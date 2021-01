d61e6d8ad3

Política Se agudiza crisis en el oficialismo: Comisión Política de RN exige bajar candidatura de Teresa Marinovic Poco duraron las expresiones de satisfacción por la inscripción del pacto entre Chile Vamos y el Partido Republicano. La inscripción, considerada, subrepticia de Teresa Marinovic provocó el repudio de los dirigentes de Evópoli y Renovación Nacional y dejó como saldo, hasta ahora, la renuncia de Sylvina Eyzaguirre que postulaba al distrito 10 como independiente apoyada por el oficialismo. Claudia Carvajal G. Miércoles 13 de enero 2021 20:51 hrs. Compartir Aguas agitadas en Chile Vamos: Sylvia Eyzaguirre renuncia a su candidatura a la Convención Constituyente

La negociación en el Consejo General del jueves pasado fue compleja y llevó largas conversaciones para que finalmente los consejeros de Renovación Nacional y de Evópoli aprobaran una alianza electoral con el Partido Republicano encabezado por José Antonio Kast. En la oportunidad, ambas tiendas pidieron revisar el listado de nombres, y sus respectivos distritos, que los republicanos pensaban llevar como candidatos a integrar la Convención Constituyente. En tal listado no figuraba, según la nómina que entregó ese día, el nombre de Teresa Marinovic que finalmente fue inscrita como candidata al distrito 10 en un cupo de RN y como compañera de lista de la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Sylvia Eyzaguirre. El hecho provocó la indignación de varios dirigentes políticos de Renovación Nacional que culparon a José Antonio Kast de faltar a los acuerdos y llevar una candidatura a espaldas de lo negociado con Chile Vamos. Pero, además de eso, lo sucedido con la inscripción de Teresa Marinovic, tuvo como consecuencia que la candidata independiente apoyada por RN, Sylvia Eyzaguirre decidiera deponer su postulación argumentando un cambio en las condiciones y que se le negó la posibilidad de expresar su consentimiento de ir en la misma lista que la representante del Partido Republicano, algo que no está dispuesta a hacer. Desde el Congreso, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, se pronunció respecto de lo ocurrido e hizo especial énfasis en que las negociaciones no fueron transparentes, que la candidatura postulada por el partido de José Antonio Kast “no representa el espíritu del conglomerado de Chile Vamos, y mucho menos de Renovación Nacional”. “La inscripción de la Teresa Marinovic al distrito 10, no deja contento a absolutamente a nadie, y es una lástima que Sylvia Eyzaguirre haya declinado a su candidatura. Sin embargo, quiero ser claro: es la candidata de Republicanos la que debe renunciar a la lista y no Sylvia, porque esta última representa los valores y principios que Renovación Nacional ha puesto sobre la mesa en esta discusión constituyente. Marinovic evidentemente no”, señaló el diputado del distrito 10. Pero al interior de Renovación Nacional la crisis se hizo patente con la solicitud de salida de Felipe Cisternas, secretario general del partido y a quien se culpa directamente del resultado de la jugada electoral de José Antonio Kast. Rafael Prohens, presidente de la colectividad aseguró que el nombre de Marinovic nunca estuvo en la mesa de negociación y que solo en las últimas horas de las conversaciones se agregó y aceptó por parte de quienes estaban presentes, entregando así a Felipe Cisternas la responsabilidad de la decisión final, pese a que luego buscó morigerar sus declaraciones, repartiendo las culpas entre los integrantes de la mesa. “Pudo haber errores, aquí la culpa no es de Felipe Cisternas, hay un equipo que trabajó al lado de él, delegamos funciones, por lo tanto, los responsables somos todos. Yo soy parte de esa crítica. Si se la hacen a Felipe, yo también las tengo que asumir como tal porque trabajamos en equipo, nadie trabajó por sí solo”. Sin embargo, fue finalmente Cisternas el que entregó la dimisión a la testera del partido oficialista aunque aún no está clara la fecha de su real cese de funciones pues el senador Prohens le habría pedido mantenerse hasta fines de enero. Para el senador Francisco Chahuán, quien ha sido especialmente crítico con la gestión de esta directiva, la renuncia de Cisternas representa una nueva oportunidad para que RN se reorganice antes de enfrentar un año electoral tan poblado como el presente. “La renuncia de la Secretaría General del Partido puede significar una oportunidad para fortalecer la unidad interna, la conducción y además la capacidad ad portas del proceso electoral que viene por delante. Estoy convencido que más allá de las contribuciones que hizo el propio Felipe Cisternas, hoy se requiere entender que estamos en un momento de particular crisis y se presenta la oportunidad de tener en ese cargo a una persona que tenga capacidad de escucha activa”. Es así como el nombre de Cristián Monckeberg ha vuelto a sonar fuerte para liderar a Renovación Nacional ante las críticas a la falta de manejo de Rafael Prohens. De hecho, el diputado Torrealba lo hizo presente durante la pauta de prensa que llevó adelante este miércoles en el Congreso. “Necesitamos una conducción que tenga trayectoria, que nos permita poder plantarnos de buena forma en cada uno de los procesos electorales de este año. Cristián Mönckeberg, tuvo en el pasado una presidencia que es recordada como la más exitosa que ha tenido RN en su historia. Por eso su nombre concita los acuerdos y la transversalidad necesaria, para llevar este proceso de manera exitosa”. La estrategia del pacto electoral de Chile Vamos La postulación de Teresa Marinovic no solo causó agitación en Renovación Nacional, ya que Evópoli, que había sido el partido más reacio a esta unión electoral, también se manifestó contrariado por lo ocurrido. Su presidente, el diputado Andrés Molina, señaló en entrevista con CNN que el problema va más allá del nombre de la columnista como integrante del pacto, sino en la forma en que Kast consiguió que fuera incluida, ya que el republicano llegó advirtiendo que si no se incluían dos cartas impulsadas por él, no suscribiría el pacto, debido a que dos de sus candidatos se bajaron a última hora, entre ellos Myrta Dubost, quien competiría por el distrito 2. Para el cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, lo sucedido en estas últimas horas es algo propio de una coalición que integra un nuevo partido a un pacto y que, si bien no era exactamente predecible que José Antonio Kast intentara una movida de última hora, este tipo de situaciones pueden darse en el contexto de negociaciones al filo de los plazos. “Los partidos de Chile Vamos ya tienen cierta estructura, sus dirigentes se conocen y tienen un cierto manejo de las elecciones por los procesos anteriores que han enfrentado, entonces integrar a un nuevo actor sí implica un problema, porque cuando estás negociando en las horas finales, cuando tienes que llegar a acuerdo sí o sí, ese manejo se complejiza con un actor extra, y si es del carácter y tipo de los republicanos, lo hace mucho más difícil”. Para el experto, sin embargo, pese a que esta crisis ha causado mucho ruido en la opinión pública, el pacto por los convencionales seguirá adelante porque es un acuerdo solo con miras a resultados electorales. “Cuando finalmente veamos que tiene la gran cantidad de listas que presentó la oposición, más los independientes, creo que el balance será mejor para Chile Vamos. Hay mucho ruido en el ambiente, pero la fórmula que estableció Chile Vamos de llegar a un acuerdo con republicanos, a pesar de todo, es una buena estrategia que debiera verse refrendada el 11 de abril”. La tarde de este miércoles se informó que la Comisión Política de Renovación Nacional (RN) se autoconvocó y exigió, a través de un documento dirigido al Partido Republicano, que retirara la candidatura de Marinovic por alterar unilateralmente el acuerdo pactado por Chile Vamos. “Exigimos al Partido Republicano retirar la candidatura de la señora Marinovic, cuyas expresiones públicas contradicen los principios de nuestro partido y contraían el espíritu democrático y republicano de Renovación Nacional”, se lee en el texto difundido públicamente. En esa misma línea se habrían expresado los candidatos a la Convención Constitucional Gonzalo Blumel y Cristián Mönckeberg quienes advirtieron que podrían retirar sus postulaciones si la candidatura de la Licenciada en Filosofía se mantiene en pie. Sin embargo, posteriormente Andrés Molina ratificó que el ex ministro del Interior competirá por un cupo en la Convención Constituyente. Para retirar el nombre de un candidato inscrito en un pacto se debe contar con la firma de los cuatro partidos que lo suscribieron, lo que hasta hora no parece posible pues los republicanos no han dado señal alguna de su intención de aceptar la solicitud de sus compañeros de pacto.

