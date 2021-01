María Paz Bertoglia: “La gente tiene que entender que cada vez que sale de su casa está en riesgo”.

0e66136b21

El aumento de casos diarios de COVID-19 y la proliferación de fiestas o reuniones masivas sin respetar los protocolos de distanciamiento físico, han alertado a la comunidad científica respecto de los peligros que conlleva una aceleración de los contagios de la enfermedad en nuestro país. Así lo señala la epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien reconoció que “vemos los datos con mucha preocupación dado que se observa una clara tendencia al alza en las últimas semanas. Cuando analizamos los promedios semanales hemos visto que desde finales de noviembre ha habido un ascenso leve de los casos pero que se ha hecho más patente en los últimos días”. A juicio de Bertoglia esto es peligroso porque “este crecimiento se instala sobre un sistema de salud que no logró descongestionarse, nunca logramos bajar de forma suficiente los casos para dar un descanso a los equipos de salud. Tenemos que unificarnos para que la gente entienda el peligro real en el que nos encontramos”. La epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile recalcó en que “hay que estar preparados para un escenario más difícil que el de la primera ola. La autoridades no están entregando un mensaje claro respecto del riesgo al que se exponen las personas. Por eso hemos pedido que se evalúe este permiso para viajar a regiones porque es una invitación implícita al desplazamiento entre regiones y que puede aumentar la carga en diversos lugares del país”. Si bien la idea de crear este permiso tiene entre sus fundamentos apoyar los comercios locales, para la María Paz Bertoglia “tu no tienes que elegir nunca entre la salud de la población o la economía porque sin salud después no tendrás nada. Si se opta por medidas eficientes, de corta duración, con cuarentenas estrictas por dos semanas ya bajas la carga y luego puedes volver a reactivar la economía, pero acá no se han tomado medidas lo necesariamente estrictas y eso provocó que nos mantuviésemos en este escenario de endemia alta”. En ese sentido, la académica de nuestra casa de estudios recalcó que las autoridades deben apoyar de forma económica a las familias que se vean afectadas por estas medidas para que puedan cumplir con el confinamiento “hemos visto como en otros países se ha logrado controlar la situación con cierres estrictos y luego retomar las actividades económicas, pero acá no se está haciendo ninguna de las cosas bien”. Finalmente, María Paz Bertoglia enfatizó en la necesidad de reforzar el mensaje de riesgo “lo hemos visto desde el inicio de la pandemia cómo estas declaraciones contradictorias entregan mensajes confusos a la ciudadanía. El mensaje tiene que ser directo y la gente debe entender que cada vez que sale de su casa está en riesgo, tanto individual como del colectivo que lo rodea”.

