Derechos Humanos Más cerca de Israel y Palestina más ocupada: El negativo balance del pueblo palestino a una década del reconocimiento de Chile A 10 años de que Chile reconociera a Palestina como un Estado libre y soberano, aún quedan muchas cuentas pendientes. Si bien desde la Comunidad Palestina reconocen que el de enero de 2011 fue un hito relevante, el balance final que hacen sobre el rol que ha cumplido el Estado chileno en la respuesta a sus demandas es negativo. Tomás González F. Martes 12 de enero 2021 9:32 hrs.

Corría el primer gobierno de Sebastián Piñera cuando, el 7 de enero de 2011, Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre y soberano”, sumándose así a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador en el reconocimiento de la independencia del pueblo palestino. Fue el entonces canciller Alfredo Moreno quien lideró el acto oficial, asegurando que el Estado chileno “ha apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente”. Dos meses después el Presidente visitó Palestina y se reunió con sus autoridades, sellando así un reconocimiento que el pueblo palestino en Chile celebró como un un apoyo a su política exterior que además iba en línea con lo que sucedía en varios países de la región y del mundo, con la esperanza de que con esto se pudiese avanzar hacia poner fin a la ocupación israelí. Y es que en la diáspora palestina, Chile ocupa un lugar privilegiado: es el país fuera del Medio Oriente que alberga a la comunidad más grande de palestinos en el mundo. Según cifras de la Fundación Konrad Adenauer, nuestro país tiene más población palestina que Egipto o Líbano, y un poco menos que Siria. Sin embargo, a una década de este hito, aún quedan muchas cuentas pendientes. Si bien los palestinos y palestinas en Chile reconocen que el de enero de 2011 fue un hito relevante, el balance final que hacen sobre el rol que ha cumplido el Estado chileno en la respuesta a sus demandas es negativo. “Para nosotros fue muy importante, porque era sentir un avance y un apoyo de la comunidad internacional y, en este caso, del país en el cual somos absolutamente nacionales. Somos chilenos y estamos muy insertos en la sociedad, por tanto, sentíamos que esa colaboración podía significar un reimpulso para concientizar a nivel internacional, político y económico, de las situaciones que se están viviendo en Palestina“, dice en conversación con nuestro medio el cientista político y doctor en Derecho Internacional, Jaime Abedrapo, uno de los directores de la Comunidad Palestina en Chile. “Era poner una luz de esperanza en un proceso de transformación del reconocimiento que antes se entendía como un territorio no autónomo bajo ocupación, a entender que Chile se transformaba en un actor con cierto protagonismo en la región que se sumaba al reconocimiento de Palestina como un Estado”, agrega. “Después de estos 10 años, me parece que la Cancillería chilena no ha mantenido sus esfuerzos por el tema en cuestión, que en el fondo es permitir la autodeterminación de los palestinos, y esta situación evidentemente se debe a que el tema ha salido de la agenda internacional”, agrega Abedrapo. “También por la irrupción de actores o líderes mundiales como Trump o Bolsonaro, con una influencia de Israel es cada vez más sostenida y permanente sobre países, particularmente de América Latina con sus aportes en materia tecnológica y demás, que ha hecho que básicamente no haya habido ningún hito que vaya seguido de un paso de consecución a la lógica de autodeterminación de los palestinos“, lamenta el especialista en derecho internacional. “Sentíamos que era un paso hacia adelante, sin embargo, esos pasos adelante, si uno los mira en perspectiva y ve cómo los palestinos siguen viviendo bajo ocupación, detrás del muro y siendo víctimas de toda esta cadena de acciones sistemáticas por parte del Estado de Israel; la verdad es que pareciera que no llegan a ser eficientes ni eficaces. Por tanto, como Comunidad Palestina podríamos sentir que fue un avance desde el trabajo que hicimos habiendo apoyado esa decisión gubernamental, sin embargo, si nosotros vemos cómo esto influye realmente en la Palestina ocupada, la verdad es que deja bastante que desear“, concluye Abedrapo. Los últimos 10 años de ocupación Y es que en los últimos años más que disminuir, la ocupación ha aumentado. Israel se ha seguido expandiendo, ha continuado con su política de expropiación y demolición de viviendas, todo frente a una comunidad internacional que no ha tomado posturas categóricas. Desde 1967, más de 400.000 israelíes se han instalado en Cisjordania y otros 200.000 en Jerusalén Este. Desde la firma de los Acuerdos de Oslo, en 1993, la presencia de israelíes en Cisjordania se ha ido duplicando cada decenio. Pasó de 110.000 en 1993 a 200.000 en 2001, y llegó hasta 291.000 en 2008. Y tras la larga década en el poder de Benjamin Netanyahu, sólo en Cisjordania ya el número de colonos israelíes en estos asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional, superaba los 450.000. En febrero de 2020 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó una lista de 112 compañías que operan en los territorios ocupados por Israel. En esa ocasión, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, advirtió que muchos de esos asentamientos no serían sostenibles sin dichas inversiones y que “sin los asentamientos, la ocupación israelí de cinco décadas perdería su razón de ser”. A su vez, Lynk recalcó que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado son una “violación flagrante según el derecho internacional”. Pero a pesar de esto 2020 rompió todos los récords en términos de ampliación de los asentamientos israelíes en la última década. Las autoridades militares que gestionan la ocupación de Cisjordania dieron luz verde a la construcción de 12.159 nuevas viviendas para colonos al mes de octubre de 2020. Por otra parte, desde 1948 hasta la fecha, se cifra en 100.000 los palestinos muertos a manos del ejército de ocupación israelí. Según cifras de la plataforma Days Of Palestine, alrededor de 11.000 de ellos han muerto luego del estallido de la Segunda Intifada de 2000. Pero 2014 fue el año más sangriento para el pueblo palestino, en el que 2.240 palestinos fueron asesinados por el ejército de Israel: aproximadamente 2.181 de ellos durante la denominada Operación Margen Protectore en la Franja de Gaza, que mantuvo al enclave sitiado durante 51 días. Así también, la política militar de Israel en contra de Palestina ha generado un éxodo sin precedentes. En 1950, cuando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo comenzó sus operaciones, era 750.000 las personas que tenían el estatus de refugiado de Palestina. Actualmente, son más de 5,6 millones las que esperan dejar de serlo para convertirse en ciudadanos de pleno derecho. La influencia de Israel, un factor clave Una situación preocupante, dicen desde la comunidad palestino-chilena, que tiene que ver con las inexistencia de medidas concretas en contra del Estado de Israel. Chile, al igual que otros 138 países, han reconocido al Estado de Palestina de acuerdo con las resoluciones internacionales que reafirman que la frontera anterior a 1967 es la única frontera internacionalmente reconocida entre Israel y Palestina. De esta manera, nuestro país no reconocería la soberanía de Israel sobre los territorios que comenzó a ocupar desde 1967, los que incluyen a Cisjordania y Jerusalén Oriental, cuya colonización es considerada un crimen de guerra desde 1949 por la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma. En ese sentido, desde la Comunidad Palestina han advertido que, “si el Estado de Chile mantiene su compromiso con una paz justa y duradera en Medio Oriente que permita la autoderminación del pueblo palestino y la seguridad de todos quienes habitan esa zona geográfica, no pareciera consistente olvidar la necesidad de conminar a Israel a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que viola sistemáticamente, tales como la 242, 338, 446, 478 y 2334“. Todas éstas tienen en común ser vinculantes, poner fin a la ocupación en Palestina y generar las condiciones para la paz. Según explicó Nadia Garib, también parte del directorio de la Comunidad Palestina, éstas no han existido y tampoco han visto una intención del Estado chileno de llevarlas a cabo. “La verdad es que hemos visto muy poca disposición del Estado chileno de ir en esa línea. Hemos visto mucha mayor disposición por parte de los parlamentarios quizás, por parte de políticos en particular, de las organizaciones no gubernamentales. Pero nos parece que el Estado de Chile permanentemente está posicionando a Israel como un Estado, entrecomillas, democrático. Y a nosotros nos parece que debiese ser mucho más categórico en ese sentido, debiese ser mucho más claro”, sostiene la médico psiquiatra. “Nos da mucha pena y nos entristece mucho cada vez que Chile toma un acuerdo con Israel de diversos tipos, acuerdos militares, acuerdos económicos u otro tipo de relación, porque para nosotros esa es una forma de validar esta institucionalidad que tiene el Estado de Israel y que ya nos ha dejado claro que definitivamente no pretende que se forme un Estado palestino. Y es por eso mismo que Chile debiera hacer algún tipo de presión mayor sobre el Estado de Israel, para que pueda de alguna manera, esta presión, generar la formación del Estado palestino que todos esperamos“, concluye Garib. Esfuerzos desde diversos sectores En junio de 2020, el Senado aprobó la resolución que exige al presidente Sebastián Piñera ejercer sanciones concretas contra el gobierno de Israel ante “la anexión de Territorio Palestino Ocupado en Cisjordania”. Entre las medidas que se exigen al Ejecutivo destacan el prohibir el ingreso a Chile de productos producidos por las colonias israelíes en territorio palestino ocupado, impedir que compañías vinculadas vinculadas con violaciones a los DD.HH. puedan acceder a licitaciones en Chile y prohibir cualquier forma de cooperación a la colonización israelí de Palestina. La iniciativa no tuvo ningún voto en contra y contó con seis abstenciones. El senador RN Francisco Chahuán, uno de los impulsores de la iniciativa y miembro activo de la comunidad palestina en Chile, señaló a nuestro medio que el Estado chileno podría tener un rol mucho más activo en términos de propiciar una solución pacífica al conflicto árabe-israelí. “Nosotros creemos que Chile puede hacer muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora, en términos de una solución pacífica a las controversias. El llamado que uno hace a la Cancillería y hace también permanentemente al Gobierno, es justamente generar las instancias para que ello ocurra“, indicó. “Chile puede hacer mucho más, sobre todo cuando están pendientes los tratados de libre comercio con Palestina e Israel, lo que puede ser una instancia para poder tener incidencia en aquellas materias. Chile debe ser la vanguardia para el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino, particularmente el derecho a la autodeterminación y el derecho al retorno“, comentó el parlamentario, quien ha formado parte del directorio de la Comunidad Palestina y dirigente de la Unión General de Estudiantes Palestinos. En el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara Alta, también se pedía entregar indicaciones al Canciller “para que la firma de cualquier acuerdo entre Chile e Israel deba remitirse sólo a las fronteras de 1967, en virtud de la resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU (29/11/2012) que reconoce al Estado de Palestina sobre la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital“. Pero en vez de distanciarse, en los últimos años las relaciones entre Chile e Israel se han fortalecido. Desde 2011 a la fecha, Chile ha firmado al menos seis acuerdos y memorandos con Israel en distintas materias, pero principalmente en tecnologías de defensa. De esta manera, “el gobierno chileno ha terminado por financiar la ocupación del territorio palestino”, asegura el también miembro de la comunidad palestina en Chile y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “Lo preocupante es que, por esta tesis que suele esgrimirse en la comunidad internacional de las cuerdas separadas, este reconocimiento no ha significado ningún cambio en el terreno y ninguna mejora real de las condiciones de los palestinos en los territorios ocupados”, agrega. “Muy por el contrario, la ocupación israelí se ha seguido expandiendo, ha seguido Israel cometiendo crímenes de lesa humanidad, ha seguido violando los derechos humanos de los palestinos, ha seguido demoliendo viviendas y usurpando territorios. Por lo tanto, no tiene efectos reales ni el reconocimiento de Chile ni el de todos los otros países de la comunidad internacional“, señala a Radio Universidad de Chile el también candidato presidencial. “¿Por qué? Porque paralelamente Chile ha ido aumentando su intercambio comercial con Israel, el que ha llegado a un peak en tecnologías para la represión y militares durante este gobierno. Esto define que, al mismo tiempo que un gobierno como el actual reconoce a Palestina, termina financiando la ocupación y la ampliación de sus efectos sobre el pueblo y territorio palestino“, sentencia el alcalde. Por este tipo de declaraciones, la comunidad judía ha iniciado una ofensiva internacional en contra de Jadue y la Comunidad Palestina en Chile. El Centro Simon Wiessenthal incluyó al alcalde de Recoleta en su lista de “los 10 mayores antisemitas”, comparando sus argumentos en contra de la ocupación israelí con la política de exterminio de la Alemania nazi. La respuesta de Jadue no tardó en llegar, criticando al centro Wiessenthal de ponerse a la defensiva de crímenes que “nada tienen que envidiarle” a los cometidos durante el holocausto judío. Así las cosas, y a diez años del reconocimiento de Palestina como un Estado libre y soberano, los palestinos en Chile concluyen que la influencia de Israel en el país sólo ha aumentado, y así también las vulneraciones en contra del pueblo palestino.

