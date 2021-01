Luego del “día de la infamia”, Washington estudia posibilidad de destituir a Donald Trump

La jornada del 6 de enero quedó inscrita como una de las más vergonzosas en la historia de los Estados Unidos porque, en el marco de la certificación de los votos electorales de las elecciones presidenciales, instancia en la que se reúnen todos los congresistas en el Capitolio, una turba de adherentes al presidente Donald Trump traspasó el perímetro y asaltó el edificio.

Los hechos se produjeron luego de un mitin masivo frente a la Casa Blanca en el que también participó Donald Trump, y en el que nuevamente alegó un fraude electoral del que no hay pruebas y que ha sido rechazado por jueces en todas las instancias.

Debido al asalto en el capitolio, el Congreso debió suspender la sesión de certificación, la que se reanudó pasada las 21 horas con un fuerte resguardo policial. En la instancia liderada por el vicepresidente en ejercicio, Mike Pence, proclamó la victoria del demócrata Joe Biden con 306 votos electorales contra 232 de Donald Trump.

Fue luego que el representante del estado de Vermont entregara el resultado que determinó la validación de Biden como presidente electo de los Estados Unidos y que ello no fuera contendido por los republicanos que el demócrata alcanzó la certificación de los votos necesarios.

“Señor presidente, el certificado de los votos electorales del Estado de Vermont es regular, está en orden y es auténtico y señala que Joseph Biden Jr recibió tres votos como Presidente y Kamala Harris recibió tres votos como vicepresidente”,

“¿Hay alguna objeción para contar el certificado de los votos del estado de Vermont?”, preguntó el vicepresidente Mike Pence para recibir solo silencio de parte de los congresistas, validando así el certificado de lo tres votos electorales de ese estado del noreste de Estados Unidos.

Pero sin duda, fue el caos que se produjo con el ingreso de los partidarios de Trump o trumpistas como se les ha llamado lo que concitó la atención general en el día de ayer. El presidente electo Joe Biden, salió rápidamente a condenar los hechos en un punto de prensa en el aseguró que las imágenes de agitadores en el Capitolio son “un doloroso recordatorio de que la democracia es frágil y para conservarla se requieren líderes que no busquen el poder a cualquier costo, sino del bien común”.

Sin embargo, los adherentes a Donald Trump se manifestaron orgullosos de lo ocurrido el miércoles en Washington. En las afueras del Capitolio, varios de ellos señalaron a los medios de prensa que estaban cumpliendo con un deber patriótico de defender al que ellos consideran es el verdadero presidente de los Estados Unidos.

“Creo que debimos entrar y sacar a los senadores por los pelos, arrastrarlos fuera y decirles. No más. Estamos pagando porque ellos nos engañen y roben constantemente y ya estamos hartos. No más.”

“Y venimos en paz, sí, en paz, pero no en silencio”, agregó la mujer antes la cámaras de NBC, la cadena televisiva estadounidense.

Durante esta mañana, Donald Trump, a través de un comunicado público comprometió una transición ordenada, sin reconocer hasta ahora el triunfo de su oponente y reiterando sus alegaciones de fraude electoral que fueron desestimadas en todas las cortes en que se presentaron acciones judiciales.

“Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurarnos de que solo se contaran los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, se lee en el texto difundido hace unas horas.

Las protestas del miércoles en Washington dejaron un saldo de 4 personas muertas, 1 mujer que falleció en el Hospital luego de ser herida por un oficial de policía y 3 que murieron por emergencias médicas producidas en el marco de los violentos hechos de ayer. La alcaldesa de Washington también informó que 14 agentes de la policía se encuentran heridos y que se realizaron 52 arrestos. Además, el FBI pidió a los estadounidenses su cooperación para enviar imágenes, vídeos y cualquier otra información que pudiera servir a los agentes para identificar a quienes instigaron activamente la violencia.

En las últimas horas se ha levantado con fuerza la idea de votar nuevamente un impeachment contra Donald Trump o, derechamente, hacer aplicación de la 25 ° enmienda de la Constitución estadounidense que prescribe que si el Presidente es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo”, puede ser sustituido.

BREAKING: There have been discussions among cabinet members regarding potentially invoking the 25th Amendment, @margbrennan reports. However, it has NOT been formally presented to the Vice President by cabinet members. @CBSNews

— Sara Cook (@saraecook) January 7, 2021