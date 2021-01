916e57bf83

Política Aguas agitadas en Chile Vamos: Sylvia Eyzaguirre renuncia a su candidatura a la Convención Constituyente Un pequeño terremoto se vive en el bloque oficialista luego de que el Partido Republicano decidiera inscribir a Teresa Marinovic como su candidata a la Convención Constitucional en el Distrito 10. La investigadora del Centro de Estudios Público decidió hoy no correr en la misma lista que la filósofa y las comisiones políticas de cada partido se encuentran reunidas para resolver el futuro del pacto electoral de Chile Vamos. Claudia Carvajal G. Miércoles 13 de enero 2021 13:37 hrs.

Si el pacto con el Partido Republicano había sacado ronchas en varios de los personeros de la coalición oficialista, lo sucedido este lunes con la inscripción de candidaturas terminó por revolver completamente las aguas al interior de Chile Vamos. Fue la jugada del conglomerado encabezado por José Antonio Kast de incluir un controvertido nombre en la lista de sus candidatos a ocupar un cupo en el órgano redactor de la nueva Constitución por el distrito 10 la que rompió la precaria unidad alcanzada solo un día antes: Teresa Marinovic. Los ánimos se crisparon rápidamente y fue Mario Desbordes uno de los primeros en reaccionar acusando al presidente de los republicanos de romper las confianzas sobre las que se construyó el pacto electoral. “La Sra. Marinovic nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y medianoche!”, denunció el ex secretario de Estado a tarvés de su cuenta de Twitter. Lista de candidatos q entregó José A Kast. Con esta información a la vista, pedimos aprobar un pacto circunscrito a constituyentes. La Sra Marinovic Nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche! pic.twitter.com/tbhwEH3qx7 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) January 12, 2021 Pero el interpelado hizo caso omiso de las acusaciones que lo responsabilizan de la crisis al interior de Chile Vamos y simplemente llamó “a dejar de lamentarse y ponerse a trabajar en obtener la mayor cantidad de constituyentes para lograr el mejor resultado del sector y así evitar que la ideología de izquierda triunfe”, además de descartar que bajarán la candidatura de la polémica filósofa, a quien caracterizó como una gran defensora de la libertad. Sin embargo, la peor parte estaba aún por venir porque en una carta dirigida al presidente de Renovación Nacional, senador Rafael Prohens, la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, renunció a su candidatura a la Convención Constitucional por el distrito 10 aduciendo un cambio de última hora de las condiciones que se le ofrecieron al momento de plantearle una candidatura independiente apoyada por ese partido. “Creo que estas diferentes formas de comprender la vida en sociedad y al ser humano son legítimas, aun cuando no las comparta y algunas francamente me resulten detestables. También creo en el derecho que cada uno de nosotros tiene de expresar ideas y tratar de mostrar a los otros nuestros puntos de vista y ojalá convencerlos por medio de argumentos”, se lee en la misiva a la que tuvo acceso La Tercera. La Doctora en Filosofía manifestó que si bien Teresa Marinovic tiene todo el derecho a postular como posible integrante de la Comisión Constituyente, así como también es una prerrogativa del partido y de Chile Vamos el ungirla como tal, ella prefiere restarse de esta elección pues se le negó la posibilidad de expresar su consentimiento de ir en la misma lista que la representante del Partido Republicano. “Tengo derecho a decidir si quiero ir de candidata con ella como compañera en la misma lista de Renovación Nacional. Sin embargo, este derecho me fue negado. Las condiciones que me llevaron a aceptar la oferta de Renovación Nacional para ir como independiente en un cupo de ellos cambiaron de forma unilateral en el último minuto. De haber sabido las nuevas condiciones, no hubiera aceptado la oferta. El partido tiene todo el derecho a llevar a los candidatos que estime conveniente siempre y cuando cuente con la venia de los candidatos, eso no se cumplió en mi caso”. La investigadora concluyó la comunicación señalando que su dimisión obedece a sus convicciones, las mismas que en un primer momento la llevaron a aceptar la candidatura en orden a que sus ideas y principios formaran parte de la discusión constituyente. Se espera que durante la tarde los comités políticos de cada partido integrante de la coalición de Chile Vamos resuelva el futuro del pacto que parece haber tenido una corta duración.

