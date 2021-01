7770ae3f0c

79f37ccbe9

Nacional Política Proceso Constituyente Teresa Valdés y fallida postulación constituyente: “Es la operación machista del PPD” La coordinadora del Observatorio de Género y Equidad criticó la decisión de bajar su candidatura a la Convención Constituyente, la que calificó como brutal. Además se refirió al debate que se iniciará en el Congreso del proyecto que busca la despenalización del aborto. Diario Uchile Martes 12 de enero 2021 10:40 hrs. Me Gusta Compartir

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, abordó el tema de los intentos por instaurar la despenalización del aborto en Chile, el que señala que “ha sido un camino largo” desde 1989, cuando hasta ese entonces el aborto terapéutico era legal, pero fue penalizado por las leyes de amarre de la Junta Militar La socióloga recordó que en ese tiempo se produjo una ola de conservadurismo en instituciones como la Iglesia Católica, lo que propició que se generaran este tipo de cuerpos legales y se conculcaran derechos individuales. Por lo mismo, la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad calificó como “trabajo de joyería” la labor realizada por diversos colectivos de mujeres para revertir este panorama, el que tuvo su expresión más importante con la aprobación del aborto en tres causales en 2017. “Lo que tenemos hoy día es el resultado del trabajo de joyería y de las luchas de muchas mujeres. Ahora tenemos una situación muy distinta, la aprobación de esa ley significó establecer el derecho de las mujeres a decidir como nunca se había hecho en este país, y lo tuvo que reconocer hasta el Tribunal Constitucional. Ese fue un avance enorme, pero de por medio tenemos el ‘mayo feminista’, la masividad y la nueva ola que dice ‘hasta cuándo’, el seguir con la tutela sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres no da para más. Ese es el recorrido”. La socióloga recordó los debates que se llevaron adelante durante la discusión sobre el aborto en tres causales, y cómo los parlamentarios de derecha les decían a las organizaciones feministas que lo que buscaban era la despenalización del aborto a todo evento Ellas respondían que se estaban haciendo cargo del proyecto que en ese momento se estaba debatiendo, y de cómo por el sólo hecho detener útero se les impone a las mujeres una cantidad de roles que cumplir en la sociedad, que lo hombres no tienen que hacerlo. “Todo esto sucede porque las mujeres tenemos útero, y el hecho de tener útero te expone no sólo a que te definan la vida, no sólo a que te digan que tienes que ganar menos, sino que además que tú no te perteneces, que no tienes soberanía sobre tu propio cuerpo, que tú eres tutelada siempre, y eso no resiste más, es un proceso que ya no da para más para las mujeres jóvenes”. La directora del Observatorio Género y Equidad describió que el proyecto que busca la despenalización del aborto consiste, básicamente, en que se modifica el Código Penal que actualmente señala que es delito el aborto en cualquier estadio del embarazo, para que no sea sancionado hasta la semana 14 de gestación, es decir, las mujeres podrán interrumpir de manera voluntaria un embarazo hasta la semana 14. “El proyecto de ley tiene tres artículos en total, y solamente agrega una frase que dice ‘después de las 14 semanas de gestación’, eso es todo, pero es mucho, porque genera una ventana en que las mujeres podemos decidir si un embarazo no deseado, porque esto forma parte de que las opciones primeras son no quedarse embarazadas, estos son embarazos que han sido accidentales, no deseados, es en esos casos en que hasta las 14 semanas las mujeres pueden decidir si quieren seguir adelante o lo interrumpen”. Sobre la viabilidad de este proyecto en el Parlamento, Teresa Valdés valoró que el Congreso actual tiene una presencia femenina mucho más importante, por lo que contaría con un respaldo muy importante. Además, proyectó una discusión interesante al interior de esta institución, y que echará luces sobre las posturas de los parlamentarios en este tipo de temas. Teresa Valdés reconoció que el impacto que ha tenido la aprobación de la ley de aborto en Argentina ha sido fundamental en el movimiento feminista chileno: “nos alienta y nos anima mucho” señaló, en la perspectiva de que se termine con la tutela estatal sobre los cuerpos de las mujeres en nuestro país. “Si uno tuviera la oportunidad de escuchar los debates y las presentaciones que se hicieron en el Senado argentino, la verdad es que nos animan enormemente, porque todos los argumentos que se dieron allá son válidos para acá. Las mujeres hoy día cuando tienen un embarazo no deseado lo interrumpen, y cuando lo interrumpen se exponen a un aborto inseguro, se exponen a riesgos, y estamos poniendo en juego la vida de las mujeres. No puede haber una autoridad en el mundo que te diga que tienes que estar obligada a llevar adelante un embarazo, con todo lo que eso significa”. Fallida postulación a la Convención Constituyente Finalmente, Teresa Valdés se refirió a su fallida candidatura a la Convención Constituyente como independiente por un cupo cedido por el PPD en el Distrito 13, y que a última hora fue bajada en desmedro de Jorge Insunza, cercano a Heraldo Muñoz, presidente del partido. La socióloga calificó como brutal esta decisión y aseguró que fue víctima de las negociaciones internas del partido, pese a todo el trabajo realizado en el Distrito 13 en donde, aseguró, contaba con un gran apoyo. La solución que le dieron fue ir por el Distrito 8 lo que no fue aceptado por ella: “Me ofrecieron ir al matadero y yo dije que no”, aseguró. “Se farrearon algo increíble porque a mí me invitaron, no llegué a pedir, me invitaron mujeres del propio PPD y me dijeron ‘anda como independiente, te hacemos un espacio porque eres dirigenta nacional, porque eres reconocida feminista por la trayectoria que tienes’. Entonces es una afrenta porque yo me presenté con esas credenciales, con una carta de la Asamblea Feminista Plurinacional diciendo ‘estamos entregando lo mejor, una de las más importantes líderes nuestras’, y mira el resultado. Es una afrenta y es la operación machista de los partidos”, concluyó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, abordó el tema de los intentos por instaurar la despenalización del aborto en Chile, el que señala que “ha sido un camino largo” desde 1989, cuando hasta ese entonces el aborto terapéutico era legal, pero fue penalizado por las leyes de amarre de la Junta Militar La socióloga recordó que en ese tiempo se produjo una ola de conservadurismo en instituciones como la Iglesia Católica, lo que propició que se generaran este tipo de cuerpos legales y se conculcaran derechos individuales. Por lo mismo, la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad calificó como “trabajo de joyería” la labor realizada por diversos colectivos de mujeres para revertir este panorama, el que tuvo su expresión más importante con la aprobación del aborto en tres causales en 2017. “Lo que tenemos hoy día es el resultado del trabajo de joyería y de las luchas de muchas mujeres. Ahora tenemos una situación muy distinta, la aprobación de esa ley significó establecer el derecho de las mujeres a decidir como nunca se había hecho en este país, y lo tuvo que reconocer hasta el Tribunal Constitucional. Ese fue un avance enorme, pero de por medio tenemos el ‘mayo feminista’, la masividad y la nueva ola que dice ‘hasta cuándo’, el seguir con la tutela sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres no da para más. Ese es el recorrido”. La socióloga recordó los debates que se llevaron adelante durante la discusión sobre el aborto en tres causales, y cómo los parlamentarios de derecha les decían a las organizaciones feministas que lo que buscaban era la despenalización del aborto a todo evento Ellas respondían que se estaban haciendo cargo del proyecto que en ese momento se estaba debatiendo, y de cómo por el sólo hecho detener útero se les impone a las mujeres una cantidad de roles que cumplir en la sociedad, que lo hombres no tienen que hacerlo. “Todo esto sucede porque las mujeres tenemos útero, y el hecho de tener útero te expone no sólo a que te definan la vida, no sólo a que te digan que tienes que ganar menos, sino que además que tú no te perteneces, que no tienes soberanía sobre tu propio cuerpo, que tú eres tutelada siempre, y eso no resiste más, es un proceso que ya no da para más para las mujeres jóvenes”. La directora del Observatorio Género y Equidad describió que el proyecto que busca la despenalización del aborto consiste, básicamente, en que se modifica el Código Penal que actualmente señala que es delito el aborto en cualquier estadio del embarazo, para que no sea sancionado hasta la semana 14 de gestación, es decir, las mujeres podrán interrumpir de manera voluntaria un embarazo hasta la semana 14. “El proyecto de ley tiene tres artículos en total, y solamente agrega una frase que dice ‘después de las 14 semanas de gestación’, eso es todo, pero es mucho, porque genera una ventana en que las mujeres podemos decidir si un embarazo no deseado, porque esto forma parte de que las opciones primeras son no quedarse embarazadas, estos son embarazos que han sido accidentales, no deseados, es en esos casos en que hasta las 14 semanas las mujeres pueden decidir si quieren seguir adelante o lo interrumpen”. Sobre la viabilidad de este proyecto en el Parlamento, Teresa Valdés valoró que el Congreso actual tiene una presencia femenina mucho más importante, por lo que contaría con un respaldo muy importante. Además, proyectó una discusión interesante al interior de esta institución, y que echará luces sobre las posturas de los parlamentarios en este tipo de temas. Teresa Valdés reconoció que el impacto que ha tenido la aprobación de la ley de aborto en Argentina ha sido fundamental en el movimiento feminista chileno: “nos alienta y nos anima mucho” señaló, en la perspectiva de que se termine con la tutela estatal sobre los cuerpos de las mujeres en nuestro país. “Si uno tuviera la oportunidad de escuchar los debates y las presentaciones que se hicieron en el Senado argentino, la verdad es que nos animan enormemente, porque todos los argumentos que se dieron allá son válidos para acá. Las mujeres hoy día cuando tienen un embarazo no deseado lo interrumpen, y cuando lo interrumpen se exponen a un aborto inseguro, se exponen a riesgos, y estamos poniendo en juego la vida de las mujeres. No puede haber una autoridad en el mundo que te diga que tienes que estar obligada a llevar adelante un embarazo, con todo lo que eso significa”. Fallida postulación a la Convención Constituyente Finalmente, Teresa Valdés se refirió a su fallida candidatura a la Convención Constituyente como independiente por un cupo cedido por el PPD en el Distrito 13, y que a última hora fue bajada en desmedro de Jorge Insunza, cercano a Heraldo Muñoz, presidente del partido. La socióloga calificó como brutal esta decisión y aseguró que fue víctima de las negociaciones internas del partido, pese a todo el trabajo realizado en el Distrito 13 en donde, aseguró, contaba con un gran apoyo. La solución que le dieron fue ir por el Distrito 8 lo que no fue aceptado por ella: “Me ofrecieron ir al matadero y yo dije que no”, aseguró. “Se farrearon algo increíble porque a mí me invitaron, no llegué a pedir, me invitaron mujeres del propio PPD y me dijeron ‘anda como independiente, te hacemos un espacio porque eres dirigenta nacional, porque eres reconocida feminista por la trayectoria que tienes’. Entonces es una afrenta porque yo me presenté con esas credenciales, con una carta de la Asamblea Feminista Plurinacional diciendo ‘estamos entregando lo mejor, una de las más importantes líderes nuestras’, y mira el resultado. Es una afrenta y es la operación machista de los partidos”, concluyó.