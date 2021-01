Abogado acusa al diputado RN Tomás Fuentes de “robar” información incluida en requerimiento de remoción contra Defensora de la Niñez

En una presentación ingresada por el abogado defensor de las víctimas de la ex Colonia Dignidad, Winfried Hempel, ante la Corte Suprema, en el marco del requerimiento de remoción que presentaron diputados de Chile Vamos contra la Defensora de la Niñez, éste acusó al diputado RN Tomás Fuentes de haber basado una de las dos causales por las cuales se solicita la remoción en “información obtenida ilegalmente”.

“Se me involucra en contra de mi voluntad y faltando gravemente a la verdad en una causa judicial relacionada con la ex Colonia Dignidad en lo que constituye una grosera instrumentalización de las víctimas que yo represento”, dice el abogado en un requerimiento presentado este 11 de enero de 2021 ante el máximo tribunal, en donde señala que los requirentes, encabezados por el diputado Fuentes, reprochan un supuesto abandono de las víctimas de la ex Colonia Dignidad en una causa que tramitó él ante la Corte de Apelaciones de Talca.

Todo comenzó en mayo de 2020, cuando Hempel ingresó un recurso de amparo en favor de los habitantes de la actual Villa Baviera, en donde acusaba violaciones a la libertad de desplazamiento durante los primeros días de la pandemia del COVID-19 en Chile. El abogado denunció que dentro de la ex Colonia Dignidad se adoptaron medidas restrictivas que iban más allá de las dictadas por la autoridad de salud, las que implicaron, entre otras cosas, que los “jerarcas” de la colonia, encabezados por el ex guardaespaldas de Paul Schäfer, Friedhelm Zeitner, tomasen decisiones sobre los hijos de colonos pese a que no ostenta la tutela de los menores de edad. Finalmente el recurso de amparo interpuesto por Hempel en favor de las víctimas de la colonia fue desestimado en una votación dividida por la Corte de Talca.

En paralelo, Hempel se había comunicado con la oficina de la Defensoría de la Niñez en Talca para informarle de la situación y que se iniciaran acciones desde ese frente. Luego de eso, la Defensoría inició una serie de acciones en orden de asistir a los menores de edad y sus familias, junto con ingresar un requerimiento al Tribunal de Familia de Parral, causa que aún sigue vigente. “En aquella época ningún Honorable Diputado de la República tomó contacto con algún colono en orden a preocuparse por sus derechos fundamentales y las vulneraciones de derechos”, asegura hoy el abogado.

Sin embargo, nueve meses después, Hempel recibió un llamado del diputado RN Tomás Fuentes, quien, según el abogado, se contactó “sorpresivamente 48 horas antes” de ingresar el requerimiento de remoción contra la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidiendo información sobre el caso que Hempel había llevado a la justicia en mayo de 2020. Ante esto, Hempel respondió que se comunicaran con él vía correo electrónico y que él revisaría la procedencia de entregar dicha información, por ser de carácter reservado.

“Extrañamente me insistía que mis representados habrían sido víctima de una inexcusable abandono por parte de la Defensora de la Niñez y que me solicitaba copia del requerimiento que le presenté a la Defensoría de la Niñez de Talca en su momento”, relata Hempel en el documento que ingresó a la Corte Suprema. “Luego me escribió el mismo día tres veces insistentemente por WhatsApp pidiéndome copia del requerimiento (llamaba la atención que solo quería el requerimiento, no le interesaba la respuesta de la Defensoría)”, agrega el documento.

“Así las cosas, (Fuentes) me escribió con fecha 9 de diciembre a las 15:18 horas inmediatamente después de la conversación telefónica y junto con enviar su Email lo siguiente: ‘Muchas Gracias! Con la sola solicitud o petición de ayuda me basta’. Luego a las 18.32 horas del mismo día: ‘Hola Winfried, perdón por molestar. Cuando puedas me reenvías el correo donde pedías la intervención de la Defensoría de la Niñez’. Esa misma noche muy tarde, aproximadamente a las 22.20 horas me llamó un desconocido que se identificaba como ‘asistente del Diputado Tomás Flores’, insistiendo de nuevo en el requerimiento. Al día siguiente, el 10 de diciembre de 2020, a las 16.59 recibí un nuevo y último mensaje de WhatsApp del H. Diputado que rezaba: ‘Hola Winfried, me podrías compartir el correo donde acudes a la Defensoría de la Niñez?’”, relata el requerimiento presentado por Winfried Hempel.

El abogado dice que no le respondió y en definitiva no le proporcionó la información solicitada por tres razones: “Las causas de los Tribunales de Familia se tramitan bajo reserva; no me constaba la identidad del interlocutor dado que me proporcionó un Gmail y no un correo institucional; y que, además, no iba a tolerar instrumentalizar a mis representados, víctimas de la ex Colonia Dignidad, por un diputado para sus propósitos políticos”, indica en el documento.

Sin embargo, el correo enviado por Hempel a la abogada de la Defensoría de la Niñez en Talca fue incluido y transcrito de forma literal en el libelo que busca la remoción de Patricia Muñoz, asegurando que éste da cuenta de un “notable abandono de deberes” por parte de la Defensora de la Niñez. Pero en el requerimiento presentado a la Corte Suprema por Hempel asegura que él nunca le proporcionó el correo electrónico que se acompaña en el libelo, pese a que se señala que él lo habría entregado, lo que, acusa, es “definitivamente falso”. Asimismo, el abogado defensor de las víctimas de la ex Colonia Dignidad sostiene que el contenido de email tampoco fue proporcionado por la destinataria (abogada de la Defensoría de la Niñez de Talca), ni mucho menos fue proporcionado por el Tribunal de Familia ni a través de Ley de Transparencia, por lo que, lo que se sostiene en el requerimiento de los parlamentarios, relativo a que Hempel habría entregado el correo, “es totalmente falso”.

Consultado por nuestro medio, el diputado RN Tomás Fuentes admitió haber contactado al abogado Winfried Hempel al enterarse de la situación que ocurrió en la ex Colonia Dignidad, sin embargo, Fuentes negó haber accedido al correo, asegurando que de haberlo conocido, lo habría enviado a la Corte Suprema.

“Yo no tengo ese correo, si no lo hubiese enviado. Yo lo que tengo es acceso a una denuncia, de una persona que no voy a revelar su identidad porque me pidió protegerla, y él (Hempel) tendrá que contestarle a las instancias judiciales”, sostuvo el parlamentario. “Yo no tengo el correo, tengo la información a través de una denuncia que se hace para revelar de que no se proporcionó ayuda cuando se solicitó”, aseguró. “Tenemos acceso a lo que supuestamente el correo señalaba. Es una denuncia, por eso tendrán que demostrar ellos si eso es falso o si eso es verdadero”, sostuvo Fuentes.

No obstante, un pantallazo de esta comunicación entre Hempel y la abogada de la Defensoría de la Niñez en Talca está alojado en la causa y fue ingresado el 16 de diciembre de 2020, en conjunto con el requerimiento presentado por Fuentes y otros parlamentarios de Chile Vamos (ver imagen adjunta).

Lo más preocupante, según Hempel, es que esto constituiría una grave violación al secreto profesional y es una interceptación de comunicación privada entre dos profesionales del derecho en el ámbito del derecho de familia, que por su naturaleza se tramita en forma reservada. “Lo grave del tema es, aunque si bien es cierto que es un correo electrónico institucional, que las materias de naturaleza de vulneración de derechos, por ley se tramitan y existe el deber de reserva tanto para abogados como para jueces y funcionarios. Dicho legalmente, es un correo electrónico obtenido con infracción de ley y vulneración de derechos constitucionales”, aseguró Hempel en conversación con nuestro medio. “Voy a ingresar sí o sí un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y estoy estudiando con penalistas la factibilidad de presentar una acción penal, ya sea denuncia o querella”, advirtió el abogado a nuestro medio.

Por su parte, el diputado Fuentes señaló que no le preocupa la acción que pretende iniciar Hempel, señalando que en aquel correo quedaría en evidencia que la defensora no cumplió su rol y que, además, él no tiene conocimientos de delitos informáticos. “No tengo ningún problema, porque en definitiva a mí lo que me interesa es la protección de los niños. Y si es que este correo es cierto, quedaría en evidencia de que la Defensoría no cumplió su rol. Por tanto, no veo qué me vaya a ocurrir a mí en una Comisión de Ética, si yo no tengo ni conocimiento de delitos informáticos o de meterme en la cuenta personal de alguien ni mucho menos. Nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer”, aseguró a Radio Universidad de Chile.

“Por tanto, si ellos pretenden que yo me quede callado producto de una denuncia, tampoco lo voy a hacer. Así que me da lo mismo, a mi no me atemoriza nadie y yo con esto sigo adelante hasta que la Corte Suprema resuelva”, finalizó el parlamentario RN.

Foto en portada: Agencia UNO.