35157e4aca

09d073c4ba

Nacional Política Proceso Constituyente Roberto Fantuzzi: “La concentración económica es el pecado más grande que tenemos” El presidente de Asexma expresó su preocupación por la ostensible baja de la participación de las pymes en el mercado laboral chileno, así como la baja de los aportes estatales en desmedro de las grandes empresas. Por ello han creado el movimiento Fuerza Mipyme para tener incidencia en el proceso constituyente. Diario Uchile Jueves 7 de enero 2021 9:55 hrs. Me Gusta Compartir

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el empresario Roberto Fantuzzi presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), se refirió al movimiento Fuerza MiPyme para incidir en el proceso constituyente. Fantuzzi aseguró que este movimiento responde a la creciente atomización de las pymes, que deben unirse frente a la sostenida baja en su participación en el mercado laboral ya que si hace 15 años atrás daban el 80 por ciento del trabajo, ahora esa cifra se redujo a sólo un 47 por ciento. Otro problema que planteó el presidente de Asexma es que a las pymes las ponen en el mismo saco con las grandes empresas, y legislan pensando por igual en ellas, pero las pymes no tienen las espaldas financieras de las grandes empresas, por lo que requieren de aportes del Estado. Sin embargo, este tipo de fondos no ha sido suficiente de ninguna manera y, si bien estaba focalizado a las pequeñas y medianas empresas, finalmente el desglose del aporte, según Fantuzzi, fue que la mitad de todo el fondo se fue a las pymes, la otra mitad se lo llevaron las grandes empresas, que son el 3 por ciento del total de empresas del país. “El Fogape uno llegó a 300 mil empresarios, de estos empresarios el 97 por ciento eran pymes, ojo, eran pymes, pero se llevaron solamente la mitad, el otro 3 por ciento se llevó el otro 50 por ciento de los recursos. Entonces todos esos recursos que todo el mundo habla que son doce mil millones de dólares efectivamente son seis mil no más para las pymes, y el otro seis mil se lo llevaron las grandes empresas. No tiene nada de mal, pero hablemos un lenguaje de la verdad, y que no se llame más Fogape porque ‘pe’ es pequeña”. Roberto Fantuzzi sostuvo que las pymes son parte de la solución de los problemas que aquejan actualmente al país, particularmente en lo que se refiere a la paz social, y es en ellas donde se debería focalizar las ayudas para que puedan entregar trabajo formal. El presidente de Asexma señaló que el debilitamiento de las pymes se expresa tanto en la reducción de los trabajadores y en la incidencia en el PIB, en cambio en los países desarrollados las pymes son parte fundamental de la economía porque saben que con ellas se logra la paz y el orden social. “Cada vez somos menos importantes. En los países desarrollados qué se hace, efectivamente les dan mucha importancia por qué, porque logran paz social, si yo tengo establecido que voy a absorber trabajo digno a través de un fortalecimiento de las famosas mipymes, efectivamente voy a conseguir una cosa que es fundamental, lo que nos está faltando en nuestro país, no es el orden público es la paz social, eso es lo que tenemos que buscar. Cuando logremos paz social en algo vamos a alcanzar el orden público. El orden público no puede logrado gracias a metralletas”. Todo lo expuesto anteriormente llevó a Fantuzzi a plantear que “la concentración económica es el pecado más grande que tenemos”, y que se deben buscar estrategias para revertir este proceso, y uno de ellos es que las pymes logren reconocimiento constitucional en una futura Constitución, y por ello es que el movimiento Mipyme busca incidir en él: “Nosotros queremos jugar un rol en este proceso”, aseguró. Finalmente, Roberto Fantuzzi recordó su participación en el proceso constituyente planteado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet del cual formó parte, y si bien lamentó que no se pudiera concretar en resultados, espera que el clima de la discusión que allí se dio se repita en este nuevo proceso abierto con el plebiscito de octubre pasado.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el empresario Roberto Fantuzzi presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), se refirió al movimiento Fuerza MiPyme para incidir en el proceso constituyente. Fantuzzi aseguró que este movimiento responde a la creciente atomización de las pymes, que deben unirse frente a la sostenida baja en su participación en el mercado laboral ya que si hace 15 años atrás daban el 80 por ciento del trabajo, ahora esa cifra se redujo a sólo un 47 por ciento. Otro problema que planteó el presidente de Asexma es que a las pymes las ponen en el mismo saco con las grandes empresas, y legislan pensando por igual en ellas, pero las pymes no tienen las espaldas financieras de las grandes empresas, por lo que requieren de aportes del Estado. Sin embargo, este tipo de fondos no ha sido suficiente de ninguna manera y, si bien estaba focalizado a las pequeñas y medianas empresas, finalmente el desglose del aporte, según Fantuzzi, fue que la mitad de todo el fondo se fue a las pymes, la otra mitad se lo llevaron las grandes empresas, que son el 3 por ciento del total de empresas del país. “El Fogape uno llegó a 300 mil empresarios, de estos empresarios el 97 por ciento eran pymes, ojo, eran pymes, pero se llevaron solamente la mitad, el otro 3 por ciento se llevó el otro 50 por ciento de los recursos. Entonces todos esos recursos que todo el mundo habla que son doce mil millones de dólares efectivamente son seis mil no más para las pymes, y el otro seis mil se lo llevaron las grandes empresas. No tiene nada de mal, pero hablemos un lenguaje de la verdad, y que no se llame más Fogape porque ‘pe’ es pequeña”. Roberto Fantuzzi sostuvo que las pymes son parte de la solución de los problemas que aquejan actualmente al país, particularmente en lo que se refiere a la paz social, y es en ellas donde se debería focalizar las ayudas para que puedan entregar trabajo formal. El presidente de Asexma señaló que el debilitamiento de las pymes se expresa tanto en la reducción de los trabajadores y en la incidencia en el PIB, en cambio en los países desarrollados las pymes son parte fundamental de la economía porque saben que con ellas se logra la paz y el orden social. “Cada vez somos menos importantes. En los países desarrollados qué se hace, efectivamente les dan mucha importancia por qué, porque logran paz social, si yo tengo establecido que voy a absorber trabajo digno a través de un fortalecimiento de las famosas mipymes, efectivamente voy a conseguir una cosa que es fundamental, lo que nos está faltando en nuestro país, no es el orden público es la paz social, eso es lo que tenemos que buscar. Cuando logremos paz social en algo vamos a alcanzar el orden público. El orden público no puede logrado gracias a metralletas”. Todo lo expuesto anteriormente llevó a Fantuzzi a plantear que “la concentración económica es el pecado más grande que tenemos”, y que se deben buscar estrategias para revertir este proceso, y uno de ellos es que las pymes logren reconocimiento constitucional en una futura Constitución, y por ello es que el movimiento Mipyme busca incidir en él: “Nosotros queremos jugar un rol en este proceso”, aseguró. Finalmente, Roberto Fantuzzi recordó su participación en el proceso constituyente planteado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet del cual formó parte, y si bien lamentó que no se pudiera concretar en resultados, espera que el clima de la discusión que allí se dio se repita en este nuevo proceso abierto con el plebiscito de octubre pasado.