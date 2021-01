2784225d73

Nacional Despenalización del aborto: parlamentarias y organizaciones se preparan para iniciar un histórico debate Este miércoles, a partir de las 15 horas, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género iniciará el análisis legislativo del proyecto que se encuentra en el Congreso desde hace más de dos años. Andrea Bustos C. Martes 12 de enero 2021 19:32 hrs.

Agosto de 2018 fue la fecha de ingreso del proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14, iniciativa que comenzará a revisarse a partir de este miércoles a las 15 horas en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. El inicio de esta discusión ha sido muy esperado por las organizaciones feministas que han expresado en diversas oportunidades que las tres causales hoy vigentes no son suficientes. El debate se ve motivado por la aprobación que se dio a fines de 2020 en Argentina, donde se logró aprobar el aborto libre, hecho que generó una gran alegría no solo en el movimiento feminista del país trasandino, sino también en el de toda la región. Tras esta aprobación es que finalmente la presidenta de la Comisión de Mujeres, la diputada RD Maite Orsini, decidió poner en tabla este proyecto. “Como presidenta de la Comisión me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas. Junto a ellas y a las parlamentarias mocionantes hemos decidido iniciar formalmente la tramitación del proyecto que presentamos hace algunos años y que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas”, expresó Orsini sobre el tema. Sin embargo, a pesar de la alegría y expectación que ha causado en las organizaciones feministas el inicio de este debate, lo cierto es que dentro del Congreso Nacional el tema del aborto libre genera bastante ruido y división. Existen, como siempre, posturas diferentes entre oposición y oficialismo, pero también dentro de las mismas diversas bancadas de oposición hay opiniones encontradas que ya se han hecho notar. Dentro de los apoyos al proyecto está el Frente Amplio, el PC y también el PS, mientras que en el oficialismo la postura está más alineada. Desde el Partido Comunista, la diputada Karol Cariola, una de las autoras de la iniciativa, comentó que si bien el aborto en tres causales ha sido una de las conquistas más importantes para las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos, siempre se ha aclarado que esto no es suficiente, puesto que los abortos se dan también en otros contextos, donde las mujeres deben someterse a procedimientos inseguros en los que no solo se arriesgan la criminalizacion, sino también ponen en riesgo su salud. “Creemos que el Estado debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad no solo de resguardar la salud y seguridad de esas mujeres, sino que además de no criminalizarlas (…) Esperamos que este debate sea con altura de miras, que sea lo más amplio posible, que se expresen todas las visiones pero que también se haga con respeto y altura de miras, poniendo en el centro los derechos de las mujeres y nuestra derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, expresó la diputada. En otra vereda de la oposición, desde la Federación Regionalista Verde Social, la diputada Alejandra Sepúlveda manifestó que éste no es el momento de reabrir un debate que logró avances hace muy poco en el país. “Yo creo ése es un tema zanjado en Chile y no creo que sea la oportunidad ni el minuto de volver a abrir el tema (…) Nosotros el proceso ya lo vivimos, ya lo pasamos, tuvimos las complicaciones que sostuvimos, pero la Ley está ahí y se está aplicando. Yo espero que no se vuelva a abrir algo que se zanjó hace tan poco tiempo”, comentó la parlamentaria. En el oficialismo también existe un rechazo al proyecto, el que ha sido confirmado por sus parlamentarias. Desde RN, la diputada Francesca Muñoz señaló sobre este debate que “no se entiende que las mismas que defienden derechos de la mujer, no defiendan el derecho a dejarlas nacer. La maternidad es algo que se debe proteger y fomentar, no atacar ni menospreciar. La vida es el derecho más básico de todos, sin él los derechos humanos no tienen sentido. En una sociedad moderna siempre se debe respetar el derecho a la vida del que está por nacer”. En la UDI, la diputada Nora Cuevas, quien integra la Comisión de Mujeres y Equidad de Género también lamentó que se esté dando paso a este debate. “No puedo entender que la oposición piense en estos momentos en legislar sobre la eutanasia y el aborto libre, la vida está ante todo, más aun para proteger a los que parecen que ya no tienen voz, nuestros adultos mayores y los que están por nacer (…) Nuestro país ya tiene la interrupción del embarazo en tres causales, no puedo pensar en seguir abriendo puertas al aborto libre, la mujer de hoy tiene miles de herramientas para evitar una decisión tan cruel”, comentó. Ante este escenario de división, el debate sobre la despenalización del aborto se proyecta como una discusión compleja y reñida. Sin embargo, tal como se ha demostrado en Argentina, las feministas están alertas para dar la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos. El debate legislativo iniciará este miércoles a las 15 horas, jornada a la que se convocó como invitadas a Gloria Maira, de la Mesa de Acción por el aborto, a la encargada del Programa Seguimiento Legislativo de la Corporación Humanas, Camila Maturana, y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett. La transmisión de la sesión podrá seguirse a través de cdtv.cl

