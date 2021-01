e6199ce0e7

Covid-19 Entrevista Nacional Salud Mauricio Canals: "Creo que no ha sido una buena estrategia el seguir facilitando la movilidad de la gente" Gabriel Cavada, académico y bioestadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y Mauricio Canals, doctor y profesor titular de la misma escuela, dan su opinión sobre el gran aumento de casos expuestos en el último reporte entregado por el último reporte ICOVID. Rocío Olivares Mardones Viernes 8 de enero 2021 19:43 hrs.

De acuerdo al último reporte entregado por el equipo ICovid Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, se advirtió un aumento significativo en los casos Covid y el uso de camas UCI. Con información obtenida por un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias, a nivel nacional se observó un alza de casos nuevos en torno a 2 por ciento en comparación a la semana anterior, pasando de 11,63 a 11,89 por cada 100.000 habitantes. En el desglose de regiones, ICovid expone un incremento estadísticamente significativo en las regiones de Antofagasta (48%), Valparaíso (21%), Maule (22%) y Los Lagos (16%). Gabriel Cavada, académico y bioestadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, comenta en una entrevista a la radio Universidad de Chile que si bien este aumento se ha debido a la falta de cuidados de parte de la población, ellos no son los únicos responsables, pues también hay que reconocer que hay un agotamiento generalizado de las cuarentenas y que probablemente el aumento reciente se deba también a la nueva cepa británica. “El aumento de contagios podría responder a una teoría bastante plausible, puede ser que si bien la cepa británica recién se atrasó hace una o dos semanas, es bastante probable que haya entrado mucho antes de lo que se descubrió, y lo que esté ocurriendo ahora es una especie de reemplazo de la cepa de la antigua cepa por las británica“, asegura Cavada A nivel nacional aún se mantienen niveles bajos de trazabilidad, aunque si se compara la semana analizada con el presente informe se observa una leve tendencia a la mejora en los indicadores. El indicador de consulta temprana, es decir, la proporción de personas que consultaron dentro de dos días desde que iniciaron síntomas de Covid-19, ha ido creciendo a nivel nacional desde abril y se ha mantenido en valores entre 52% y 59% desde octubre. Camas UCI Asimismo, con respecto a la dimensión de capacidad hospitalaria, el nuevo informe da cuenta de un alto y preocupante nivel de ocupación UCI (87%), principalmente por pacientes sin Covid-19, con valores iguales o mayores a 90% en Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Biobío y La Araucanía, región que alcanza un alarmante 97%. La ocupación UCI por pacientes Covid-19 muestra un leve incremento, correspondiente a 32,6% de todas las camas UCI (datos hasta el 28 de diciembre). Esto representa un aumento de 2,2% respecto a la semana anterior. El doctor Mauricio Canals, profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, relata que el Gobierno ha perdido los cuidados y la efectividad de sus normas en este ultimo periodo, pues reconoce que luego de las fiestas de fin de año el aumento de casos era algo que podía ser predecible. “Considero que el Gobierno estaba manejando bastante bien el periodo post epidémico, desde que descendieron los números aproximadamente en julio hasta una buena parte de noviembre, con medidas bastante cautelosas y oportunas. Sin embargo creo que en el último tiempo hay una falla muy importante en la estrategia, ya que desde mediados de diciembre se veía el aumento natural que ocurre en las fechas de fin de año y vacaciones debido a la gran movilidad poblacional, es por esto mismo que creo que no ha sido una buena estrategia el seguir facilitando la movilidad de la gente. Probablemente esta flexibilidad se ha debido a la necesidad de fomentar el turismo y la reactivación económica“, afirma el profesor de la Escuela de Salud Pública Por otro lado Gabriel Cavada, dice que uno de los mayores problemas que ha causado este rebrote es la comunicación inexacta por parte del Gobierno, quien a su gusto ha dado señales erróneas. “La comunicación de riesgo ha sido extremadamente dubitativa, inexacta y por lo tanto ha causado un problema de confusión en la ciudadanía; no es posible y particularmente me produce indignación, por una parte el ver lo ocurrido en Cachagua o los viajes de la primera dama al extranjero, porque estas actitudes atentan contra las solicitudes de autocuidado que se le hacen a la ciudadanía. Entonces lo que ocurre, más allá de causar la irritación en la gente a la ciudadanía, es que esta razone equivocadamente, de que si los poderosos lo pueden hacer esto quiere decir que las medidas de autocuidado no son tan importantes“, señala el académico y bioestadístico.

