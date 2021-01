916e57bf83

Cultura “In Crescendo” y “Danza al aire” continúan durante enero por Ceac TV Las presentaciones con música de cámara serán transmitidas los viernes y sábados, mientras que las conversaciones conducidos por el director artístico del Banch, Mathieu Guilhaumon, tendrán su espacio los jueves y domingos. Diario Uchile Miércoles 13 de enero 2021 9:52 hrs. Compartir

Tras una semana marcada por la celebración de los 80 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Ceac TV retoma su programación con dos de sus emblemáticos espacios: “In Crescendo”, que ofrece conciertos de cámara en vivo; y “Danza al aire”, programa de conversación que ha contado con interesantes invitados y que es conducido por el director artístico del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guilhaumon. De este modo, el jueves 14 a las 19:00 horas se presentará un nuevo episodio de este último espacio, que analiza la escena de la danza así como distintas obras del Ballet Nacional Chileno, en un diálogo que esta vez contará con la participación del coreógrafo y bailarín, Eduardo Zúñiga, quien luego de integrar el Banch en 2013, dejó el país al año siguiente para radicarse en Europa. Desde allí ha desarrollado una exitosa carrera que lo ha llevado a recibir importantes premios, como la Medalla de Oro en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers, en Rusia, por su obra Puñal (Dagger), donde también presentó su pieza Archipiélago, la que además obtuvo Medalla de Plata en el IV Beijing International Ballet and Choreography Competition, en China. En tanto, el viernes 15 y sábado será el turno de la música, que esta vez estará a cargo de tres cantantes miembros de la Camerata Vocal y del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Así, desde las 19:40 horas podrá escucharse la voz del barítono Arturo Jiménez acompañado del pianista Pablo Morales, quienes darán vida a Canciones de Don Quijote a Dulcinea, de Maurice Ravel. Luego se presentará la soprano Nora Miranda junto con el solista en piano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Luis Alberto Latorre, interpretando Sieben frühe Lieder de Alban Berg. La jornada culminará con una selección de musicales de Broadway, que incluirá los temas I could have danced all night, de My fair lady (George Bernard Shaw); The sound of music, de la obra homónima (Richard Rodgers); People, de Funny Girl (Isobel Lennart); I dreamed a dream, de Les Miserables (Víctor Hugo); y Memory, de Cats (Andrew Lloyd Weber). Todas estas obras serán interpretadas por la soprano María Soledad Mayorga, junto a Pablo Morales en el piano, en una presentación que irá en vivo el viernes y que será retransmitida al día siguiente en el mismo horario.

