Internacional Gilberto Aranda: "La democracia norteamericana fue herida profundamente" El académico del Instituto de Estudios Internacionales se refirió al asalto que sufrió este miércoles el capitolio por parte de seguidores de Donald Trump y afirmó que "esto puede ser la antesala de una crisis mayor". Diario Uchile Jueves 7 de enero 2021 18:27 hrs.

En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, el académico del Instituto de Estudios Internacionales, Gilberto Aranda, se refirió a la situación de caos que se vivió este miércoles en los Estados Unidos, luego que un grupo de adherentes del presidente de ese país, Donald Trump, asaltara el Capitolio en medio de la ceremonia de ratificación del triunfo del demócrata, Joe Biden, en las elecciones de noviembre pasado. A juicio del académico, “este hecho provoca un remezón en la democracia norteamericana y revela la pérdida de credibilidad hacia las instituciones por parte de un sector radicalizado y de un presidente con tintes populistas que incita a sus partidarios a presionar a los legisladores”. Asimismo, para Gilberto Aranda, “no cabe duda que de los 74 millones de personas que votaron por Trump existe un alto porcentaje que no se siente identificado con el Partido Republicano, sino que son fieles seguidores de Donald Trump y lo que él diga es palabra sagrada. Yo vaticino que el ‘trumpismo’ no se acabará con el traspaso de mando y va a sobrevivir, la duda es si será dentro del republicanismo o fuera de él”. Por lo mismo, el académico augura una administración muy compleja para el demócrata Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. “La tarea de recuperar la credibilidad y la confianza en los Estados Unidos será titánica. Un alto porcentaje de las personas cree que hubo fraude, no importa que los jueces puestos por Trump digan lo contrario, y eso jugará en contra de la convivencia en los Estados Unidos”. En ese sentido, para comenzar a recomponer las confianzas en el país, Aranda considera que la nueva administración “debe ensayar una política de tender puentes hacia los sectores más dialogantes del Partido Republicano y respecto de la población que está más desafectada de las instituciones se necesita todo un proceso de creación de iniciativas sociales que permitan que esta población, que ha sido particularmente tocada por la crisis, pueda sentirse acompañada por el Estado“. Respecto del perfil de los seguidores de Donald Trump, Gilberto Aranda señaló que “el mensaje del presidente ha calado muy ondamente en algunas personas que no solo siguen a Trump, sino que se mueven desde la rabia (…) Hay una cuota de intencionalidad en todos estos procesos y ayer no solo resultó herida una mujer que finalmente terminó perdiendo la vida, también fue herida profundamente la democracia norteamericana. Esto puede ser la antesala de una crisis mayor y que no se acabará el próximo 20 de enero cuando Biden y Harris asuman el Ejecutivo norteamericano”.

