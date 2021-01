f5f312500e

Nacional "No aceptamos que nos digan violadores de DD.HH": PDI e Interior explican operativo en Temucuicui ante Comisión de Seguridad del Senado En la instancia, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, explicó que el procedimiento se hizo ante la orden de un tribunal y siempre resguardando la dignidad y derechos de las personas. "No tenemos ninguna animadversión contra los pueblos originarios, muy por el contrario, compartimos muchas de sus demandas", señaló. Diario UChile Lunes 11 de enero 2021 18:50 hrs.

La situación ocurrida en la comunidad de Temucuicui el pasado 7 de enero, misma jornada en que se conocía el veredicto del caso Catrillanca, sigue siendo objeto de interés, análisis y también rechazo. La violencia que se generó esa jornada, la muerte de un funcionario de la PDI y la detención de la hija de Camilo Catrillanca, de solo 7 años, abordada por cuatro funcionarios policiales, son hechos que han causado amplia preocupación respecto de la situación que se vive en la zona. Ante ello es que diversas instancias parlamentarias han decidido analizar lo ocurrido. Este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizó una sesión para “conocer los antecedentes y contexto del operativo de la Policía de Investigaciones realizado el día 7 de enero de 2021, en Temucuicui”. A la sesión, que se realizó de forma telemática, asistieron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli y el director general de la PDI, Héctor Espinosa. Sobre lo ocurrido aquella jornada, Espinosa expresó que el operativo se dio con la orden judicial correspondiente, que contó con 850 funcionarios por la complejidad del sector, en el que debían hacerse registros en 31 domicilios. “Esta policía civil investigadora se ha caracterizado siempre por investigar los delitos, especialmente los de alta complejidad. No tenemos ninguna animadversión contra los pueblos originarios, muy por el contrario, compartimos muchas de sus demandas. Lo que nosotros hacemos es investigar y poder llevar el imperio de la ley y dar eficacia al derecho a través de nuestros procedimientos”, dijo. A ello el policía agregó que como institución siempre velaron por la dignidad y derechos humanos de las personas, prueba de ello, aseveró, es que los heridos fueron solo policías y ningún civil. Respecto de la detención de la hija de Camilo Catrillanca, de solo 7 años, Héctor Espinosa, dijo que “tenemos un compromiso con la defensa de los niños, cuando sacamos drogas de las calles es por los niños, cuando sacamos pederastas, cuando atacamos la pornografía infantil es porque estamos comprometidos con ellos. Y no aceptamos que no vengan a decir que somos violadores de derechos humanos y menos que hemos abusado y tratado mal a una pequeña inocente, que está inserta en una comunidad donde ve violencia”. Además, el director de la PDI señaló que el 7 de enero marcó un antes y un después, dado que quedó en evidencia algo que muchos no querían ver, que es la presencia de un grupo de personas que maneja drogas, genera violencia y forma una organización criminal en la zona. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al subsecretario Galli también estuvieron presentes en la comisión, instancia en que el ex alcalde respaldó las explicaciones entregadas por el director de la PDI. Además, Delgado reiteró que fue casual que el operativo se diera el mismo día del veredicto en el caso Catrillanca, y que por logística era muy difícil correr la fecha sobre la marcha. “Hay que separar la causa mapuche, las reivindicaciones del pueblo mapuche con todos sus matices, que existen las instancias para conversarlas, para dialogarlas, pero eso es muy distinto al tráfico de drogas, a tener viveros específicos para incubar en este caso droga, marihuana o droga procesada, es muy distinto a tener armamento pesado. Eso no puede ser aceptable ni relacionado con ninguna causa, eso hay que separarlo”, expresó el secretario de Estado. A ello el ministro agregó que lo que se detectó en Temucuicui no es muy distinto del crimen que se evidencia en otros lugares del país. En la Comisión de Seguridad del Senado también se dio espacio a que los legisladores pudieran expresar sus opiniones sobre lo ocurrido en Ercilla. Uno de los senadores en utilizar el espacio fue Francisco Huenchumilla (DC), quien señaló que dada la desconfianza que existe sobre las policías, es natural que la ciudadanía dude de que la fecha del operativo y el veredicto hayan sido una coincidencia. Asimismo, señaló que aquí hubo un problema de oportunidad, pues no se ponderó correctamente el contexto en el que se estaba realizando el operativo. “No es lo mismo entrar en una comunidad de Ercilla que entrar a una comunidad agrícola de Coquimbo, que son realidades políticas distintas, porque en La Araucanía tenemos un problema político que no está en otros lugares del país”, dijo el senador en su espacio de argumentación. Añadió que no se puede apagar el incendio con más parafina cuando se trata de contextos tan delicados como el de La Araucanía. “Yo llevo muchos años en política (…) y primera vez que veo un operativo de esta naturaleza donde el 10 por ciento de la dotación de una policía está encaminada a una operación. No lo he visto en otras partes, no lo he visto en Santiago, en ninguna población, menos en Zapallar con la fiesta privada de jóvenes de la clase alta, donde eso genera una odiosidad en la población, genera una polarización del clima, que la gente piense que hay un estándar para unos, para los pobres y para los mapuche y un estándar para los poderosos”. Finalmente, el senador expresó que la violencia no es jamás justificable, sin embargo, indicó que se deben buscar las causas y razones que la motivan para desde ahí encontrar los remedios adecuados. El próximo miércoles a las 15 horas, lo ocurrido en Temucuicui volverá a ser revisado, pero esta vez en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la Comisión de Derechos Humanos convocó a una sesión especial para revisar este operativo. A dicha cita están convocados el ministro Rodrigo Delgado, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa y la Defensora de Niñez, Patricia Muñoz.

