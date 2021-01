9634ca5533

3a4d0e0e37

Política Pablo Longueira renuncia a la UDI y baja su candidatura a la Convención Constitucional El histórico dirigente gremialista notificó su decisión por medio de una carta dirigida a la directiva del partido: "Creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país". Diario Uchile Domingo 10 de enero 2021 8:59 hrs. Compartir

El sábado recién pasado, el ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, renunció al partido que ayudó a fundar en 1983. Por medio de una carta dirigida a la directiva de la coalición, el ex ministro gremialista notificó su decisión, indicando que también bajará su candidatura a la Convención Constitucional. En el texto, Longueira señaló que durante los últimos días de cierre de la candidatura observó “una oscura maniobra” respecto del proceso. Del mismo modo, sostuvo que siguió las recomendaciones de expertos que le advirtieron que su postulación podría afectar a la UDI, dado a su vínculo con el caso SQM. “Después de siete años de estar alejado de la política, creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país. Hoy tengo claro que ustedes no piensan lo mismo. Por lo anterior, es que deseo comunicarles que no seré candidato a la Convención Constitucional”, dijo el ex senador. “Llamé al presidente de inmediato, pero no me atendió el teléfono. Llamé a otros miembros del equipo directivo para ver que mandaran urgente la carta, cosa que quedaron de ver de inmediato. Pese a la insistencia hasta el viernes a las 19:00 horas no se había enviado”, añadió. Esta no es la primera vez que Longueira renuncia a la UDI. La primera vez fue en 2016. Su regreso se había concretado hace unos pocos meses en el marco del debate sobre el proceso constituyente.

El sábado recién pasado, el ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, renunció al partido que ayudó a fundar en 1983. Por medio de una carta dirigida a la directiva de la coalición, el ex ministro gremialista notificó su decisión, indicando que también bajará su candidatura a la Convención Constitucional. En el texto, Longueira señaló que durante los últimos días de cierre de la candidatura observó “una oscura maniobra” respecto del proceso. Del mismo modo, sostuvo que siguió las recomendaciones de expertos que le advirtieron que su postulación podría afectar a la UDI, dado a su vínculo con el caso SQM. “Después de siete años de estar alejado de la política, creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país. Hoy tengo claro que ustedes no piensan lo mismo. Por lo anterior, es que deseo comunicarles que no seré candidato a la Convención Constitucional”, dijo el ex senador. “Llamé al presidente de inmediato, pero no me atendió el teléfono. Llamé a otros miembros del equipo directivo para ver que mandaran urgente la carta, cosa que quedaron de ver de inmediato. Pese a la insistencia hasta el viernes a las 19:00 horas no se había enviado”, añadió. Esta no es la primera vez que Longueira renuncia a la UDI. La primera vez fue en 2016. Su regreso se había concretado hace unos pocos meses en el marco del debate sobre el proceso constituyente.