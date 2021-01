d6ec94b7f4

Internacional RN y Evópoli aprueban acuerdo electoral con Partido Republicano para elección constituyente Los republicanos podrán llevar trece candidatos en la lista única de Chile Vamos. Si bien Evópoli visó el acuerdo, existen reticencias de parte de sus dirigentes ya que el conglomerado dirigido por José Antonio Kast se ha definido como opositor el gobierno del presidente Piñera. Diario Uchile Viernes 8 de enero 2021 9:47 hrs.

El Consejo General de Renovación Nacional decidió dar luz verde a un pacto electoral de convencionales constituyentes con la UDI, Evópoli, PRI, y el Partido Republicano de José Antonio Kast. Fue pasada la medianoche cuando luego de más de seis horas de discusión y con 236 votos a favor, el partido oficialista informó su resolución a través de una escueta publicación en su cuenta de Twitter. 🔴 El Consejo General aprobó por 236 votos el pacto electoral de convencionales constituyentes con la UDI, Evópoli, PRI y Republicanos. #ConsejoGeneralRN — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) January 8, 2021 Las conversaciones se habían iniciado hace algunos días, pero fue el miércoles cuando se vislumbró la posibilidad del pacto cuando el ex timonel de RN y actual precandidato presidencial, Mario Desbordes, llamó al partido a decidir considerando como fin la unidad del sector. En ese mismo sentido se expresó el senador Rafael Prohens, quien al dar inicio al Consejo General explicó que el presidente Sebastián Piñera ha instado por un acuerdo amplio para la Convención Constitucional, de modo que pidió a los consejeros tomar una decisión pensando en Chile y en el partido, ya que de lograr un acuerdo con el conglomerado liderado por José Antonio Kast para la elección de los integrantes de la Convención Constituyente, ello permitiría “poner un apellido” a la coalición y evitaría confusiones con el electorado. Por su lado, Evópoli también aprobó una lista única de candidatos con miembros del Partido Republicano de manera “excepcional” para la elección de constituyentes, pero, a la vez, ratificó la decisión de entregar las facultades a la directiva para acordar o dejar sin efectos pactos para la Convención Constitucional. Según señaló en la sesión del Consejo de este jueves el diputado Francisco Undurraga, la decisión de pactar con los republicanos se debió principalmente para evitar riesgos que pudieran afectar a Chile Vamos. “Con toda mi pena, con dolor de guata incluso, con cierta vergüenza, veo que no podemos ser nosotros la piedra de tope que frene este pacto. No podemos poner en riesgo la unidad de Chile Vamos. Nos debemos a una alianza de la que nosotros somos fundadores, no somos invitados”, aseveró el legislador lamentando que la coalición haya decidido acercar posiciones con un partido opositor. La decisión de ese partido constituye un cambio importante ya que hasta ahora habían sido reacios a pactar con los republicanos hasta conocer la lista de sus candidatos. Ante eso, el Partido Republicano detalló, en una carta, tanto a los postulantes como al distrito en el que participarían, los que se pueden leer a continuación. Distrito 2: Myrta Dubost y Jorge Muñoz.

Distrito 6: Antonio Barchiesi y María de los Ángeles López.

Distrito 13: Matías Poblete y Luis Alejandro Silva.

Distrito 14: Cristóbal Orrego.

Distrito 17: Sergio Correa.

Distrito 18: Juan Ariztía y Denisse Mewes.

Distrito 24: Pablo Errázuriz.

Distrito 25: Marisol Bañares.

Distrito a definir: Andrea Iñiguez. En ese mismo documento , que se envió también a los presidentes de la UDI, RN y el PRI, José Antonio Kast agradeció las negociaciones para la conformación de una alianza electoral y valoró las “gestiones y disposición del gobierno para que este acuerdo se concretara”, según consignó Cooperativa.

