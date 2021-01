0e66136b21

Proceso Constituyente Plurinacionalidad, medio ambiente y DD.HH: las propuestas de los pueblos indígenas en sus candidaturas constituyentes A través de los escaños reservados, candidaturas independientes o con el respaldo de partidos políticos, mujeres y hombres de pueblos originarios buscan un espacio en la Convención Constitucional para que sus demandas históricas por fin sean consideradas por el Estado de Chile. Andrea Bustos C. Sábado 9 de enero 2021 16:11 hrs.

La redacción de una nueva Constitución es un proceso clave para que demandas históricas de los pueblos que habitan Chile puedan quedar establecidas en la máxima norma nacional. Ese es el caso de los pueblos indígenas, que si bien saben deberán dar una compleja batalla, aspiran a consagrar sus derechos en la nueva Carta Magna. Radio Universidad de Chile conversó con algunos candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, para conocer sus motivaciones y objetivos de cara a este proceso nacional. Tiare Aguilera, Rapa Nui: “Es muy importante que se escuche nuestra cosmovisión” El pasado domingo 3 de enero, el pueblo rapa nui realizó primarias constituyentes, votación organizada por dos agrupaciones claves en su cultura: Mau Hatu y Honui. En la votación Tiare Aguilera Hey y Tamaru Huke, con 246 y 162 votos respectivamente, resultaron ganadores con criterio de paridad. Ambos serán candidatos mediante escaños reservados al cupo que le corresponde al pueblo Rapa Nui, y serán suplentes uno del otro por la paridad. En conversación con Radio Universidad de Chile, Tiare Aguilera, abogada y mujer rapanui, comentó que su motivación a participar del proceso surge al ver que sus preferencias no participarían: “Ahí viene el primer impulso de decir bueno confió en mis capacidades, he estudiado (…) Es un proceso relevante y confiando en mis capacidades, en que lo haré con mucho cariño y respeto en mi comunidad. Y con las primarias me entusiasmé más porque sabía que iba a salir lo que la comunidad quisiera”. Sobre su triunfo en las primarias expresó que se siente agradecida por la preferencia de su pueblo, lo que la dejó gratamente sorprendida. En tanto, sobre sus expectativas de los temas a debatir del proceso constituyente indicó que “hay mucho que queremos mantener, mucho que mejorar y otras propuestas en que para nosotros como pueblos es muy importante que se escuche nuestra cosmovisión con respecto a materias como medio ambiente, agua, educación, lengua, derechos colectivos, territorio. En eso vamos a trabajar los dos con Tamaru, con todas las familias, con todas las autoridades, la idea es que no sea vea como una competencia”. Agregó que espera que las especificidades de ser un territorio insular y cultura polinésica queden plasmadas en el debate, en el que esperan ser parte de todos los temas: “Hay temas en materia medioambiental que están al debe, en educación, a nivel nacional no solo insular, entonces lo importante para mi es que se refleje lo que el pueblo rapa nui tiene que decir sobre esas materias, no solo con materias de pueblos originarios”. “Si me toca ser representante quiero participar en cada artículo que se analice, en cada articulado, eso es muy relevante porque nos afectará directa o indirectamente”, finalizó la candidata mediante escaños reservados. Luis Castro, Pueblo Chango: “Hay que buscar la dignidad para el pueblo” El pueblo chango fue reconocido oficialmente recién este 2020, producto de aquello es que aseguran el Estado y sus instituciones los han vulnerado en extremo durante su historia. Ante aquella situación no quedarán ausentes del proceso constituyente. Su candidato será Luis Castro, quien irá acompañado en su suplencia por Brenda Gutiérrez. El consejero nacional del pueblo indígena fue elegido de forma democrática, pues realizaron una elección para votar a su representante, donde obtuvo más del 70 por ciento de los votos. “Decidí presentarme porque quiero visibilizar, darle justicia a mi pueblo. Hay muchas cosas que resolver, nuestro pueblo fue invisibilizado y hace muy poco fue reconocido. Hemos perdido cultura, patrimonio, y la invasión del pueblo costero nos ha traído muchos problemas, también la invasión de las segundas viviendas que han estado desplazando al pueblo”, comenta Luis Castro sobre sus razones para tomar este desafío. El consejero nacional expresó que su cultura, patrimonio e incluso los lugares de recuerdo de sus ancestros han sido vulnerados, todo siempre bajo el alero de la ausencia de un reconocimiento oficial. Entre los temas que destaca para una nueva constitución mencionó el respeto de derechos humanos, especialmente de quienes históricamente han sido vulnerados, como los indígenas y las mujeres. También indicó la dignidad de su pueblo. “Es fundamental que se establezca como principal derecho de todos los pueblos originarios que el Convenio 169 quede establecido, respetado en la Constitución chilena, el respeto de los derechos humanos de todos los pueblos originarios. Es imposible que estemos en paz, tranquilidad y conversación si no existe el respeto a los derechos humanos”, dijo. “También hay que buscar la dignidad para el pueblo chango, buscar el ejercicio del desarrollo del pueblo chango, para que no sea una carga para el Estado, sino que nos permitan como changos desarrollarnos en el borde costero sin tener que cumplir los requisitos de dominio de la propiedad, porque el Estado ayuda a las organizaciones, pero siempre exigiendo títulos de dominio y no los tenemos”, agregó. Además, destacó la importancia de avanzar en las áreas de educación y salud con una perspectiva que respalde a este pueblo, que tiene entre sus características ser nómade. Finalmente, el candidato a la convención constitucional señaló que es esencial que ante toda discusión prime el respeto por la diversidad de los pueblos y su autonomía: “Como pueblos nos regimos y normamos por nuestras costumbres ancestrales y no nos pueden obligar con ciertas medidas. No nos pueden obligar a tener las mismas costumbres del pueblo chileno”. Este domingo y lunes el consejo del pueblo chango se reunirá para realizar un encuentro y un cabildo, para terminar con una ceremonia de lanzamiento de esta candidatura. Jessica Cayupi, mujer mapuche por distrito 9: “La motivación surge de lograr un Chile más justo” La abogada e integrante de la Red de Mujeres Mapuche, Jessica Cayupi, es candidata a constituyente por el distrito 9, ya que ha nacido y vivido en la comuna de Cerro Navia. “La motivación surge de la necesidad de lograr un Chile más justo, más equitativo, más igualitario para todas las personas y eso incluye a todos los pueblos que están en este territorio, y son en su mayoría pueblos originarios. Entonces, para contemplar una Constitución realmente plurinacional es que surge nuestra candidatura desde la Red de Mujeres Mapuche”, indicó sobre por qué ha decidido participar en este proceso. Su participación es como independiente, y no por escaños reservados, por lo que ha estado durante las últimas semanas en el proceso de búsqueda de patrocinios. “Voy como independiente porque la forma en que se reguló los escaños reservados para nosotras como Red fue lamentable, no se escuchó lo que querían las organizaciones, las comunidades indígenas, sino que se reguló para, desde nuestro punto de vista, seguir dando apoyo a los partidos políticos. Las propuestas de las comunidades indígenas iban en otro sentido” , expresó sobre sus motivos para participar por esta vía, según la que aseguró ha conseguido bastante apoyo y además trabaja en conjunto a otras organizaciones sociales a través de una lista. En lo que refiere a temas que no pueden estar ausentes en la nueva Constitución, la abogada comentó que se debe avanzar en un estado plurinacional y que se comprenda que los integrantes de pueblos indígenas son sujetos de derecho y sujetos políticos que deben participar en todas las instancias. “No puede ser que los derechos sociales y humanos estén siempre en segundo lugar, o muchas veces sin existir. Y ahí hablo de vivienda digna, pensiones dignas, salud pública accesible, educación gratuita de calidad y no sexista son ejes transversales que nos afectan a todos quienes históricamente hemos sido vulnerados”. A esto añadió: “Tenemos que hacer ver que la naturaleza y la madre tierra son un ser viviente y, por lo mismo, es sujeta de derechos y protección”. Finalmente, sobre la participación ciudadana en este proceso, Jessica Cayupi llamó a la ciudadanía a que patrocine y lo haga con candidatos y candidatas que representen sus luchas, para que quienes sean constituyentes conozcan a partir de sus mismas trayectorias las necesidades y deseos de la sociedad, y así respondan al mandato. Erika Ñanco, mujer mapuche, distrito 23: “La candidatura es para levantar las propuestas que tenemos como mujeres de los territorios” También para llevar a la constitución demandas indígenas, pero como independiente apoyada por Revolución Democrática, Erika Ñanco es candidata constituyente. En representación del distrito 23 en La Araucanía, la activista mapuche, integrante de la Asamblea de Mujeres del Ngulumapu comentó que su candidatura surge justamente desde la asamblea, con el objetivo de llevar adelante demandas feministas y también indígenas. “Dije que sí porque iba en concordancia con los objetivos que veníamos planteando desde 2019 y hasta ahora, no solo en temas feministas, sino también soy mapuche y he tenido desde muy niña militancia activa en ese ámbito (…) Esta candidatura es para levantar las propuestas que tenemos como mujeres de los territorios, y mujeres mapuche”, comentó. Respecto de por qué ha decidido ir bajo el alero de un partido político, Ericka Ñanco comentó que es porque el Frente Amplio le ha entregado un apoyo constante a la Asamblea, y también decidieron dejar los escaños reservados a otros candidatos y candidatas. Así, según comentó, el espacio se abre más y podrían conseguirse mucho más que solo 17 puestos en la convención. Junto a ello aclaró que en ningún caso su representación quedará sujeta a intenciones de un partido político: “La candidatura no surge por el partido, sino por la organización de mujeres, por lo tanto, nosotros responderemos a los intereses de la organización que representamos. Desde ya estamos haciendo acciones de conversación, cabildas ciudadanas para recoger propuestas desde la ciudadanía”. En lo que refiere a sus proyecciones sobre una nueva Carta Magna, la candidata independiente expresó que la autonomía de los pueblos es fundamental, para lo que se aspira a un estado plurinacional. A ello añadió la necesidad de respetar los derechos. “Dignidad para todos y todas en cuanto a garantizar derechos que hoy no se están garantizando, como son educación, salud, pensiones, vivienda, y que esto no se transforme en un mercado como es ahora. Necesitamos que esta nueva Constitución no solo sea paritaria, sino que también se declaren los derechos de las mujeres. *** Este lunes 11 de enero es la fecha oficial de inscripción de candidaturas de cara a la elección del 11 de abril, por lo que es la fecha límite tanto para la inscripción de candidatos a escaños reservados, patrocinios de independientes e inscripciones desde los partidos políticos.

