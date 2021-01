Senador Quinteros y TPP 11: “Poner un tema que divide a la opinión pública y al Congreso nos parece inconducente”

La semana pasada el Gobierno sorprendió anunciando en el Senado que había dado suma urgencia a la discusión del TPP11 que se encuentra paralizado hace casi dos años en la Cámara Alta, luego de haber revisado y aprobado las comisiones de Relaciones Exteriores, Constitución y Hacienda.

Esta mañana, en conversación con nuestro medio, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS) anunció que la mesa resolvió no poner en tabla la discusión del proyecto ante la gran cantidad de dudas y división que genera en la población en medio de una crisis sanitaria como la que enfrentamos.

“Como Mesa del Senado nos parece bastante extraña esta decisión del Presidente de la República de colocarle a este proyecto discusión inmediata, sabiendo que hemos tenido un año 2020 bastante dificultoso por la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. El Parlamento le ha prestado toda la colaboración, como nunca en la historia del Congreso, y se han aprobado todos los proyectos que tiene relación con favorecer a la ciudadanía por temas relativos al covid en prácticamente 67 días”, señaló el senador por la región de Los Ríos.

“La Mesa del Senado es de la opinión de no poner este proyecto en tabla y hacerle ver al Gobierno la inconveniencia que esto tiene, porque la crisis sanitaria que estamos viviendo se agrava cada día más. Poner un tema que divide a la opinión pública y al propio Congreso nos parece, como Mesa del Senado, inconducente”, agregó.

Es precisamente el momento para llevar adelante la discusión el que ha generado los mayores reparos por parte de los senadores opositores. En una columna publicada en El Mostrador los legisladores José Miguel Insulza (PS), Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD), quienes se han mostrado favorables a la aprobación de este acuerdo internacional, manifestaron que la actualidad sociopolítica no soporta una discusión y votación como la que pretende llevar adelante el Ejecutivo.

“Los gobiernos deben sopesar bien los momentos políticos que se viven para no generar ni profundizar las crisis. En especial para este gobierno que tiene su legitimidad por el piso y un proceso constituyente en marcha”, se lee en el texto.

“Tenemos la convicción que el TPP es un buen acuerdo para Chile, pero reconocemos que hay muchos que piensan distinto. Entonces lo que cabe no es lograr la aprobación de un acuerdo de esta envergadura por un voto. De lo que se trata es de generar las condiciones y construir las mayorías que permitan su aprobación de manera adecuada.

“La decisión del Gobierno de acelerar la votación de este proyecto no ayuda a generar los entendimientos necesarios en torno a temas tan importantes y delicados como son este acuerdo y el proceso constituyente. Por ello creemos que sería un error urgir su aprobación“, agregan los legisladores opositores.

Para el senador Quinteros este asunto es crucial, ya que a solo quince días del receso legislativo, no parece ser un buen momento para que el Gobierno presione con la discusión de un tema que genera tanto ruido en la opinión pública.

“Nos parece extraño que a estas alturas, a quince días del receso legislativo, el Gobierno mande un proyecto que provoca división en la ciudadanía, un proyecto del que, desgraciadamente, no se ha encargado de informar bien a la población de cuáles son los alcances que esto tiene. De hacer claridad el tema de las semillas, de los medicamentos, del término de los derechos laborales”.

El sábado recién pasado, durante un punto de prensa en La Moneda, el canciller Andrés Allamand se refirió a la necesidad de aprobar el TPP11 y aseguró que de no ser ratificado en el Senado afectaría “lo que ha sido una de las estrategias permanentes del país durante las últimas décadas: nuestra inserción en el Asia-Pacífico. el ministro aseveró que “votar en contra de este tratado es específicamente votar en contra de la Presidenta Bachelet”.

“Cuando se suscribió el tratado, aquí en Santiago, la Presidenta Bachelet señaló que constituía un hito en nuestra política exterior. Dijo que su gobierno había querido ampliar y profundizar nuestra extensa red de acuerdos comerciales en beneficio de nuestros compatriotas” agregó.

En ese sentido y consultado sobre los dichos del secretario de Estado en los que interpela directamente a la oposición, el senador por la región de Los Lagos quitó importancia a tales declaraciones que, según señaló, responden a una actitud propia de Andrés Allamand y que, además, ello constituye el cumplimiento de las instrucciones que recibe desde La Moneda.

“Es propio del ministro Allamand crear este tipo de conflictos. No olvidemos que es un funcionario del actual Gobierno y tiene su jefe, entonces debe emplear los términos y formas posibles para llevar adelante lo que se la ha instruido”.

El vicepresidente de la Cámara Alta manifestó que el Gobierno debe enfocarse en apoyar a las familias chilenas a sobrellevar la crisis sanitaria y económica que enfrentamos antes de pensar en buscar la aprobación del controvertido tratado.

“Si el Gobierno cree que es un tratado muy importante para nuestro país, debe sopesar el momento político que estamos viviendo, pero da la impresión que poco le interesa o que se enfoca más en el golpe publicitario, aparecer en la prensa diciendo que derrotaron a la oposición y yo creo que un gobierno no puede pensar así. Un gobierno debe estar por sobre la contingencia y preocuparse de los problemas que vive el país, me parece muy raro lo que ha sucedido.

La decisión de la mesa de no poner en tabla la discusión del TPP 11 fue celebrada en redes sociales por las organizaciones ambientales y sociales que hicieron un llamado a mantener la presión en contra de este proyecto por los riesgos que podría implicar para la soberanía nacional.

Senado se niega a poner en tabla el #TPP11 y frena su avance en el futuro próximo 🔥.

No, no fue porque los parlamentarios despertaron y decidieron legislar en favor de las personas, fue porque la presión de miles se hizo escuchar al interior del Congreso. A no bajar los brazos.

— Seba Benfeld 🌎✊🏽 #EscazuAhora (@SBenfeld) January 11, 2021