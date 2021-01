0e66136b21

84b80cd9fb

Nacional Política Senador Navarro anuncia que llevará el TPP-11 al Tribunal Constitucional Asimismo, el parlamentario, que se encuentra en recuperación luego de una operación de bypass coronario, afirmó que está reuniendo las firmas necesarias para presentar la reserva de constitucionalidad en contra del proyecto. Diario Uchile Sábado 9 de enero 2021 14:24 hrs. Compartir

El senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que votará en la discusión del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP11 (Boletín 12195-10). Esto luego que el parlamentario presentara formalmente la reserva de constitucionalidad durante la ultima sesión de la comisión de Constitución del Senado que estudió el proyecto el 10 de octubre de 2019. “Son insólitas las prioridades del gobierno. Cuando existe hambre, angustia y pobreza en los hogares chilenos, pone discusión inmediata para legislar el TPP11, que representa más saqueo, más entreguismo y un cheque en blanco para hacer y deshacer con nuestros recursos. Mi voto en contra estará y será no y no”, afirmó. El parlamentario por la región del Biobío indicó que está preparando el texto con que hará la presentación ante el Tribunal Constitucional y señaló que se encuentra reuniendo las firmas para su ingreso. Los argumentos presentados por Navarro que sustentan la reserva de constitucionalidad, dicen relación, entre varios puntos, a que los capítulos 9 y 28 del Tratado, disponen el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales, y que, para la aprobación legislativa de tal norma, “el Poder Legislativo debió haber sido autorizado por una norma constitucional expresa”, señala. Además, Navarro argumentó que el TPP11 al otorgar jurisdicción a tribunales internacionales para revisar causas de inversionistas extranjeros por sus inversiones en territorio chileno, modifica la Ley Orgánica Constitucional de la Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, y que “al modificar la jurisdicción de los tribunales chilenos, antes de enviar el TPP11 al Congreso Nacional, se debió oír previamente a la Corte Suprema, porque así lo dispone perentoriamente el art. 77 de la Constitución, trámite que no se realizó”. Del mismo modo, el progresista manifestó que el capítulo 20 del TPP11 contiene disposiciones que privilegian el comercio y la inversión por sobre el cuidado del medio ambiente. “Una ley u otra disposición chilena, de carácter medioambiental, puede ser considerada como una restricción “encubierta” al comercio y la inversión, por lo que adolece de inconstitucionalidad de fondo, por violar el N° 8 del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación”, precisó. Finalmente, el parlamentario del Partido Progresista realizó un llamado a las y los senadores a rechazar el proyecto. “En pleno enero, el gobierno le pone urgencia a una discusión que estaba en punto muerto. Confío en que no significará la aprobación del proyecto y hago un llamado a las senadoras y senadores de oposición, a rechazar el lobby del ex senador Allamand y rechazar el TPP11. No busquemos sumar otro punto al descrédito del cual está inmerso el Congreso”, cerró. Foto: Agencia Uno.

El senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que votará en la discusión del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP11 (Boletín 12195-10). Esto luego que el parlamentario presentara formalmente la reserva de constitucionalidad durante la ultima sesión de la comisión de Constitución del Senado que estudió el proyecto el 10 de octubre de 2019. “Son insólitas las prioridades del gobierno. Cuando existe hambre, angustia y pobreza en los hogares chilenos, pone discusión inmediata para legislar el TPP11, que representa más saqueo, más entreguismo y un cheque en blanco para hacer y deshacer con nuestros recursos. Mi voto en contra estará y será no y no”, afirmó. El parlamentario por la región del Biobío indicó que está preparando el texto con que hará la presentación ante el Tribunal Constitucional y señaló que se encuentra reuniendo las firmas para su ingreso. Los argumentos presentados por Navarro que sustentan la reserva de constitucionalidad, dicen relación, entre varios puntos, a que los capítulos 9 y 28 del Tratado, disponen el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales, y que, para la aprobación legislativa de tal norma, “el Poder Legislativo debió haber sido autorizado por una norma constitucional expresa”, señala. Además, Navarro argumentó que el TPP11 al otorgar jurisdicción a tribunales internacionales para revisar causas de inversionistas extranjeros por sus inversiones en territorio chileno, modifica la Ley Orgánica Constitucional de la Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, y que “al modificar la jurisdicción de los tribunales chilenos, antes de enviar el TPP11 al Congreso Nacional, se debió oír previamente a la Corte Suprema, porque así lo dispone perentoriamente el art. 77 de la Constitución, trámite que no se realizó”. Del mismo modo, el progresista manifestó que el capítulo 20 del TPP11 contiene disposiciones que privilegian el comercio y la inversión por sobre el cuidado del medio ambiente. “Una ley u otra disposición chilena, de carácter medioambiental, puede ser considerada como una restricción “encubierta” al comercio y la inversión, por lo que adolece de inconstitucionalidad de fondo, por violar el N° 8 del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación”, precisó. Finalmente, el parlamentario del Partido Progresista realizó un llamado a las y los senadores a rechazar el proyecto. “En pleno enero, el gobierno le pone urgencia a una discusión que estaba en punto muerto. Confío en que no significará la aprobación del proyecto y hago un llamado a las senadoras y senadores de oposición, a rechazar el lobby del ex senador Allamand y rechazar el TPP11. No busquemos sumar otro punto al descrédito del cual está inmerso el Congreso”, cerró. Foto: Agencia Uno.