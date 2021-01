7770ae3f0c

79f37ccbe9

Economía Entrevista Nacional Trabajo Sindicato del Enel inicia huelga: “Queremos tener un trato igualitario al interior de la organización” A la medianoche de este martes se inició la paralización del Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecución y Profesionales de Endesa, Filiales y Otras Empresas Relacionadas (SIEP). Exigiendo demandas como salario justo y un trato justo. Rocío Olivares Mardones Martes 12 de enero 2021 17:33 hrs. Compartir

Luego de dos meses de negociación colectiva, se inició una huelga en la termoeléctrica Bocamina 2 de Enel Generación Chile, ubicada en la región del Bío Bío. Esto debido a que no se logro llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecución y Profesionales de Endesa, Filiales y Otras Empresas Relacionadas (SIEP). De esta forma, según lo indicado en un comunicado entregado por la compañía, este martes se ha iniciado la huelga legal de este sindicato integrado por 148 trabajadores, lo que implica para Enel Generación detener la operación de la central termoeléctrica de Bocamina 2 junto con limitar algunas actividades operativas de su parque generador. Y para los trabajadores en el ejercicio de derecho huelga, la suspensión de sus contratos y beneficios mientras dure este proceso. También agregaron que “como empresa, en el año 2020 hicimos todos los esfuerzos y logramos, en uno de los años más desafiantes que hemos vivido, cerrar 3 de los 4 procesos de negociación colectiva, siendo esto reflejo de una buena relación entre sindicatos y empresa. Lamentablemente en el caso del sindicato SIEP hasta estos momentos no hemos logrado llegar a acuerdo” Sin embargo, desde el sindicato de SIEP, afirman que durante la mediación legal Enel Gx no presentó una propuesta que respondiera a las demandas de las y los profesionales, descontentos principalmente en lo que se refiere al derecho que consagra el artículo 47 del código del trabajo (derecho a gratificar) y con el término de la discriminación entre colegas y profesionales que cumplen similares funciones en la empresa, donde los contratos colectivos son instrumentos para perpetuar dichas prácticas. Respuesta del gremio Mauricio Ramírez, presidente de SIEP comenta en una entrevista a Radio Universidad de Chile que “la empresa no se ha manifestado de forma concreta, porque no quiere hacerse cargo de las diferencias al interior de nuestros contratos colectivos. Teniendo como argumento de fondo que los costos que involucra este contrato estarían fuera de su alcance, y que los recursos que tienen no son suficientes para cubrir este contrato colectivo. Lo cual difiere con los informes económicos, que dicen completamente lo contrario, al igual que los informativos que dan los inversionistas o el reparto de utilidades de los accionistas”. play pause Descargar Según un comunicado sobre la huelga, Enel Gx no presentó una propuesta que respondiera a las demandas de los profesionales, quienes estaban descontentos principalmente con el derecho a gratificación y con el término de la discriminación entre colegas y profesionales que cumplen funciones similares. “Queremos tener un trato igualitario al interior de la organización, que sea las mismas reglas del juego para todos; eso es el principal demanda hoy en día. y como hemos dicho anteriormente, vemos que hay diferencias en el trato entre los mismos profesionales y es algo que no aceptaremos. También sumado a esto el crecimiento que tenemos al interior de la compañía no condice con los éxitos económicos qué esta tiene”, comenta el dirigente sindical. play pause Descargar Si bien desde la empresa manifestaron que “esperamos que esta situación se solucione por la vía del diálogo y el entendimiento a la brevedad posible. Por nuestra parte, mantenemos el total compromiso para llegar a un acuerdo, en línea con lo que ha sido el resultado de todas las demás negociaciones ya cerradas”. De parte del gremio se han mostrado abiertos al dialogo e incluso sorprendidos por la magnitud a la que llego el conflicto pues, hace muchos años no se veía un problema de tal magnitud. “Conservar el estándar y las mismas condiciones para todos nosotros, eso es la base de todo lo que estamos haciendo. Y bueno en este momento la extensión de este conflicto es difícil saberlo, porque es algo nuevo para nosotros, en nuestra empresa por más de 40 años nunca habíamos tenido este tipo de conflictos, al menos en democracia nunca con ninguna agrupación, así que para nosotros todos estos sucesos son algo nuevo”, afirma el dirigente sindical. play pause Descargar

Luego de dos meses de negociación colectiva, se inició una huelga en la termoeléctrica Bocamina 2 de Enel Generación Chile, ubicada en la región del Bío Bío. Esto debido a que no se logro llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecución y Profesionales de Endesa, Filiales y Otras Empresas Relacionadas (SIEP). De esta forma, según lo indicado en un comunicado entregado por la compañía, este martes se ha iniciado la huelga legal de este sindicato integrado por 148 trabajadores, lo que implica para Enel Generación detener la operación de la central termoeléctrica de Bocamina 2 junto con limitar algunas actividades operativas de su parque generador. Y para los trabajadores en el ejercicio de derecho huelga, la suspensión de sus contratos y beneficios mientras dure este proceso. También agregaron que “como empresa, en el año 2020 hicimos todos los esfuerzos y logramos, en uno de los años más desafiantes que hemos vivido, cerrar 3 de los 4 procesos de negociación colectiva, siendo esto reflejo de una buena relación entre sindicatos y empresa. Lamentablemente en el caso del sindicato SIEP hasta estos momentos no hemos logrado llegar a acuerdo” Sin embargo, desde el sindicato de SIEP, afirman que durante la mediación legal Enel Gx no presentó una propuesta que respondiera a las demandas de las y los profesionales, descontentos principalmente en lo que se refiere al derecho que consagra el artículo 47 del código del trabajo (derecho a gratificar) y con el término de la discriminación entre colegas y profesionales que cumplen similares funciones en la empresa, donde los contratos colectivos son instrumentos para perpetuar dichas prácticas. Respuesta del gremio Mauricio Ramírez, presidente de SIEP comenta en una entrevista a Radio Universidad de Chile que “la empresa no se ha manifestado de forma concreta, porque no quiere hacerse cargo de las diferencias al interior de nuestros contratos colectivos. Teniendo como argumento de fondo que los costos que involucra este contrato estarían fuera de su alcance, y que los recursos que tienen no son suficientes para cubrir este contrato colectivo. Lo cual difiere con los informes económicos, que dicen completamente lo contrario, al igual que los informativos que dan los inversionistas o el reparto de utilidades de los accionistas”. play pause Descargar Según un comunicado sobre la huelga, Enel Gx no presentó una propuesta que respondiera a las demandas de los profesionales, quienes estaban descontentos principalmente con el derecho a gratificación y con el término de la discriminación entre colegas y profesionales que cumplen funciones similares. “Queremos tener un trato igualitario al interior de la organización, que sea las mismas reglas del juego para todos; eso es el principal demanda hoy en día. y como hemos dicho anteriormente, vemos que hay diferencias en el trato entre los mismos profesionales y es algo que no aceptaremos. También sumado a esto el crecimiento que tenemos al interior de la compañía no condice con los éxitos económicos qué esta tiene”, comenta el dirigente sindical. play pause Descargar Si bien desde la empresa manifestaron que “esperamos que esta situación se solucione por la vía del diálogo y el entendimiento a la brevedad posible. Por nuestra parte, mantenemos el total compromiso para llegar a un acuerdo, en línea con lo que ha sido el resultado de todas las demás negociaciones ya cerradas”. De parte del gremio se han mostrado abiertos al dialogo e incluso sorprendidos por la magnitud a la que llego el conflicto pues, hace muchos años no se veía un problema de tal magnitud. “Conservar el estándar y las mismas condiciones para todos nosotros, eso es la base de todo lo que estamos haciendo. Y bueno en este momento la extensión de este conflicto es difícil saberlo, porque es algo nuevo para nosotros, en nuestra empresa por más de 40 años nunca habíamos tenido este tipo de conflictos, al menos en democracia nunca con ninguna agrupación, así que para nosotros todos estos sucesos son algo nuevo”, afirma el dirigente sindical. play pause Descargar