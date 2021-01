8ff55ba8ff

Nacional Chile Digno y Frente Amplio inscriben lista constituyente ante el Servel La lista de izquierda se logró luego de intensas negociaciones entre el FA, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y otros movimientos sociales afines Diario Uchile Lunes 11 de enero 2021 15:22 hrs.

La tarde de este lunes, el pacto conformado por el Frente Amplio y Chile Digno inscribió, ante el Servel, la lista de candidatos a la Convención Constituyente. La lista de izquierda se logró luego de intensas negociaciones entre el FA, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y otros movimientos sociales afines, negociaciones que, en todo caso, no estuvieron ajenas a la polémica, pues el FA tuvo una división interna tras su “izquierdización”. A la salida de las inscripciones, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, fue consultado por las dos listas con que la oposición se presentará a la Convención, asegurando que esta división es razonable tomando en cuenta las diferencias al interior de la oposición. “Nosotros estuvimos, en un comienzo, por una lista única, pero no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo sobre los objetivos principales, porque no se trata solo de sumar votos, nosotros no estamos por eso. El primero que dijo que no era posible una sola lista fue el presidente de la Democracia Cristiana que o mantuvo hasta el final, y nosotros creemos que es razonable pensar en dos listas”. Desde el Frente Amplio también celebraron la inscripción de la lista -llamada Apruebo con Dignidad-. La presidente de Convergencia Social, Alondra Arellano, dijo sentirse feliz por esta opción ante la Convención, pues está integrada por quienes lucharon “en las calles”. Desde @la_convergencia y el @elfrente_amplio estamos felices de inscribir nuestra lista constituyente junto a las fuerzas con las que nos hemos encontrado en las calles luchando por un país diferente: @AprueboChDigno, Dignidad Ahora, @UnidadSocialCh y Comunidad Por la Dignidad. — Alondra Arellano (@Alo__arellano) January 11, 2021 Este lunes a las 23:59 horas vence el plazo para la inscripción de candidatos. Foto: Servel

