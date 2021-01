d6ec94b7f4

Economía Nacional Política Senador Latorre: "Al Gobierno no le importa asumir los costos del TPP-11" El militante de RD calificó como "jugada política" del Ejecutivo la urgencia inmediata que puso a la discusión del TPP-11 en el Senado, y anticipó la división que se generará en la oposición dado que hay muchos senadores que estarían por su aprobación: "El Gobierno ya debe tener los votos comprometidos de algunos en la oposición", aseguró. Diario Uchile Viernes 8 de enero 2021 15:26 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Revolución Democrática por Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, se refirió a la urgencia inmediata que le puso el Gobierno a la discusión en el Senado tendiente a la aprobación del Acuerdo Transpacífico de libre comercio, conocido por sus siglas en inglés como TPP-11. El senador de RD sostuvo que no están claras las razones que ha tenido el Ejecutivo para querer retomar la discusión de este acuerdo, salvo las declaraciones del canciller Andrés Allamand para el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, cuando hizo una breve mención al acuerdo y que iniciaría conversaciones para allanar el camino a una potencial aprobación. “El otro contexto, que a mí me llama la atención del Gobierno y es una jugada política, es la pandemia en la que estamos donde toda la atención está puesta en las altas cifras de contagio, y también estamos a tres semanas del receso legislativo en enero. Yo creo que el Gobierno aprovecha un contexto de menor movilización, de verano, de gente saliendo de vacaciones, entonces busca aprobar rápidamente este proyecto, a pesar de tener una aprobación muy baja el gobierno de Piñera, no le importa asumir los costos. Este proyecto genera mucho rechazo en la ciudadanía”. El senador Latorre recordó que el TPP-11 obtuvo muchos votos de rechazo en la Cámara de Diputados cuando fue sometido a su deliberación, siendo desde su punto de vista uno de los tratados que menos adhesión ha concitado en el Parlamento, lo que ha sido el reflejo de lo que despierta este acuerdo entre la sociedad civil que también se ha manifestado con fuerza en su contra. “Y el hecho que estemos en pleno proceso constituyente creo que es otra jugada del Gobierno, en términos de profundizar el modelo neoliberal, de buscar condicionar el mantenimiento de este modelo, según mi opinión es una camisa de fuerza este tratado, y eso genera una tensión, un conflicto. El lunes 11 hay que inscribir las candidaturas, se vienen las campañas, va a haber todo un debate público respecto del proceso constituyente y el Gobierno va a decir que quiere aprobar el TPP antes de”. El representante de Valparaíso en el Senado señaló que el TPP genera una división en las filas de las oposiciones, lo que ya fue expresado en la Cámara durante la votación del acuerdo, momento en que muchos diputados DC y de otras colectividades se pronunciaron a favor. En el caso del Senado, Latorre plantea que el escenario es similar, con bancadas que tienen miembros que están por aprobar el tratado y otros por rechazarlo, y ese sería parte del cálculo que estarían haciendo en La Moneda en pos de sacar adelante el acuerdo y por eso la urgencia inmediata que le imprimió a la discusión: “Ya debe tener los votos comprometidos de algunos en la oposición, esa es mi lectura”. “Claramente va a generar conflicto, división, debate. De cara al proceso constituyente creo que va a generar muchas críticas, incluso a las candidaturas de esos partidos que aprueben el TPP-11, esa es es mi lectura. Por lo menos desde la sociedad civil eso se va a activar con mucha fuerza”. Sobre las estrategias que podría utilizar el Ejecutivo de cara al debate por el TPP-11, el senador de RD cree que utilizará la retórica de la reactivación económica, la crisis económica global, las garantías para la inversión extranjera, el generar empleo, etc., no obstante plantea que más allá de las declaraciones de buenas intenciones, no existen evaluaciones serias respecto del impacto de los tratados de libre comercio. “Cuánta inversión han generado, cuánto empleo han generado, pero también el impacto social, el nivel de salarios, la reducción de las desigualdades, el impacto medioambiental, el impacto en derechos humanos, pueblos indígenas, una evaluación más integral. Eso no se ha hecho con los tratados. Se presumen muchas cosas”. Finalmente, Juan Ignacio Latorre recordó que uno de los puntos más polémicos del TPP-11 es la posibilidad que da las grandes empresas transnacionales de que puedan acudir a tribunales a dirimir controversias con Estados cuando, por ejemplo vean en riesgo sus expectativas de ganancias por supuestos cambios de reglas en el país donde tengan sus inversiones, lo que marca a su juicio, que el acuerdo inclina demasiado la balanza en favor de los privados. Foto principal: Agencia Uno

