación de sus camas críticas. Si bien las autoridades ya están aplicando medidas para enfrentar la situación, aseguran que sin la colaboración de los y las iquiqueñas es difícil salir de la crisis. Andrea Bustos C. Miércoles 6 de enero 2021 18:59 hrs.

La crisis por COVID-19 es grave a nivel nacional. Si bien la Región Metropolitana se lleva la mayor atención, zonas de norte y sur se mantienen con escenarios alarmantes. Según el último informe epidemiológico del Minsal, las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (10527,5), Región de Tarapacá (4998,5) y Región de Arica y Parinacota (4483,4). La situación del norte del país es de suma complicación, especialmente en Iquique y Antofagasta, donde no solo los casos van al alza, sino también la ocupación de camas críticas, que bordea el 100 por ciento. A fecha 6 de enero, la Región de Tarapacá mantiene 867 casos activos, gran parte de ellos en Iquique, y durante la última jornada la zona registró 137 nuevos contagios. 🔴Autoridades confirman 137 nuevos casos de #COVID_19 en #Tarapaca ◾Total casos positivos: 16.573*Ajuste -2 casos históricos

👨🏻Hombres: 9.077👩🏻Mujeres: 7.496#Iquique:9.564#AltoHospicio: 4.771#Pica:396#PozoAlmonte:1.213#Huara:187#Camiña:81#Colchane:111

Otras comunas:250 pic.twitter.com/p5372zbgp4 — Seremi Salud Tarapacá (@SeremiSalud_I) January 6, 2021 La comuna se encuentra en cuarentena desde esta semana para enfrentar la compleja situación sanitaria. Ante ello desde el Ministerio de Salud ya se han desplegado acciones para enfrentar la crisis hospitalaria. “En Iquique, en particular, ha existido una alta ocupación desde hace 48 horas. Detectada esta situación la semana pasada, a partir de esta semana se abre nuevamente el PAME, el Puesto de Atención Médica Especializada, se incrementa el número de camas críticas y se procedió a transferir enfermos hacia regiones del norte, específicamente a Arica a las clínicas privadas, hacia algunas clínicas privadas de Antofagasta y hacia el sur”, expresó el coordinador de camas críticas del Minsal, Luis Castillo. Y agregó: “Se echó a andar el operativo de manera de mantener disponible en la ciudad un número de camas disponibles que equivalga al 10 por ciento del parque de camas basales o reconvertidas para esta zona”. La visión local Ante la crisis que vive Iquique, Radio Universidad de Chile se comunicó con autoridades locales para conocer su apreciación respecto de lo que vive la zona. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, expresó que en la región las decisiones dictadas desde el nivel central se han tomado de forma tardía, ejemplo de ello mencionó que hace un par de semanas cuando Iquique pasó a fase 3, esta acción fue contraria a lo que se requería ante las cifras que tenían. “Las estadísticas eran contrarias a la decisión y esas son las decisiones que han llegado tarde a la región y que no se han visibilizado a nivel nacional”, aseveró. Por otra parte, Soria comentó que, en la primera fase de la pandemia, los flujos migratorios fueron un factor que influyó en la dispersión del virus ya que era difícil generar trazabilidad. Sin embargo, destacó que ahora el panorama ha cambiado y la responsabilidad de los y las iquiqueñas ha generado esta alza. “Eso es una parte que jugó un papel importante en la primera etapa. Hoy, la parte importante la han jugado los mismos iquiqueños que no se han cuidado, hay que ser honestos. Hoy el 90 y algo por ciento de los enfermos son de Iquique porque no nos cuidamos antes de las fiestas”, dijo. Ante la situación que están viviendo, el alcalde expresó que espera que la ciudadanía apoye las medidas establecidas, para lo que las autoridades locales están está trabajando en una amplia fiscalización y también trazabilidad. “Esperamos que, con la experiencia de la primera ola, esta segunda podamos salir más rápido. Con la primera estuvimos meses en cuarentena, entonces lo que queremos es que esto no nos lleve más de un mes y la gente de Iquique pueda ya salir a sus playas, parques y activar parte de le economía, que se basa en el turismo que ha estado muy golpeado. Los pequeños empresarios tuvieron Fogape, pero tenían que pagarlo en diciembre y nunca abrieron, ¿cómo iban a pagar?”, explicó. Por ello, el alcalde Soria dijo que es necesario generar medidas nuevas y enfocadas para Iquique, considerando la fuerte crisis que vive no solo sanitaria, sino también económica. En tanto, desde la visión médica, el doctor Roberto Gálvez, secretario regional del Colegio Médico regional y jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital de Iquique, confirmó la alta demanda que vive el recinto asistencial, y señaló que el personal de salud sigue tomando medidas para enfrentar la emergencia. “Lamentablemente no ha habido respeto de las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla, alcohol gel. Principalmente las aglomeraciones en el comercio en fin de año nos están pasando la cuenta. La situación que tenemos era previsible dado todo esto”, dijo el médico. Sobre la labor que se está haciendo el hospital agregó: “Se está preparando para una nueva ola y, en ese sentido, estamos abriendo nuevas camas de UCI, utilizando otros recursos, por ejemplo los médicos UCI pediátricos abrirán camas. Vamos a ocupar probablemente en pabellón y se está trabajando con el ministerio en el traslado de pacientes, y otro mecanismo que estamos trabajando con el ministerio es que venga un grupo de apoyo, como se hizo con Magallanes, para traer médicos, enfermeros, kinesiólogos para abrir por lo menos 10 o 12 camas más”. Sin embargo, Gálvez destacó que, a pesar de lo anterior, y del gran agotamiento y desgaste que tiene el personal de salud, del cual el 20 por ciento se mantiene con licencia o un permiso especial, la tasa de letalidad es muy baja. Lo que según comentó refleja el esfuerzo y compromiso de los y las funcionarias. Por otra parte, el integrante del Colegio Médico señaló esperar que la cuarentena dure lo menos posible esta vez, dado que por las características que Iquique esta medida afecta fuertemente a la población, ya que es una zona que vive del comercio y turismo. En tanto, sobre la posibilidad de recibir visitantes por la temporada estival, Gálvez dijo que esto no es una idea del todo negativa para la zona, especialmente porque con condiciones adecuadas los contagios en espacios abiertos disminuyen su posibilidad. Sin embargo, destacó que la clave para que la situación no se desborde, a pesar de las vacaciones, es que las personas mantengan las medidas de cuidado en sus hogares, que hoy son los principales espacios de propagación del virus. Finalmente, el médico tuvo palabras para el proceso de vacunación, que inició esta semana en Iquique y del que incluso él fue parte al recibir la inoculación. Al respecto llamó a la población a confiar en la vacuna, acudir a los procesos y no creer en conspiraciones o noticias falsas. “Quiero llamar a la población a que se vacune, es una medida importantísima que nos va a permitir controlar la pandemia porque efectivamente hasta ahora las medidas, por lo menos las establecidas, fiscalizaciones cuarentenas, etc, no han sido tan efectivas como uno quisiera, si se hubieran respetado quizás (…) Yo lo veo como una luz de esperanza. No viene a reemplazar medidas de cuidado básicas, pero es una medida complementaria de tremenda importancia y hay que utilizarla”, finalizó Roberto Gálvez.

